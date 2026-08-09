Muhammad Salohga Turkiyadan noodatiy sovg‘a qilindi

·2.6K·Dunyo
Muhammad Salohga Turkiyadan noodatiy sovg‘a qilindi
Qisqacha

Muhammad Salohga Turkiyaning Trabzon viloyatidan yer uchastkasi sovg'a qilish taklifi bildirildi. Bu taklifni Arakli tumani hokimi Husayn Avni Cho'skun Chebi futbolchi bilan uchrashuv chog'ida ilgari surdi. U Trabzon kelajakda global isish oqibatlaridan nisbatan kamroq zarar ko'rishi va suv ta'minoti bilan bog'liq muammolar keskin bo'lmasligini aytdi. 34 yoshli Saloh «Liverpul»dagi to'qqiz yillik faoliyatidan so'ng «Trabzonspor» klubiga o'tdi.

Misrlik futbol yulduzi Muhammad Salohning Turkiyaning «Trabzonspor» klubiga o‘tishi ortidan uning atrofida yana bir qiziq voqea yuz berdi. Futbolchiga Trabzon viloyatidan yer uchastkasi sovg‘a qilish taklifi bildirildi. Bu haqda turk va xorijiy nashrlar xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, noodatiy sovg‘ani Arakli tumani hokimi Husayn Avni Cho‘shkun Chebi taklif qilgan. U Saloh bilan uchrashuv chog‘ida Trabzonning tabiiy sharoiti va kelajakdagi iqlim xavflari haqida gapirib, futbolchiga ushbu hududdan «chiroyli bir yer» taklif qilgan.

Rasmiy bu hudud kelajakda global isish oqibatlaridan nisbatan kamroq zarar ko‘rishi mumkinligini ta’kidlagan. Uning so‘zlariga ko‘ra, Trabzon kelajakda yashash uchun qulay hududlardan biri bo‘lib qolishi, suv ta’minoti bilan bog‘liq muammolar esa boshqa ayrim mintaqalardagidek keskin bo‘lmasligi mumkin.

«Bu farzandlaringiz va nabiralaringiz uchun ajoyib joy. Bu yerda suv bilan bog‘liq muammolar bo‘lmaydi va hudud iqlim o‘zgarishidan deyarli ta’sirlanmaydi», — degan Chebi.

Bir guruh erkaklar ochiq havoda turib, o‘zaro suhbatlashmoqda.

Qayd etish joiz, Salohning «Trabzonspor»ga transferi Turkiyada katta shov-shuv bilan kutildi. 34 yoshli futbolchi «Liverpul»dagi to‘qqiz yillik faoliyatidan so‘ng jamoani tark etib, Turkiya klubiga qo‘shildi.

Muhammad SalahTrabzonsporTurkiyaLiverpoolTrabzon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shov-shuvli bayonot: UFC chempioni Donald Trampni keskin tanqid qildi...Shov-shuvli bayonot: UFC chempioni Donald Trampni keskin tanqid qildi...Kecha, 21:5730 ta laym siqqan ayolning qo‘llari kuyib qoldi30 ta laym siqqan ayolning qo‘llari kuyib qoldiKecha, 18:34Amasyada robot-ofitsiant zinadan quladi va “ta’tilga” chiqdiAmasyada robot-ofitsiant zinadan quladi va “ta’tilga” chiqdiKecha, 18:12Coca-Cola ayrim yozuvlarni bankalarga tushirishni taqiqladiCoca-Cola ayrim yozuvlarni bankalarga tushirishni taqiqladiKecha, 17:56Boquvchisiga taqlid qilgan panda ijtimoiy tarmoqlarda mashhur bo‘ldi (video)Boquvchisiga taqlid qilgan panda ijtimoiy tarmoqlarda mashhur bo‘ldi (video)Kecha, 17:10Yaponiyalik erkak it qiyofasiga kirib, barchani hayratda qoldirdiYaponiyalik erkak it qiyofasiga kirib, barchani hayratda qoldirdiKecha, 16:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi