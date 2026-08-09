Urushdan qutqarilgan sher og‘ir kasallik bilan kurashmoqda

·864·Dunyo
Urushdan qutqarilgan sher og‘ir kasallik bilan kurashmoqda
Qisqacha

Ukrainadagi urush vaqtida qutqarilib, AQSHga olib ketilgan Taras ismli sherga blastomikoz deb ataladigan kam uchraydigan va hayot uchun xavfli zamburug'li infeksiya tashxisi qo'yildi. To'rt oyligida Odessadagi temiryo'l vokzalida tashlab ketilgan holda topilgan Taras 2022 yilda ikki singlisi — Lesya va Stefaniya bilan birga Minnesota shtatidagi The Wildcat Sanctuary qo'riqxonasiga olib kelingan.

Ukrainadagi urush vaqtida qutqarilib, AQSHga olib ketilgan Taras ismli sher hozir kam uchraydigan va hayot uchun xavfli kasallik bilan kurashayotgani ma’lum bo‘ldi. Bu haqda 8 avgust kuni xabar berildi.

Taras hali to‘rt oylik sher bolasi bo‘lganida Ukrainadan olib chiqilgan. Uning ikki singlisi — Lesya va Stefaniya ham birga qutqarilgan. Ma’lum bo‘lishicha, uchala sher bolasi Ukrainadagi urush paytida Odessadagi temiryo‘l vokzalida tashlab ketilgan holda topilgan. Ular ekzotik hayvonlar noqonuniy savdosi bilan bog‘liq bo‘lgan va juda yoshligida onasidan ajratilgan.

Yuz qismi ko‘rinib turgan arslon somonli yuzada yotibdi.

2022 yilda Taras va uning singillari AQSHning Minnesota shtatidagi The Wildcat Sanctuary qo‘riqxonasiga olib kelingan. Ular Ukrainadan AQSHga qariyb 7000 millik safarni bosib o‘tgan.

Taras qo‘riqxonada dastlab yaxshi moslashgan. Ammo 2026 yil may oyida uning holati o‘zgarib, u holsiz bo‘lib qolgan. O‘tkazilgan tekshiruvlar natijasida sherga blastomikoz — kam uchraydigan va og‘ir kechishi mumkin bo‘lgan zamburug‘li infeksiya tashxisi qo‘yilgan. Kasallik asosan o‘pkaga ta’sir qilgan.

Shundan so‘ng Tarasga intensiv davolash boshlangan. Unga tomir orqali zamburug‘ga qarshi dorilar berilgan, keyin esa og‘iz orqali qabul qilinadigan davolash davom ettirilgan. Hozircha uning ahvolida ijobiy o‘zgarishlar kuzatilayotgan bo‘lsa-da, mutaxassislar prognozga ehtiyotkorlik bilan yondashmoqda.

Erkak sher va urg‘ochi sher tosh ustida yonma-yon yotibdi.

Tarasning singillari bilan qayta uchrashuvi ham ta’sirli lahzalardan biri bo‘lgan. Biroq dori qabul qilish jarayonida uni vaqtincha singillaridan ajratishga to‘g‘ri kelmoqda — sherlar birga ovqatlanganda Tarasga mo‘ljallangan dorili oziqni boshqa sherlar yeb qo‘yishi mumkin.

UkrainaAQSHOdesaMinnesotaThe Wildcat Sanctuary
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shov-shuvli bayonot: UFC chempioni Donald Trampni keskin tanqid qildi...Shov-shuvli bayonot: UFC chempioni Donald Trampni keskin tanqid qildi...Kecha, 21:5730 ta laym siqqan ayolning qo‘llari kuyib qoldi30 ta laym siqqan ayolning qo‘llari kuyib qoldiKecha, 18:34Amasyada robot-ofitsiant zinadan quladi va “ta’tilga” chiqdiAmasyada robot-ofitsiant zinadan quladi va “ta’tilga” chiqdiKecha, 18:12Coca-Cola ayrim yozuvlarni bankalarga tushirishni taqiqladiCoca-Cola ayrim yozuvlarni bankalarga tushirishni taqiqladiKecha, 17:56Boquvchisiga taqlid qilgan panda ijtimoiy tarmoqlarda mashhur bo‘ldi (video)Boquvchisiga taqlid qilgan panda ijtimoiy tarmoqlarda mashhur bo‘ldi (video)Kecha, 17:10Yaponiyalik erkak it qiyofasiga kirib, barchani hayratda qoldirdiYaponiyalik erkak it qiyofasiga kirib, barchani hayratda qoldirdiKecha, 16:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi