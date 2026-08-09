Intel Nova Lake-S protsessorlari uchun oʻta quvvatli grafikani tayyorlamoqda

·79·Texno
Intel Nova Lake-S protsessorlari uchun oʻta quvvatli grafikani tayyorlamoqda
Qisqacha

Intel Nova Lake-S (Core Ultra 400) protsessorlari uchun 12 ta Xe3P yadrosiga ega va 40 vattgacha quvvat iste'mol qiladigan kuchli iGPU tayyorlamoqda. Yuqori versiyadagi chip 4 ta P-Core, 8 ta E-Core va 4 ta LP-E Core'dan iborat bo'lib, jami 16 ta oqimni qo'llab-quvvatlashi kutilmoqda. Protsessorning PL1 quvvat chegarasi 65 vatt, PL2 ko'rsatkichi esa 154 vattgacha yetadi, grafikaga ajratiladigan L2 kesh xotirasi hajmi 20 MB bo'lishi mumkin.

Kompyuter texnologiyalari bozorida yetakchi oʻrin tutuvchi Intel kompaniyasi oʻzining kelgusi avlod настол (stasionar) protsessorlari uchun misli koʻrilmagan darajadagi kuchli oʻrnatilgan grafik protsessor (iGPU) ustida ish olib bormoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Nova Lake-S (Core Ultra 400) turkumidagi yangi chiplar AMD Ryzen protsessorlarining oʻrnatilgan grafikasi bilan raqobat qilishga moʻljallangan boʻlib, kelajakda foydalanuvchilarga alohida diskret videokartasiz ham yuqori unumdorlikni taqdim etishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mashhur insayder Jaykihn tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, yangi turkumdagi eng yuqori versiyadagi Intel iGPU oʻz ichiga 12 ta Xe3P yadrosini oladi va 40 vattgacha boʻlgan quvvatni isteʼmol qiladi. Bu oʻrnatilgan grafika uchun juda yuqori koʻrsatkich boʻlib, texnologiya olamida katta qiziqish uygʻotmoqda. Ushbu grafikaga ega Nova Lake-S protsessorlaridan birining konfiguratsiyasi 16 ta hisoblash yadrosidan iborat boʻlishi kutilmoqda: ulardan 4 tasi unumdor P-Core, 8 tasi energiya tejamkor E-Core va yana 4 tasi past quvvatli LP-E Core yadrolaridir. Protsessor jami 16 ta oqimni qoʻllab-quvvatlaydi.

Quvvat cheklovlari va texnik xususiyatlar

Protsessorning asosiy quvvat chegarasi (PL1) 65 vattni tashkil etsa, maksimal koʻrsatkich (PL2) darajasi 154 vattgacha yetishi mumkin. Bunda faqatgina oʻrnatilgan grafikaning oʻzi PL2 rejimida 40 vattgacha quvvat olishi mumkin boʻladi, uning barqaror PL1 chegarasi esa 15–25 vatt atrofida boʻladi. Bunday yuqori energiya sarfi tufayli Intel ona platalarga VCCGT uchun ikkita alohida quvvat fazasini talab qilishi taxmin qilinmoqda.

Bu shuni anglatadiki, quvvatli iGPU unumdorligi nafaqat protsessorning oʻzi va sovutish tizimiga, balki foydalanuvchi tanlagan ona plataning imkoniyatlariga ham bevosita bogʻliq boʻladi. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, oʻrnatilgan grafikaning samaradorligini oshirishda kэsh xotira ham muhim rol oʻynaydi. 12 yadroli Xe3P 20 MB hajmga ega L2 kэsh xotirasini olishi kutilmoqda, bu esa Panther Lake’dagi 12 yadroli Xe3 kэshidan toʻrtdan bir qismga koʻpdir.

Bozorga chiqish muddati va istiqbollar

Oʻrnatilgan grafika uchun kэsh hajmining kattaligi juda muhim ahamiyat kasb etadi. Gap shundaki, iGPU tizimning umumiy tezkor xotirasidan (RAM) foydalanadi va u diskret videokartalarning maxsus videoxotirasiga nisbatan oʻtkazish qobiliyati boʻyicha sezilarli darajada ortda qoladi. Kengaytirilgan kэsh xotirasi ana shu kamchilikni qoplashga yordam beradi.

Maʼlum boʻlishicha, yangi Xe3P grafikasi faqat stasionar qurilmalar bilan cheklanib qolmaydi. 12 yadroli grafikaning turli variantlari mobil protsessorlarda ham qoʻllanilishi kutilmoqda. Jumladan, ayrim Nova Lake-H mobil chiplariga har biri toʻrtta Xe3P blokidan iborat ikkita modulni oʻz ichiga olgan gʻayrioddiy konfiguratsiya berilishi taxmin qilinmoqda. Intelʼning ushbu ulkan loyihasi rasman 2027 yil boshida bozorga chiqarilishi rejalashtirilgan.

IntelNova LakeCore UltraProtsessorTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaponiya bozorida GeForce RTX 3080 Ti videokartasi savdosi qayta boshlandiYaponiya bozorida GeForce RTX 3080 Ti videokartasi savdosi qayta boshlandiBugun, 05:21Kreios Space Yer atmosferasida ishlaydigan kosmik dvigatelni sinovdan oʻtkazadiKreios Space Yer atmosferasida ishlaydigan kosmik dvigatelni sinovdan oʻtkazadiBugun, 04:28Xitoy Oy stansiyasiga robot-itlarni yuborishni rejalashtirmoqdaXitoy Oy stansiyasiga robot-itlarni yuborishni rejalashtirmoqdaBugun, 01:53Sunʼiy intellekt fondi chip ishlab chiqaruvchi startapga 400 million dollar tikdiSunʼiy intellekt fondi chip ishlab chiqaruvchi startapga 400 million dollar tikdiBugun, 01:53AQShda yangi turbinaviy vodorod dvigateli sinovdan oʻtkazildiAQShda yangi turbinaviy vodorod dvigateli sinovdan oʻtkazildiBugun, 01:27Anthropic Claude Code dasturlash vositasida avtorejimni yoqadiAnthropic Claude Code dasturlash vositasida avtorejimni yoqadiBugun, 00:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi