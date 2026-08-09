Harri Keynning «Oltin toʻp»ga daʼvogarligi muhokamalarga sabab boʻlmoqda

·225·Sport
Harri Keynning «Oltin toʻp»ga daʼvogarligi muhokamalarga sabab boʻlmoqda
Qisqacha

Kris Uodlning fikricha, Harri Keynning 2026-yilgi «Oltin to'p» mukofotidan chetda qolishi «g'alati» bo'lar edi. 33 yoshli hujumchi o'tgan mavsumda Bavariya safida 61 ta gol urib, jamoasiga Germaniya chempionligini olib keldi va Angliya terma jamoasining jahon chempionatida uchinchi o'rinni egallashida yetakchilik qildi. Keyn Chempionlar ligasida g'olib bo'lmagan bo'lsa-da, uning barqarorligi va to'purarlik natijalari uni asosiy da'vogarlar qatoriga qaytardi.

Futbol olamida 2026-yilgi «Oltin toʻp» mukofoti uchun kurash va muhokamalar qizgʻin tus olmoqda. Bavariya va Angliya terma jamoasi hujumchisi Harri Keynning ushbu nufuzli sovrindan chetda qolishi «gʻalati» holat boʻlar edi, deb hisoblaydi Angliya terma jamoasining sobiq yulduzi Kris Uodl. GOAL nashriga bergan intervyusida mutaxassis mavsum davomidagi individual barqarorlik va koʻrsatkichlar jamoaviy sovrinlardan ustun turishi kerakligini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, Shimoliy Amerikada oʻtgan jahon chempionatidagi gʻalaba hamda Chempionlar ligasidagi zafarlar mavsumning eng yaxshi futbolchisini aniqlashda hal qiluvchi omilga aylanadi. Xususan, Pari Sen-Jermen klubining Yevropadagi muvaffaqiyati Usmon Dembele kabi futbolchilarning imkoniyatlarini oshirgan boʻlsa, Kilian Mbappe jahon chempionatlari tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylandi. Shuningdek, Ispaniya safida mundial gʻolibi boʻlgan Lamine Yamal ham asosiy daʼvogarlar qatorida tilga olinmoqda.

Individual koʻrsatkichlar va jamoaviy sovrinlar ziddiyati

Biroq Kris Uodlning fikricha, faqatgina jamoaviy sovrinlarni yutgan futbolchilargagina «Oltin toʻp»ni berish adolatdan emas. Futbol jamoaviy oʻyin ekanligini, individual mahorat esa alohida baholanishi kerakligini eslatgan sobiq hujumchi Harri Keyn bu mukofotga munosibroq ekanini taʼkidladi. 33 yoshli hujumchi oʻtgan mavsumda Bavariya safida 61 ta gol urib, jamoasiga Germaniya chempionligini olib keldi va Angliya terma jamoasining jahon chempionatida uchinchi oʻrinni egalashida yetakchilik qildi.

Garchi Harri Keyn Chempionlar ligasi gʻolibi boʻla olmagan boʻlsa-da, uning mavsum davomidagi barqarorligi va gollar toʻpurari sifatidagi natijalari mutaxassislarni lol qoldirmoqda. Angliya terma jamoasining barcha vaqtlardagi eng yaxshi toʻpurari hisoblangan futbolchi faoliyatidagi yorqin oʻyinlari evaziga bosh sovrinning asosiy daʼvogarlari qatoriga qaytdi. BetBrain bilan hamkorlikda fikr bildirgan Kris Uodl sovrin taqdirida faqat jamoaning gʻalabalariga tayanib qolish mantiqsiz ekanini yana bir bor qayd etdi.

Harri KeynOltin toʻpKris UodlBavariyaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Girona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiGirona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiBugun, 02:52Julian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiJulian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiBugun, 02:35Darvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiDarvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiBugun, 02:16Monako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiMonako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiBugun, 01:34Yuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaYuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaBugun, 00:55Florian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunFlorian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunBugun, 00:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)