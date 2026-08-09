Harri Keynning «Oltin toʻp»ga daʼvogarligi muhokamalarga sabab boʻlmoqda
Kris Uodlning fikricha, Harri Keynning 2026-yilgi «Oltin to'p» mukofotidan chetda qolishi «g'alati» bo'lar edi. 33 yoshli hujumchi o'tgan mavsumda Bavariya safida 61 ta gol urib, jamoasiga Germaniya chempionligini olib keldi va Angliya terma jamoasining jahon chempionatida uchinchi o'rinni egallashida yetakchilik qildi. Keyn Chempionlar ligasida g'olib bo'lmagan bo'lsa-da, uning barqarorligi va to'purarlik natijalari uni asosiy da'vogarlar qatoriga qaytardi.
Futbol olamida 2026-yilgi «Oltin toʻp» mukofoti uchun kurash va muhokamalar qizgʻin tus olmoqda. Bavariya va Angliya terma jamoasi hujumchisi Harri Keynning ushbu nufuzli sovrindan chetda qolishi «gʻalati» holat boʻlar edi, deb hisoblaydi Angliya terma jamoasining sobiq yulduzi Kris Uodl. GOAL nashriga bergan intervyusida mutaxassis mavsum davomidagi individual barqarorlik va koʻrsatkichlar jamoaviy sovrinlardan ustun turishi kerakligini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, Shimoliy Amerikada oʻtgan jahon chempionatidagi gʻalaba hamda Chempionlar ligasidagi zafarlar mavsumning eng yaxshi futbolchisini aniqlashda hal qiluvchi omilga aylanadi. Xususan, Pari Sen-Jermen klubining Yevropadagi muvaffaqiyati Usmon Dembele kabi futbolchilarning imkoniyatlarini oshirgan boʻlsa, Kilian Mbappe jahon chempionatlari tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylandi. Shuningdek, Ispaniya safida mundial gʻolibi boʻlgan Lamine Yamal ham asosiy daʼvogarlar qatorida tilga olinmoqda.
Individual koʻrsatkichlar va jamoaviy sovrinlar ziddiyatiBiroq Kris Uodlning fikricha, faqatgina jamoaviy sovrinlarni yutgan futbolchilargagina «Oltin toʻp»ni berish adolatdan emas. Futbol jamoaviy oʻyin ekanligini, individual mahorat esa alohida baholanishi kerakligini eslatgan sobiq hujumchi Harri Keyn bu mukofotga munosibroq ekanini taʼkidladi. 33 yoshli hujumchi oʻtgan mavsumda Bavariya safida 61 ta gol urib, jamoasiga Germaniya chempionligini olib keldi va Angliya terma jamoasining jahon chempionatida uchinchi oʻrinni egalashida yetakchilik qildi.
Garchi Harri Keyn Chempionlar ligasi gʻolibi boʻla olmagan boʻlsa-da, uning mavsum davomidagi barqarorligi va gollar toʻpurari sifatidagi natijalari mutaxassislarni lol qoldirmoqda. Angliya terma jamoasining barcha vaqtlardagi eng yaxshi toʻpurari hisoblangan futbolchi faoliyatidagi yorqin oʻyinlari evaziga bosh sovrinning asosiy daʼvogarlari qatoriga qaytdi. BetBrain bilan hamkorlikda fikr bildirgan Kris Uodl sovrin taqdirida faqat jamoaning gʻalabalariga tayanib qolish mantiqsiz ekanini yana bir bor qayd etdi.
…