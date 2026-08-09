Noyob tillarang langurlar yana yovvoyi tabiatga qaytarildi
Assam shtatida noqonuniy olib chiqib ketilgan sakkizta oltin langur aniqlanib, ulardan yettitasi 25 iyun kuni Sikxna Jxvlao milliy bog'iga qaytarildi. Maxsus operatsiya 2026 yil 19–20 iyun kunlari Hindiston Yovvoyi tabiat tashabbusi (WTI) ma'lumotlari asosida o'tkazildi. Hayvonlar Assamdagi 27-milliy avtomobil yo'li bo'ylab tor qafaslar va qoplarda tashilayotgan paytda topilgan, ulardan biri yo'lda nobud bo'lgan.
Hindistonning Assam shtatida noyob oltin langurlarni noqonuniy ravishda olib chiqib ketish bilan bog‘liq holat fosh etildi. Maxsus operatsiya natijasida yovvoyi tabiatdan ushlangan sakkizta langur aniqlanib, ulardan yettitasi keyinchalik yana tabiiy muhitga qaytarildi.
Mazkur amaliyot 2026 yil 19–20 iyun kunlari o‘tkazilgan. Tegishli idoralar Hindiston Yovvoyi tabiat tashabbusi (WTI) tomonidan to‘plangan ma’lumotlar asosida harakat qilgan. Gumon qilingan savdogarlar Assamdagi 27-milliy avtomobil yo‘li bo‘ylab qo‘lga olingan.
Tekshiruv davomida sakkizta oltin langur yovvoyi tabiatdan qonunga xilof ravishda olib ketilgani aniqlangan. Hayvonlar tor qafaslar va qoplarda tashilgan. Afsuski, ulardan biri yo‘l davomida nobud bo‘lgan.
Omon qolgan yetti langur, jumladan, bitta yosh maymun Assam o‘rmon boshqarmasi ixtiyoriga topshirilgan. IFAW va WTI mutaxassislari hayvonlarning veterinariya nazorati va tiklanish jarayonida ishtirok etgan.
Langurlar sog‘ligi tiklanib, tabiiy hayotga qaytishga tayyor holatga keltirilganidan so‘ng, 25 iyun kuni Assamdagi Sikxna Jxvlao milliy bog‘iga qo‘yib yuborilgan.
…