Renault 4 elektromobili quyosh energiyasida Buyuk Britaniya bo'ylab safarga chiqdi

·38·Avto
Renault 4 elektromobili quyosh energiyasida Buyuk Britaniya bo'ylab safarga chiqdi
Qisqacha

Easee Sun Run loyihasi doirasida Renault 4 Plein Sud elektromobilini faqat quyosh panellari quvvati bilan Buyuk Britaniya bo'ylab olib o'tish safari ob-havo o'zgarishi va qalin tuman sabab murakkab boshlandi. Safarning Kornuoll grafligidagi organik muzqaymoq ishlab chiqarish fermasida belgilangan boshlanish nuqtasida dengiz tumani quyosh nurlarini to'sib, panellar ishlab chiqarayotgan energiyani minimal darajaga tushirdi.

Buyuk Britaniya bo'ylab quyosh energiyasi yordamida harakatlanuvchi ilk elektromobil safari murakkab sinovlar bilan boshlandi. Easee Sun Run deb nomlangan ushbu loyiha doirasida Renault 4 Plein Sud avtomobilini faqat quyosh panellari quvvati evaziga mamlakat uzunligi bo'ylab haydab o'tish rejalashtirilgan edi. Biroq ob-havoning kutilmaganda o'zgarishi va qalin tuman qatlamining tushishi dastlabki rejalarga jiddiy ta'sir ko'rsatdi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

ixbt.com ma'lumotiga ko'ra, ilk urinish Kornuoll grafligidagi organik muzqaymoq ishlab chiqarish fermasi hududidan boshlanishi kerak edi. Aynan shu yerda o'rnatilgan quyosh panellari tizimi elektromobil akkumulyatorini quvvatlashi lozim edi. Biroq hududni qoplab olgan quyuq dengiz tumani quyosh nurlarining panellarga tushishini keskin cheklab qo'ydi.

Ob-havo sharoiti va energiya tanqisligi

Mutaxassislar kuzatuv monitorida panellar ishlab chiqayotgan energiya miqdori minimal darajaga tushib qolganini qayd etishdi. Rejalashtirilgan quvvat uzatish jarayoni to'xtab qolish xavfi ostida qoldi, chunki quyosh panellari to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurisiz zaruriy tok miqdorini hosil qila olmaydi. Ushbu holat qayta tiklanuvchi energiya manbalarining ob-havo injiqliklariga qanchalik bog'liqligini yaqqol ko'rsatib berdi.

Shunga qaramay, loyiha tashkilotchilari duch kelingan qiyinchiliklarga taslim bo'lmasdan, safarni muvaffaqiyatli yakunlash uchun qulay fursatni kutishmoqda. Renault 4 Plein Sud klassik modeli asosida yaratilgan zamonaviy elektromobil muqobil energiya imkoniyatlarini amalda sinovdan o'tkazish uchun maxsus tayyorlangan. Mutaxassislar quyosh batareyalari yordamida bunday masofani bosib o'tish transport vositalari tarixida muhim qadam bo'lishini ta'kidlashmoqda.

Renault 4Elektr transportQuyosh energiyasiAvtomobil yangiliklariBuyuk Britaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Geely Preface TCR sport sedanining texnik xususiyatlari oshkor etildiGeely Preface TCR sport sedanining texnik xususiyatlari oshkor etildiBugun, 03:23Mazda flagman krossoverlari AQShda xaridorlarni yoʻqotmoqdaMazda flagman krossoverlari AQShda xaridorlarni yoʻqotmoqdaKecha, 15:56Airbus iyul oyida 204 ta yangi samolyot buyurtmasini qabul qildiAirbus iyul oyida 204 ta yangi samolyot buyurtmasini qabul qildiKecha, 12:51Parij avtosalonida Citroën 2CV va boshqa kutilgan yangiliklar namoyish etiladiParij avtosalonida Citroën 2CV va boshqa kutilgan yangiliklar namoyish etiladiKecha, 10:21Klemson universiteti va BMW oʻzidan koʻp energiya ishlab chiqaruvchi elektromobil yaratdiKlemson universiteti va BMW oʻzidan koʻp energiya ishlab chiqaruvchi elektromobil yaratdi08.08, 21:51BMW Myunxen zavodida yangi avlod elektr sedanini ishlab chiqarishni boshladiBMW Myunxen zavodida yangi avlod elektr sedanini ishlab chiqarishni boshladi08.08, 21:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi