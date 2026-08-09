Urushdan qutqarilgan sher og‘ir kasallik bilan kurashmoqda
Ukrainadagi urush vaqtida qutqarilib, AQSHga olib ketilgan Taras ismli sherga blastomikoz deb ataladigan kam uchraydigan va hayot uchun xavfli zamburug'li infeksiya tashxisi qo'yildi. To'rt oyligida Odessadagi temiryo'l vokzalida tashlab ketilgan holda topilgan Taras 2022 yilda ikki singlisi — Lesya va Stefaniya bilan birga Minnesota shtatidagi The Wildcat Sanctuary qo'riqxonasiga olib kelingan.
Ukrainadagi urush vaqtida qutqarilib, AQSHga olib ketilgan Taras ismli sher hozir kam uchraydigan va hayot uchun xavfli kasallik bilan kurashayotgani ma’lum bo‘ldi. Bu haqda 8 avgust kuni xabar berildi.
Taras hali to‘rt oylik sher bolasi bo‘lganida Ukrainadan olib chiqilgan. Uning ikki singlisi — Lesya va Stefaniya ham birga qutqarilgan. Ma’lum bo‘lishicha, uchala sher bolasi Ukrainadagi urush paytida Odessadagi temiryo‘l vokzalida tashlab ketilgan holda topilgan. Ular ekzotik hayvonlar noqonuniy savdosi bilan bog‘liq bo‘lgan va juda yoshligida onasidan ajratilgan.
2022 yilda Taras va uning singillari AQSHning Minnesota shtatidagi The Wildcat Sanctuary qo‘riqxonasiga olib kelingan. Ular Ukrainadan AQSHga qariyb 7000 millik safarni bosib o‘tgan.
Taras qo‘riqxonada dastlab yaxshi moslashgan. Ammo 2026 yil may oyida uning holati o‘zgarib, u holsiz bo‘lib qolgan. O‘tkazilgan tekshiruvlar natijasida sherga blastomikoz — kam uchraydigan va og‘ir kechishi mumkin bo‘lgan zamburug‘li infeksiya tashxisi qo‘yilgan. Kasallik asosan o‘pkaga ta’sir qilgan.
Shundan so‘ng Tarasga intensiv davolash boshlangan. Unga tomir orqali zamburug‘ga qarshi dorilar berilgan, keyin esa og‘iz orqali qabul qilinadigan davolash davom ettirilgan. Hozircha uning ahvolida ijobiy o‘zgarishlar kuzatilayotgan bo‘lsa-da, mutaxassislar prognozga ehtiyotkorlik bilan yondashmoqda.
Tarasning singillari bilan qayta uchrashuvi ham ta’sirli lahzalardan biri bo‘lgan. Biroq dori qabul qilish jarayonida uni vaqtincha singillaridan ajratishga to‘g‘ri kelmoqda — sherlar birga ovqatlanganda Tarasga mo‘ljallangan dorili oziqni boshqa sherlar yeb qo‘yishi mumkin.
…