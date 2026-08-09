Ruben Amorim Chelxidan uchralgan magʻlubiyatdan keyin Milan futbolchilarini ogohlantirdi

·73·Sport
Ruben Amorim Chelxidan uchralgan magʻlubiyatdan keyin Milan futbolchilarini ogohlantirdi
Qisqacha

Milan bosh murabbiyi Ruben Amorim Chelxiga 0:3 hisobida mag'lubiyatdan so'ng kelasi haftada tarkibni qisqartirish va ayrim futbolchilar bilan xayrlashish bo'yicha qat'iy qarorlar qabul qilinishini ma'lum qildi. Bu mag'lubiyat milanliklarning yozgi mavsumdagi mag'lubiyatsiz seriyasiga chek qo'ydi. Uchrashuvda Chelxi safida Joao Pedro dubl qayd etdi, Moises Kaysedo esa chiroyli gol urdi.

Milan bosh murabbiyi Ruben Amorim Indoneziyadagi yozgi turnye doirasida Chelxiga qarshi kechgan oʻrtoqlik oʻyinida 0:3 hisobida magʻlub boʻlganidan soʻng jamoa futbolchilarini qattiq ogohlantirdi. Sky Sport Italia nashri xabar berishicha, klub rahbariyati kelasi haftadayoq tarkibni qisqartirish va transferlar boʻyicha keskin qarorlarga kelishni rejalashtirmoqda. Ushbu magʻlubiyat milanliklarning yozgi mavsumdagi magʻlubiyatsiz seriyasiga chek qoʻydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuv davomida Chelxi safida Joao Pedro dubl qayd etgan boʻlsa, Moises Kaysedo oyoq tashqi qismi bilan urgan ajoyib goli bilan ajralib turdi. Natijada Italiya grandi himoyadagi muammolar va tarkibdagi ortiqcha futbolchilar borligini yana bir bor yaqqol koʻrsatib qoʻydi. Mavsum starti oldidan murabbiylar shtabi oldida asosiy tarkibni saralab olish vazifasi turibdi.

Tarkibni qisqartirish va qatʼiy qarorlar vaqti

Oʻyindan keyingi intervyusida Ruben Amorim jamoa oldida turgan qiyin tanlov haqida ochiq gapirdi. Uning soʻzlariga koʻra, soʻnggi ikki haftalik mashgʻulotlar ijobiy oʻtgan, biroq jamoa hajmi haddan tashqari katta va kelasi haftada ayrim futbolchilar bilan xayrlashish yoki ularning taqdirini hal qilish boʻyicha aniq qadamlar tashlanadi.

Amorim yirik hisobdagi magʻlubiyatga qaramay, bu sinov jamoaning rivojlanishi uchun muhim qadam boʻlganini taʼkidladi. Tajribali mutaxassis futbolchilarni oʻziga qulay boʻlgan hududdan chiqarib, yuqori pressing uslubini sinab koʻrdi. Murabbiyning fikricha, bunday kuchli raqiblarga qarshi rasmiy oʻyinlarda bu uslub doim ham qoʻllanilmasa-da, yoshlarni katta futbolga moslashtirish va ularga ishonch bagʻishlash uchun bu zarur edi.

Tarkibdagi oʻzgarishlar va transfer bozoridagi muammolar

Jakarta shahridagi bahs tarkibdagi baʼzi oʻzgarishlar bilan ham yodda qoldi. Jahon chempionatidan keyingi taʼtilni yakunlab qaytgan tajribali Luka Modrich hamda qanot hujumchisi Rafael Leau yozda ilk bor asosiy tarkibda maydonga tushdi. Biroq Yussouf Fofana va Fikayo Tomori kabi ustun boʻlishi kutilgan asosiy futbolchilar barcha toʻqson daqiqani zaxirada oʻtkazishdi.

Milan rahbariyati uchun asosiy bosh ogʻriq transfer bozoridagi harakatsizlik emas, balki amaldagi futbolchilarni sotib yubormasdan turib yangi oʻyinchilarni roʻyxatdan oʻtkazishning imkonsizligidir. Maoshlar fondi va cheklovlar sababli texnik direktorlar uchun avvalo mavjud tarkibni tozalash ustuvor vazifaga aylandi.

Ruben AmorimMilanChelxiA SeriyaTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Girona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiGirona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiBugun, 02:52Julian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiJulian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiBugun, 02:35Darvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiDarvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiBugun, 02:16Monako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiMonako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiBugun, 01:34Yuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaYuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaBugun, 00:55Florian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunFlorian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunBugun, 00:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)