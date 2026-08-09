Jo Baydenning ahvoli og‘ir: o‘g‘li tafsilotlarni oshkor qildi

·248·Dunyo
Jo Baydenning ahvoli og‘ir: o‘g‘li tafsilotlarni oshkor qildi
Qisqacha

Jo Baydenning prostata saratoni yanada rivojlanib, suyaklari va boshqa qismlariga tarqalgan, bu esa unga kuchli og‘riq va holsizlik keltirmoqda. Bu haqda uning o‘g‘li Xanter Bayden BBC'ga bergan intervyusida ma'lum qildi. Xanter Bayden otasining kasallik bilan kurashayotganini kuzatish oila uchun juda og‘ir kechayotganini, 83 yoshli sobiq prezident esa kamdan-kam shikoyat qilishini aytdi.

AQSHning sobiq prezidenti Jo Baydenning prostata saratoni yanada rivojlanib, suyaklari va boshqa qismlariga ham tarqalgan. Kasallik unga kuchli og‘riq berayotgani va holsizlantirayotgani haqida uning o‘g‘li Xanter Bayden BBC'ga bergan intervyusida ma’lum qildi.

Xanter Bayden otasining sog‘lig‘i haqida gapirar ekan, uning kasallik bilan kurashayotganini kuzatish oila uchun juda og‘ir kechayotganini ta’kidladi.

“Saraton tarqaldi, metastazlar suyaklariga va undan ham boshqa joylarga o‘tgan. Bu juda og‘riqli va ko‘p jihatdan holsizlantiruvchi”, — dedi u.

83 yoshli Jo Bayden AQSH tarixidagi eng keksa prezident sifatida faoliyat yuritgan. Uning yoshi va sog‘lig‘i prezidentlik davrida ham ko‘p bora muhokama qilingan.

Bayden prostata saratoni tashxisi qo‘yilganini 2025 yil may oyida, Oq uyni tark etganidan taxminan to‘rt oy o‘tib ma’lum qilgan edi. O‘sha paytda kasallik allaqachon suyaklarga tarqalgani aniqlangan.

Shundan buyon sobiq prezident davolanishni davom ettirib kelmoqda. 2026 yil iyulida Bayden saratonni davolash jarayoni “juda yaxshi ketayotganini” bildirgan edi.

Xanter Bayden esa otasining hozirgi ahvoli haqida gapirar ekan, uning kamdan-kam shikoyat qilishini aytdi.

“Buni kuzatish juda achinarli. Otamning hozirgi sog‘lig‘i haqida aytadigan yagona gapim — u ko‘proq shikoyat qilsa edi, deb istardim. Chunki uning ahvoli yaxshi emas”, — dedi u.

Joe BidenHunter BidenBBCAQSHOq uy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

5 yil qamoq yoki 2,7 million dollar: Saudiyada hayvonlarga ozor berish endi juda qimmatga tushadi5 yil qamoq yoki 2,7 million dollar: Saudiyada hayvonlarga ozor berish endi juda qimmatga tushadiBugun, 05:11Jozett Lepol musulmon qo‘shnilarining muomalasi sabab 92 yoshida Islom dinini qabul qildiJozett Lepol musulmon qo‘shnilarining muomalasi sabab 92 yoshida Islom dinini qabul qildiBugun, 05:05Shov-shuvli bayonot: UFC chempioni Donald Trampni keskin tanqid qildi...Shov-shuvli bayonot: UFC chempioni Donald Trampni keskin tanqid qildi...Kecha, 21:5730 ta laym siqqan ayolning qo‘llari kuyib qoldi30 ta laym siqqan ayolning qo‘llari kuyib qoldiKecha, 18:34Amasyada robot-ofitsiant zinadan quladi va “ta’tilga” chiqdiAmasyada robot-ofitsiant zinadan quladi va “ta’tilga” chiqdiKecha, 18:12Coca-Cola ayrim yozuvlarni bankalarga tushirishni taqiqladiCoca-Cola ayrim yozuvlarni bankalarga tushirishni taqiqladiKecha, 17:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi