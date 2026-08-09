Yangi NATO: Turkiya, Pokiston va Saudiya «Makka mudofaa pakti»ni imzoladi

·73·Dunyo
Yangi NATO: Turkiya, Pokiston va Saudiya «Makka mudofaa pakti»ni imzoladi
Qisqacha

Turkiya, Pokiston va Saudiya Arabistoni o‘rtasida uch davlatdan biriga qilingan qurolli tajovuzni barchasiga hujum deb baholashni nazarda tutuvchi «Makka qo‘shma mudofaa kelishuvi» 7 avgust kuni imzolandi. Hoqon Fidan pakt texnik jihatdan NATOning jamoaviy mudofaa kafolatiga doir «5-moddasi»ga teng ekanini, biroq u Eron yoki boshqa muayyan davlatga qarshi qaratilmaganini bildirdi.

Turkiya, Pokiston va Saudiya Arabistoni o‘rtasida muhim geosiyosiy kelishuv — «Makka qo‘shma mudofaa kelishuvi» imzolandi. Turkiya Tashqi ishlar vaziri Hoqon Fidanning ta’kidlashicha, ushbu pakt texnik jihatdan NATOning jamoaviy mudofaa kafolatiga doir mashhur «5-moddasi»ga tengdir.

Yaqin Sharq va Osiyo mintaqasidagi xavfsizlik arxitekturasini tubdan o‘zgartirishi kutilayotgan ushbu pakt 2 yil-u 8 oy davom etgan muzokaralar natijasida yuzaga keldi.

«Birimizga qilingan hujum — barchamizga qilingan hujumdir»

7 avgust kuni uch mamlakat yetakchilari tomonidan imzolangan hujjatga ko‘ra, uch davlatdan birortasiga qilingan qurolli tajovuz qolgan a’zolarga qilingan hujum sifatida baholanadi.

NATOning 5-moddasi mohiyati: Shimoliy Atlantika alyansining ushbu asosiy tamoyiliga ko‘ra, a’zo davlatlardan biriga qurolli hujum uyushtirilsa, qolgan a’zolar, jumladan harbiy kuch ishlatish orqali ham, hujumga uchragan hamkorini himoya qilishga majburdir.

Hoqon Fidan Anadolu va Reuters agentliklariga bergan intervyusida ushbu alyans Eron yoki boshqa biror muayyan davlatga qarshi qaratilmaganini alohida qayd etdi:

«Biz uchta davlat sifatida juda kamtarona, lekin aniq qadamlar tashlamoqdamiz. Bu alyans mavjud tizimlarning o‘rnini bosishga intilmaydi, balki uch ittifoqchining xavfsizligi uchun umumiy kafolat va’dasi bo‘lib xizmat qiladi. A’zo davlatga hujum qilinmaguniga qadar hech bir mamlakat biz uchun tahdid hisoblanmaydi», — dedi vazir.

Misr ham qo‘shilishi mumkin: Alyans kengayish arafasida

Turkiya Prezidenti Rejep Tayyip Edog‘anning qarashiga ko‘ra, alyans faqat uch davlat bilan cheklanib qolmaydi. Kelajakda ma’lum texnik va logistik masalalar hal etilgach, Misr Arab Respublikasi ham ushbu mudofaa paktiga a’zo bo‘lib kirishi kutilmoqda.

Yangi tuzilmaning tashkiliy tuzilishi:

  • Bosh kotibiyat: Saudiya Arabistonida joylashadi.

  • Vazirlar qo‘mitasi: NATO modelidagi kabi doimiy ishlovchi vazirlar kengashi tuziladi.

  • Operatsion tafsilotlar: Qo‘mitaning birinchi yig‘ilishida aniqlashtiriladi.

Qizil dengizdagi xavfsizlik va mintaqaviy keskinlik

Hoqon Fidan, shuningdek, Qizil dengizdagi dengiz qatnovi xavfsizligi Anqara manfaatlariga to‘g‘ridan to‘g‘ri daxldor ekanini ta’kidladi. Shu bois Turkiya husiylarning hujumlaridan kemalarni himoya qilish bo‘yicha xalqaro koalitsiyada ham faol ishtirok etmoqda.

Yaqin Sharqda keskinlik ortib borayotgan bir paytda «Makka mudofaa pakti»ning tuzilishi mintaqadagi kuchlar muvozanatini mustahkamlash va jamoaviy tiyib turish omili sifatida baholanmoqda.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

TurkiyaPokistonSaudiya ArabistoniNATOMisr
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jozett Lepol musulmon qo‘shnilarining muomalasi sabab 92 yoshida Islom dinini qabul qildiJozett Lepol musulmon qo‘shnilarining muomalasi sabab 92 yoshida Islom dinini qabul qildiBugun, 05:05Shov-shuvli bayonot: UFC chempioni Donald Trampni keskin tanqid qildi...Shov-shuvli bayonot: UFC chempioni Donald Trampni keskin tanqid qildi...Kecha, 21:5730 ta laym siqqan ayolning qo‘llari kuyib qoldi30 ta laym siqqan ayolning qo‘llari kuyib qoldiKecha, 18:34Amasyada robot-ofitsiant zinadan quladi va “ta’tilga” chiqdiAmasyada robot-ofitsiant zinadan quladi va “ta’tilga” chiqdiKecha, 18:12Coca-Cola ayrim yozuvlarni bankalarga tushirishni taqiqladiCoca-Cola ayrim yozuvlarni bankalarga tushirishni taqiqladiKecha, 17:56Boquvchisiga taqlid qilgan panda ijtimoiy tarmoqlarda mashhur bo‘ldi (video)Boquvchisiga taqlid qilgan panda ijtimoiy tarmoqlarda mashhur bo‘ldi (video)Kecha, 17:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi