O‘lim yoqasidan qutqarilgan toshbaqa uyiga qaytmoqda

·188·Dunyo
O‘lim yoqasidan qutqarilgan toshbaqa uyiga qaytmoqda
Qisqacha

Uels sohilida topilib, qariyb ikki yarim yil davolangan nodir dengiz toshbaqasi Rozsi o'z vatani — Meksikaga qaytariladi. Kemp ridleysi turiga mansub Rozsi 2023 yil dekabr oyida Anglsi orolidagi sohilda Meg ismli it tomonidan og'ir ahvolda topilgan va parvarish davomida vazni 1 kilogrammdan kam holatdan 21 kilogrammgacha yetgan.

Uels sohilida topilgan nodir dengiz toshbaqasi Rozsi o‘zining haqiqiy vatani — Meksikaga qaytariladi. Uning uyigacha bo‘lgan qariyb 5 ming millik (8 ming kilometrdan ortiq) safarini mutaxassislar maxsus tayyorgarlik bilan amalga oshirmoqda.

Rozsi — dunyodagi eng kamyob dengiz toshbaqalaridan biri bo‘lgan Kemp ridleysi turiga mansub. U 2023 yil dekabr oyida Uelsning Anglsi orolidagi sohilda Meg ismli it tomonidan topilgan. O‘sha paytda toshbaqa ikki yoshga ham to‘lmagan va ahvoli juda og‘ir bo‘lgan.

Mutaxassislar uning sovuq suvda uzoq qolib ketgani sababli «sovuqdan karaxtlashgan» holatga tushganini aniqlashgan. Anglsi dengiz hayvonot bog‘i xodimlari Rozsini davolab, qariyb ikki yarim yil davomida parvarish qildi. Shu vaqt ichida u uch baravar kattalashib, vazni 1 kilogrammdan ham kam holatdan 21 kilogrammgacha yetdi.

Endi Rozsini uzoq safarga kuzatish uchun maxsus harorat nazoratidagi quti tayyorlangan. U avval Anglsidan Londonga vertolyotda olib boriladi, keyin esa yuk samolyoti orqali AQSHning Xyuston shahriga yetkaziladi.

Safar davomida mutaxassislar toshbaqaning suvsizlanib qolmasligiga alohida e’tibor qaratadi. Uning kosasi va nozik terisi qurib ketmasligi uchun maxsus namlantiruvchi vositalardan foydalaniladi. Ayniqsa, ko‘zlarini ham muntazam namlab turish talab etiladi.

Dengiz toshbaqasi sayoz suv havzasida suzmoqda.

Anglsi dengiz hayvonot bog‘i rahbari Frenki Xobroning ta’kidlashicha, sovuqdan karaxtlashgan dengiz toshbaqalari mutaxassislar yordamisiz deyarli tirik qolmaydi. Shuning uchun Rozsining sog‘ayib, endi tabiiy muhitiga qaytarilayotgani jamoa uchun juda ta’sirli voqea hisoblanadi.

Rozsi topilgan sohil nomi bilan atalgan. Mutaxassislar uning kuchli shamollar ta’sirida iliq suvlardan adashib, Uels qirg‘oqlariga kelib qolgan bo‘lishi mumkinligini taxmin qilmoqda.

Kemp ridleysi dunyodagi eng kamyob dengiz toshbaqasi hisoblanadi. Ular tuxum qo‘yish uchun asosan Meksikadagi ikkita sohil va AQSHning Texas shtatidagi hududlardan foydalanadi.

Hayvonot bog‘i xodimlari Rozsining yovvoyi tabiatga qaytarilishi ushbu noyob turni saqlab qolish yo‘lida kichik bo‘lsa-da, muhim qadam bo‘lishini umid qilmoqda. U so‘nggi o‘n yil ichida mazkur bog‘ tomonidan qutqarilib, sog‘aytirilgan to‘rtinchi dengiz toshbaqasi bo‘ladi.

Ayni paytda mutaxassislar Uels qirg‘oqlarida sovuqdan aziyat chekkan boshqa dengiz toshbaqalarini ham qutqarish uchun maxsus markaz tashkil etish rejasini ishlab chiqmoqda.

WalesMeksikaLondonHoustonAnglesey Sea Zoo
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

5 yil qamoq yoki 2,7 million dollar: Saudiyada hayvonlarga ozor berish endi juda qimmatga tushadi5 yil qamoq yoki 2,7 million dollar: Saudiyada hayvonlarga ozor berish endi juda qimmatga tushadiBugun, 05:11Jozett Lepol musulmon qo‘shnilarining muomalasi sabab 92 yoshida Islom dinini qabul qildiJozett Lepol musulmon qo‘shnilarining muomalasi sabab 92 yoshida Islom dinini qabul qildiBugun, 05:05Shov-shuvli bayonot: UFC chempioni Donald Trampni keskin tanqid qildi...Shov-shuvli bayonot: UFC chempioni Donald Trampni keskin tanqid qildi...Kecha, 21:5730 ta laym siqqan ayolning qo‘llari kuyib qoldi30 ta laym siqqan ayolning qo‘llari kuyib qoldiKecha, 18:34Amasyada robot-ofitsiant zinadan quladi va “ta’tilga” chiqdiAmasyada robot-ofitsiant zinadan quladi va “ta’tilga” chiqdiKecha, 18:12Coca-Cola ayrim yozuvlarni bankalarga tushirishni taqiqladiCoca-Cola ayrim yozuvlarni bankalarga tushirishni taqiqladiKecha, 17:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi