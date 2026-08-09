Renault 4 elektromobili quyosh energiyasida Buyuk Britaniya bo'ylab safarga chiqdi
Easee Sun Run loyihasi doirasida Renault 4 Plein Sud elektromobilini faqat quyosh panellari quvvati bilan Buyuk Britaniya bo'ylab olib o'tish safari ob-havo o'zgarishi va qalin tuman sabab murakkab boshlandi. Safarning Kornuoll grafligidagi organik muzqaymoq ishlab chiqarish fermasida belgilangan boshlanish nuqtasida dengiz tumani quyosh nurlarini to'sib, panellar ishlab chiqarayotgan energiyani minimal darajaga tushirdi.
Buyuk Britaniya bo'ylab quyosh energiyasi yordamida harakatlanuvchi ilk elektromobil safari murakkab sinovlar bilan boshlandi. Easee Sun Run deb nomlangan ushbu loyiha doirasida Renault 4 Plein Sud avtomobilini faqat quyosh panellari quvvati evaziga mamlakat uzunligi bo'ylab haydab o'tish rejalashtirilgan edi. Biroq ob-havoning kutilmaganda o'zgarishi va qalin tuman qatlamining tushishi dastlabki rejalarga jiddiy ta'sir ko'rsatdi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
ixbt.com ma'lumotiga ko'ra, ilk urinish Kornuoll grafligidagi organik muzqaymoq ishlab chiqarish fermasi hududidan boshlanishi kerak edi. Aynan shu yerda o'rnatilgan quyosh panellari tizimi elektromobil akkumulyatorini quvvatlashi lozim edi. Biroq hududni qoplab olgan quyuq dengiz tumani quyosh nurlarining panellarga tushishini keskin cheklab qo'ydi.
Ob-havo sharoiti va energiya tanqisligiMutaxassislar kuzatuv monitorida panellar ishlab chiqayotgan energiya miqdori minimal darajaga tushib qolganini qayd etishdi. Rejalashtirilgan quvvat uzatish jarayoni to'xtab qolish xavfi ostida qoldi, chunki quyosh panellari to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurisiz zaruriy tok miqdorini hosil qila olmaydi. Ushbu holat qayta tiklanuvchi energiya manbalarining ob-havo injiqliklariga qanchalik bog'liqligini yaqqol ko'rsatib berdi.
Shunga qaramay, loyiha tashkilotchilari duch kelingan qiyinchiliklarga taslim bo'lmasdan, safarni muvaffaqiyatli yakunlash uchun qulay fursatni kutishmoqda. Renault 4 Plein Sud klassik modeli asosida yaratilgan zamonaviy elektromobil muqobil energiya imkoniyatlarini amalda sinovdan o'tkazish uchun maxsus tayyorlangan. Mutaxassislar quyosh batareyalari yordamida bunday masofani bosib o'tish transport vositalari tarixida muhim qadam bo'lishini ta'kidlashmoqda.
…