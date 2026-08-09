Arsenal Vinisius transferidan voz kechib, Markus Reshfordni oʻz safiga qoʻshib olishi mumkin
Vinisius Junior Real Madrid bilan 2032-yilning iyunigacha mo'ljallangan yangi shartnoma imzolagani sababli Arsenal Markus Reshfordni o'z safiga qo'shib olish variantini ko'rib chiqmoqda. Arsenal sobiq sardori Vilyam Gallas Manchester Yunayted hujumchisi Marcus Reshfordni jamoa uchun ajoyib variant deb atadi.
Angliyaning Arsenal klubi yozgi transferlar mavsumida hujum chizigʻini kuchaytirish uchun oʻz rejalarini oʻzgartirishga majbur boʻlmoqda. Jamoa bosh murabbiyi Mikel Arteta Real Madrid yulduzi Vinisius Juniorni London klubiga jalb qilishga urinib koʻrgan edi, biroq braziliyalik futbolchi qirollik klubi bilan 2032-yilning iyunigacha moʻljallangan yangi shartnoma imzolagach, bu transfer amalga oshmadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, shartnoma borasidagi ziddiyatlardan foydalanishga harakat qilgan Kanonirlar endi boshqa variantlarni koʻrib chiqmoqda. Mikel Artetaning shaxsan oʻzi hujumchini jamoaga taklif qilishga urinishlariga qaramay, transferning barbod boʻlishi Premer-liga chempionligini himoya qilishga hozirlik koʻrayotgan tarkibda boʻshliq yuzaga keltirdi.
Marcus Reshford uchun yangi imkoniyatVinisius Junior varianti yopilgach, Arsenal sobiq sardori Vilyam Gallas klubga Manchester Yunayted hujumchisi Marcus Reshfordni sotib olishni maslahat berdi. Angliyalik futbolchining Barselondagi ijara muddati yakunlangach, uning kelgusidagi taqdiri soʻroq ostida qolmoqda.
Vilyam Gallas iPredicta nashriga bergan intervyusida Marcus Reshford Arsenal hujumi uchun ajoyib variant boʻlishini taʼkidladi. Uning fikricha, hujumchi oʻtgan mavsumni yaxshi oʻtkazdi va Manchester Yunaytedni tark etishni istamoqda, chunki aks holda u Kataloniya klubiga ijara asosida yoʻl olmagan boʻlardi.
Transfer narxi va shartlarManchester Yunayted rahbariyati futbolchini taxminan 40 million funt sterling evaziga sotishga tayyor ekanligi xabar qilinmoqda. Biroq, ingliz klubi bu transfer boʻyicha asosiy raqiblari boʻlgan Manchester Siti yoki Liverpulga futbolchini sotmaslikka qatʼiy qaror qilgan.
Maʼlumki, Marcus Reshford oʻtgan mavsumni Ispaniyada oʻtkazdi. Barselona bosh murabbiyi Xansi Flik ijaradan soʻng futbolchining klubda qolmasligini tasdiqlagan boʻlsa-da, uning professional fazilatlari va insoniy sifatlarini yuqori baholagan.
Gallasning fikricha, 28 yoshli futbolchi Britaniya ichida boshqa bir top-klub bilan uzoq muddatli shartnoma imzolashga harakat qiladi. Hozirgi vaziyatda Arsenal bunday tajribali va yuqori darajadagi futbolchini oʻz safiga qoʻshib olish orqali bir nechta frontda kurash olib borish uchun yetarli zaxiraga ega boʻlishi mumkin.
…