Ruben Amorim Chelxidan uchralgan magʻlubiyatdan keyin Milan futbolchilarini ogohlantirdi
Milan bosh murabbiyi Ruben Amorim Chelxiga 0:3 hisobida mag'lubiyatdan so'ng kelasi haftada tarkibni qisqartirish va ayrim futbolchilar bilan xayrlashish bo'yicha qat'iy qarorlar qabul qilinishini ma'lum qildi. Bu mag'lubiyat milanliklarning yozgi mavsumdagi mag'lubiyatsiz seriyasiga chek qo'ydi. Uchrashuvda Chelxi safida Joao Pedro dubl qayd etdi, Moises Kaysedo esa chiroyli gol urdi.
Milan bosh murabbiyi Ruben Amorim Indoneziyadagi yozgi turnye doirasida Chelxiga qarshi kechgan oʻrtoqlik oʻyinida 0:3 hisobida magʻlub boʻlganidan soʻng jamoa futbolchilarini qattiq ogohlantirdi. Sky Sport Italia nashri xabar berishicha, klub rahbariyati kelasi haftadayoq tarkibni qisqartirish va transferlar boʻyicha keskin qarorlarga kelishni rejalashtirmoqda. Ushbu magʻlubiyat milanliklarning yozgi mavsumdagi magʻlubiyatsiz seriyasiga chek qoʻydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuv davomida Chelxi safida Joao Pedro dubl qayd etgan boʻlsa, Moises Kaysedo oyoq tashqi qismi bilan urgan ajoyib goli bilan ajralib turdi. Natijada Italiya grandi himoyadagi muammolar va tarkibdagi ortiqcha futbolchilar borligini yana bir bor yaqqol koʻrsatib qoʻydi. Mavsum starti oldidan murabbiylar shtabi oldida asosiy tarkibni saralab olish vazifasi turibdi.
Tarkibni qisqartirish va qatʼiy qarorlar vaqtiOʻyindan keyingi intervyusida Ruben Amorim jamoa oldida turgan qiyin tanlov haqida ochiq gapirdi. Uning soʻzlariga koʻra, soʻnggi ikki haftalik mashgʻulotlar ijobiy oʻtgan, biroq jamoa hajmi haddan tashqari katta va kelasi haftada ayrim futbolchilar bilan xayrlashish yoki ularning taqdirini hal qilish boʻyicha aniq qadamlar tashlanadi.
Amorim yirik hisobdagi magʻlubiyatga qaramay, bu sinov jamoaning rivojlanishi uchun muhim qadam boʻlganini taʼkidladi. Tajribali mutaxassis futbolchilarni oʻziga qulay boʻlgan hududdan chiqarib, yuqori pressing uslubini sinab koʻrdi. Murabbiyning fikricha, bunday kuchli raqiblarga qarshi rasmiy oʻyinlarda bu uslub doim ham qoʻllanilmasa-da, yoshlarni katta futbolga moslashtirish va ularga ishonch bagʻishlash uchun bu zarur edi.
Tarkibdagi oʻzgarishlar va transfer bozoridagi muammolarJakarta shahridagi bahs tarkibdagi baʼzi oʻzgarishlar bilan ham yodda qoldi. Jahon chempionatidan keyingi taʼtilni yakunlab qaytgan tajribali Luka Modrich hamda qanot hujumchisi Rafael Leau yozda ilk bor asosiy tarkibda maydonga tushdi. Biroq Yussouf Fofana va Fikayo Tomori kabi ustun boʻlishi kutilgan asosiy futbolchilar barcha toʻqson daqiqani zaxirada oʻtkazishdi.
Milan rahbariyati uchun asosiy bosh ogʻriq transfer bozoridagi harakatsizlik emas, balki amaldagi futbolchilarni sotib yubormasdan turib yangi oʻyinchilarni roʻyxatdan oʻtkazishning imkonsizligidir. Maoshlar fondi va cheklovlar sababli texnik direktorlar uchun avvalo mavjud tarkibni tozalash ustuvor vazifaga aylandi.
…