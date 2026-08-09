Patriot raketalari va Trampning sharti: Ukraina bilan yangi kelishuv tafsilotlari
Ukraina AQSH bilan Patriot havo mudofaa tizimlari uchun har oy raketalar yetkazib berish bo'yicha kelishuvga erishdi. Volodimir Zelenskiy ajratilayotgan raketalar mamlakat ehtiyojlarini to'liq qoplamasligi va 2026 yilda ularning soni kamayishi mumkinligidan xavotir bildirdi. Donald Tramp Patriot raketalari AQSH xavfsizligi uchun ham zarurligini ta'kidlab, Ukrainaga qo'shimcha o'q-dorilarni talab qilingan miqdorda yetkazish imkoniyati cheklanganini aytdi.
Ukraina AQSH bilan Patriot havo mudofaa tizimlari uchun har oy raketalar yetkazib berish bo‘yicha kelishuvga erishdi. Bu haqda Ukraina prezidenti Volodimir Zelenskiy Belgradda Serbiya prezidenti Aleksandr Vuchich bilan o‘tkazilgan qo‘shma matbuot anjumanida ma’lum qildi.
Kiyev tomoni AQSH raketaga qarshi mudofaa tizimlarining asosiy ishlab chiqaruvchisi sifatida zarur o‘q-dorilarga ega ekanini va Vashington bilan bu borada uzluksiz ish olib borilayotganini ta’kidlamoqda.
«Yetkazib berish yo‘lga qo‘yiladi, ammo 2026 yilda hajm kamayadi»
Volodimir Zelenskiy jurnalistlarning savoliga javob berar ekan, har oylik yordam bo‘yicha aniq kelishuv mavjudligini tasdiqladi:
«Ular bizga har oy raketalar ajratib berishadimi? Ha, bizda bunday kelishuv bor», — dedi Ukraina rahbari.
Shu bilan birga, Zelenskiy ajratilayotgan raketalar miqdori mamlakat havo mudofaasi ehtiyojlarini to‘liq qoplash uchun yetarli bo‘lmasligidan xavotir bildirdi. Uning qayd etishicha, 2026 yilda ushbu raketalar soni kamayishi xavfi bor.
Trampning pozitsiyasi va litsenziya masalasi
Ukraina havo mudofaasi tizimlarini mustahkamlash va Patriot raketalari taqchillligini bartaraf etish bo‘yicha muzokaralar uzoq vaqtdan beri davom etmoqda:
Zaxiralar taqchilligi: Shu yilning aprel oyida Zelenskiy havo mudofaasi raketalari zaxirasi «istalgan haftada» tugab qolishi mumkinligidan ogohlantirgan edi.
Ishlab chiqarish litsenziyasi: May oyi oxirida Ukraina tomoni AQSHdan Patriot raketalarini mamlakatning o‘zida ishlab chiqarish litsenziyasini berishni so‘ragan. Iyul oyi boshida AQSH prezidenti Donald Tramp bunday litsenziyani berishga tayyorligini bildirgan edi.
Avgustdagi bayonot va tanqislik: Biroq avgust oyiga kelib, Amerika tomoni qishga qadar raketalar ishlab chiqarish bo‘yicha uzoq muddatli shartnoma tuzilmasligini ma’lum qildi. Prezident Tramp AQSHning o‘z xavfsizligi uchun ham Patriot raketalari zarurligini ta’kidlab, Ukrainaga qo‘shimcha o‘q-dorilarni talab qilingan miqdorda yetkazib berish imkoni cheklanganini bildirdi.
Hozirda AQSH Kongressida tomonlar Kiyevga Patriot havo mudofaa tizimlarini ishlab chiqarish texnologiyalarini topshirish bo‘yicha muhokama va maslahatlashuvlarni davom ettirishmoqda.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…