Arsenal Vinisius transferidan voz kechib, Markus Reshfordni oʻz safiga qoʻshib olishi mumkin

·57·Sport
Arsenal Vinisius transferidan voz kechib, Markus Reshfordni oʻz safiga qoʻshib olishi mumkin
Qisqacha

Vinisius Junior Real Madrid bilan 2032-yilning iyunigacha mo'ljallangan yangi shartnoma imzolagani sababli Arsenal Markus Reshfordni o'z safiga qo'shib olish variantini ko'rib chiqmoqda. Arsenal sobiq sardori Vilyam Gallas Manchester Yunayted hujumchisi Marcus Reshfordni jamoa uchun ajoyib variant deb atadi.

Angliyaning Arsenal klubi yozgi transferlar mavsumida hujum chizigʻini kuchaytirish uchun oʻz rejalarini oʻzgartirishga majbur boʻlmoqda. Jamoa bosh murabbiyi Mikel Arteta Real Madrid yulduzi Vinisius Juniorni London klubiga jalb qilishga urinib koʻrgan edi, biroq braziliyalik futbolchi qirollik klubi bilan 2032-yilning iyunigacha moʻljallangan yangi shartnoma imzolagach, bu transfer amalga oshmadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, shartnoma borasidagi ziddiyatlardan foydalanishga harakat qilgan Kanonirlar endi boshqa variantlarni koʻrib chiqmoqda. Mikel Artetaning shaxsan oʻzi hujumchini jamoaga taklif qilishga urinishlariga qaramay, transferning barbod boʻlishi Premer-liga chempionligini himoya qilishga hozirlik koʻrayotgan tarkibda boʻshliq yuzaga keltirdi.

Marcus Reshford uchun yangi imkoniyat

Vinisius Junior varianti yopilgach, Arsenal sobiq sardori Vilyam Gallas klubga Manchester Yunayted hujumchisi Marcus Reshfordni sotib olishni maslahat berdi. Angliyalik futbolchining Barselondagi ijara muddati yakunlangach, uning kelgusidagi taqdiri soʻroq ostida qolmoqda.

Vilyam Gallas iPredicta nashriga bergan intervyusida Marcus Reshford Arsenal hujumi uchun ajoyib variant boʻlishini taʼkidladi. Uning fikricha, hujumchi oʻtgan mavsumni yaxshi oʻtkazdi va Manchester Yunaytedni tark etishni istamoqda, chunki aks holda u Kataloniya klubiga ijara asosida yoʻl olmagan boʻlardi.

Transfer narxi va shartlar

Manchester Yunayted rahbariyati futbolchini taxminan 40 million funt sterling evaziga sotishga tayyor ekanligi xabar qilinmoqda. Biroq, ingliz klubi bu transfer boʻyicha asosiy raqiblari boʻlgan Manchester Siti yoki Liverpulga futbolchini sotmaslikka qatʼiy qaror qilgan.

Maʼlumki, Marcus Reshford oʻtgan mavsumni Ispaniyada oʻtkazdi. Barselona bosh murabbiyi Xansi Flik ijaradan soʻng futbolchining klubda qolmasligini tasdiqlagan boʻlsa-da, uning professional fazilatlari va insoniy sifatlarini yuqori baholagan.

Gallasning fikricha, 28 yoshli futbolchi Britaniya ichida boshqa bir top-klub bilan uzoq muddatli shartnoma imzolashga harakat qiladi. Hozirgi vaziyatda Arsenal bunday tajribali va yuqori darajadagi futbolchini oʻz safiga qoʻshib olish orqali bir nechta frontda kurash olib borish uchun yetarli zaxiraga ega boʻlishi mumkin.

ArsenalMarcus ReshfordVinicius JuniorMikel ArtetaManchester United
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Girona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiGirona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiBugun, 02:52Julian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiJulian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiBugun, 02:35Darvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiDarvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiBugun, 02:16Monako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiMonako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiBugun, 01:34Yuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaYuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaBugun, 00:55Florian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunFlorian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunBugun, 00:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)