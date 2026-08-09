Patriot raketalari va Trampning sharti: Ukraina bilan yangi kelishuv tafsilotlari

·106·Dunyo
Patriot raketalari va Trampning sharti: Ukraina bilan yangi kelishuv tafsilotlari
Qisqacha

Ukraina AQSH bilan Patriot havo mudofaa tizimlari uchun har oy raketalar yetkazib berish bo'yicha kelishuvga erishdi. Volodimir Zelenskiy ajratilayotgan raketalar mamlakat ehtiyojlarini to'liq qoplamasligi va 2026 yilda ularning soni kamayishi mumkinligidan xavotir bildirdi. Donald Tramp Patriot raketalari AQSH xavfsizligi uchun ham zarurligini ta'kidlab, Ukrainaga qo'shimcha o'q-dorilarni talab qilingan miqdorda yetkazish imkoniyati cheklanganini aytdi.

Ukraina AQSH bilan Patriot havo mudofaa tizimlari uchun har oy raketalar yetkazib berish bo‘yicha kelishuvga erishdi. Bu haqda Ukraina prezidenti Volodimir Zelenskiy Belgradda Serbiya prezidenti Aleksandr Vuchich bilan o‘tkazilgan qo‘shma matbuot anjumanida ma’lum qildi.

Kiyev tomoni AQSH raketaga qarshi mudofaa tizimlarining asosiy ishlab chiqaruvchisi sifatida zarur o‘q-dorilarga ega ekanini va Vashington bilan bu borada uzluksiz ish olib borilayotganini ta’kidlamoqda.

«Yetkazib berish yo‘lga qo‘yiladi, ammo 2026 yilda hajm kamayadi»

Volodimir Zelenskiy jurnalistlarning savoliga javob berar ekan, har oylik yordam bo‘yicha aniq kelishuv mavjudligini tasdiqladi:

«Ular bizga har oy raketalar ajratib berishadimi? Ha, bizda bunday kelishuv bor», — dedi Ukraina rahbari.

Shu bilan birga, Zelenskiy ajratilayotgan raketalar miqdori mamlakat havo mudofaasi ehtiyojlarini to‘liq qoplash uchun yetarli bo‘lmasligidan xavotir bildirdi. Uning qayd etishicha, 2026 yilda ushbu raketalar soni kamayishi xavfi bor.

Trampning pozitsiyasi va litsenziya masalasi

Ukraina havo mudofaasi tizimlarini mustahkamlash va Patriot raketalari taqchillligini bartaraf etish bo‘yicha muzokaralar uzoq vaqtdan beri davom etmoqda:

  • Zaxiralar taqchilligi: Shu yilning aprel oyida Zelenskiy havo mudofaasi raketalari zaxirasi «istalgan haftada» tugab qolishi mumkinligidan ogohlantirgan edi.

  • Ishlab chiqarish litsenziyasi: May oyi oxirida Ukraina tomoni AQSHdan Patriot raketalarini mamlakatning o‘zida ishlab chiqarish litsenziyasini berishni so‘ragan. Iyul oyi boshida AQSH prezidenti Donald Tramp bunday litsenziyani berishga tayyorligini bildirgan edi.

  • Avgustdagi bayonot va tanqislik: Biroq avgust oyiga kelib, Amerika tomoni qishga qadar raketalar ishlab chiqarish bo‘yicha uzoq muddatli shartnoma tuzilmasligini ma’lum qildi. Prezident Tramp AQSHning o‘z xavfsizligi uchun ham Patriot raketalari zarurligini ta’kidlab, Ukrainaga qo‘shimcha o‘q-dorilarni talab qilingan miqdorda yetkazib berish imkoni cheklanganini bildirdi.

Hozirda AQSH Kongressida tomonlar Kiyevga Patriot havo mudofaa tizimlarini ishlab chiqarish texnologiyalarini topshirish bo‘yicha muhokama va maslahatlashuvlarni davom ettirishmoqda.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

UkrainaAQSHVolodymyr ZelenskyyDonald TrumpPatriot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

5 yil qamoq yoki 2,7 million dollar: Saudiyada hayvonlarga ozor berish endi juda qimmatga tushadi5 yil qamoq yoki 2,7 million dollar: Saudiyada hayvonlarga ozor berish endi juda qimmatga tushadiBugun, 05:11Jozett Lepol musulmon qo‘shnilarining muomalasi sabab 92 yoshida Islom dinini qabul qildiJozett Lepol musulmon qo‘shnilarining muomalasi sabab 92 yoshida Islom dinini qabul qildiBugun, 05:05Shov-shuvli bayonot: UFC chempioni Donald Trampni keskin tanqid qildi...Shov-shuvli bayonot: UFC chempioni Donald Trampni keskin tanqid qildi...Kecha, 21:5730 ta laym siqqan ayolning qo‘llari kuyib qoldi30 ta laym siqqan ayolning qo‘llari kuyib qoldiKecha, 18:34Amasyada robot-ofitsiant zinadan quladi va “ta’tilga” chiqdiAmasyada robot-ofitsiant zinadan quladi va “ta’tilga” chiqdiKecha, 18:12Coca-Cola ayrim yozuvlarni bankalarga tushirishni taqiqladiCoca-Cola ayrim yozuvlarni bankalarga tushirishni taqiqladiKecha, 17:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi