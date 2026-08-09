Intel Nova Lake-S protsessorlari uchun oʻta quvvatli grafikani tayyorlamoqda
Intel Nova Lake-S (Core Ultra 400) protsessorlari uchun 12 ta Xe3P yadrosiga ega va 40 vattgacha quvvat iste'mol qiladigan kuchli iGPU tayyorlamoqda. Yuqori versiyadagi chip 4 ta P-Core, 8 ta E-Core va 4 ta LP-E Core'dan iborat bo'lib, jami 16 ta oqimni qo'llab-quvvatlashi kutilmoqda. Protsessorning PL1 quvvat chegarasi 65 vatt, PL2 ko'rsatkichi esa 154 vattgacha yetadi, grafikaga ajratiladigan L2 kesh xotirasi hajmi 20 MB bo'lishi mumkin.
Kompyuter texnologiyalari bozorida yetakchi oʻrin tutuvchi Intel kompaniyasi oʻzining kelgusi avlod настол (stasionar) protsessorlari uchun misli koʻrilmagan darajadagi kuchli oʻrnatilgan grafik protsessor (iGPU) ustida ish olib bormoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Nova Lake-S (Core Ultra 400) turkumidagi yangi chiplar AMD Ryzen protsessorlarining oʻrnatilgan grafikasi bilan raqobat qilishga moʻljallangan boʻlib, kelajakda foydalanuvchilarga alohida diskret videokartasiz ham yuqori unumdorlikni taqdim etishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mashhur insayder Jaykihn tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, yangi turkumdagi eng yuqori versiyadagi Intel iGPU oʻz ichiga 12 ta Xe3P yadrosini oladi va 40 vattgacha boʻlgan quvvatni isteʼmol qiladi. Bu oʻrnatilgan grafika uchun juda yuqori koʻrsatkich boʻlib, texnologiya olamida katta qiziqish uygʻotmoqda. Ushbu grafikaga ega Nova Lake-S protsessorlaridan birining konfiguratsiyasi 16 ta hisoblash yadrosidan iborat boʻlishi kutilmoqda: ulardan 4 tasi unumdor P-Core, 8 tasi energiya tejamkor E-Core va yana 4 tasi past quvvatli LP-E Core yadrolaridir. Protsessor jami 16 ta oqimni qoʻllab-quvvatlaydi.
Quvvat cheklovlari va texnik xususiyatlarProtsessorning asosiy quvvat chegarasi (PL1) 65 vattni tashkil etsa, maksimal koʻrsatkich (PL2) darajasi 154 vattgacha yetishi mumkin. Bunda faqatgina oʻrnatilgan grafikaning oʻzi PL2 rejimida 40 vattgacha quvvat olishi mumkin boʻladi, uning barqaror PL1 chegarasi esa 15–25 vatt atrofida boʻladi. Bunday yuqori energiya sarfi tufayli Intel ona platalarga VCCGT uchun ikkita alohida quvvat fazasini talab qilishi taxmin qilinmoqda.
Bu shuni anglatadiki, quvvatli iGPU unumdorligi nafaqat protsessorning oʻzi va sovutish tizimiga, balki foydalanuvchi tanlagan ona plataning imkoniyatlariga ham bevosita bogʻliq boʻladi. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, oʻrnatilgan grafikaning samaradorligini oshirishda kэsh xotira ham muhim rol oʻynaydi. 12 yadroli Xe3P 20 MB hajmga ega L2 kэsh xotirasini olishi kutilmoqda, bu esa Panther Lake’dagi 12 yadroli Xe3 kэshidan toʻrtdan bir qismga koʻpdir.
Bozorga chiqish muddati va istiqbollarOʻrnatilgan grafika uchun kэsh hajmining kattaligi juda muhim ahamiyat kasb etadi. Gap shundaki, iGPU tizimning umumiy tezkor xotirasidan (RAM) foydalanadi va u diskret videokartalarning maxsus videoxotirasiga nisbatan oʻtkazish qobiliyati boʻyicha sezilarli darajada ortda qoladi. Kengaytirilgan kэsh xotirasi ana shu kamchilikni qoplashga yordam beradi.
Maʼlum boʻlishicha, yangi Xe3P grafikasi faqat stasionar qurilmalar bilan cheklanib qolmaydi. 12 yadroli grafikaning turli variantlari mobil protsessorlarda ham qoʻllanilishi kutilmoqda. Jumladan, ayrim Nova Lake-H mobil chiplariga har biri toʻrtta Xe3P blokidan iborat ikkita modulni oʻz ichiga olgan gʻayrioddiy konfiguratsiya berilishi taxmin qilinmoqda. Intelʼning ushbu ulkan loyihasi rasman 2027 yil boshida bozorga chiqarilishi rejalashtirilgan.
…