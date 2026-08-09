Yo‘lda yotib olgan ulkan tyulen internet yulduziga aylandi
Avstraliyaning Tasmaniya hududida qariyb bir tonna vaznga ega Nil ismli janubiy fil tyuleni yo‘l o‘rtasiga yotib olib, harakatni to‘xtatmoqda. Besh yoshli Nil dengizda bir necha oy oziqlangach, dam olish uchun Tasmaniyaning janubiy qismiga yiliga ikki marta chiqadi. U ayrim holatlarda yo‘l to‘siqlari va belgilarni ag‘darib, atrofdagi infratuzilmaga ham zarar yetkazgan.
Avstraliyaning Tasmaniya hududida yashovchi Nil ismli janubiy fil tyuleni yana internet e’tiboriga tushdi. Qariyb bir tonna vaznga ega bo‘lgan dengiz jonivori o‘zining g‘ayrioddiy xatti-harakatlari bilan mahalliy aholi va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarini hayratga solmoqda.
Besh yoshli Nil Tasmaniyaning janubiy qismiga yilda ikki marta chiqib turadi. U bir necha oy dengizda oziqlangandan so‘ng dam olish uchun sohilga qaytadi. Ammo uning quruqlikdagi odatlari oddiy dam olish bilan cheklanmaydi.
Nil ba’zan yo‘lning o‘rtasiga yotib olib, harakatni to‘xtatib qo‘yadi. Ayrim holatlarda esa yo‘l to‘siqlari va belgilarni ag‘darib, atrofdagi infratuzilmaga zarar yetkazgan. Shu sababli uning harakatlari aks etgan videolar ijtimoiy tarmoqlarda juda tez tarqaldi.
…