Jahongir Zokirovda kumush: O‘zbekiston bokschilari Osiyo o‘yinlarida 7 ta medalga ega chiqdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Jahongir Zokirov super og‘ir vazn toifasida (+90 kg)
- XX Osiyo o‘yinlarida kumush medalni qo‘lga kiritdi.
- Uning qozog‘istonlik Aybek Oralbayga qarshi kechgan final jangi hakamlar qarori bilan yakunlandi.
- O‘zbekiston boks terma jamoasi ushbu musobaqani jami 7 ta medal bilan yakunladi, jumladan 2 ta oltin, 1 ta kumush va 4 ta bronza medalni qo‘lga kiritdi.
Yaponiyada bo‘lib o‘tgan XX Osiyo o‘yinlarining boks bo‘yicha bellashuvlari o‘z yakuniga yetdi! Eng og‘ir vazn toifasidagi final jangi millionlab sport muxlislarining diqqat markazida bo‘ldi. Super og‘ir vaznda (+90 kg) yurtimiz sharafini himoya qilgan mahoratli charm qo‘lqop ustasi Jahongir Zokirov oltin medal uchun azaliy raqib — qozog‘istonlik Aybek Oralbayga qarshi ringga ko‘tarildi. Keskin va dramatik kechgan to‘qnashuv yakunida bokschimiz kumush medalni qo‘lga kiritdi. Xo‘sh, final jangi qanday o‘tdi va O‘zbekiston milliy terma jamoasi ushbu qit’a miqyosidagi yirik musobaqani nechta medal bilan yakunladi?
Super og‘ir vazndagi qaynoq derbi: Zokirov — Oralbay to‘qnashuvi
Final jangi haqiqiy og‘ir vaznlilar jang san’atiga xos tarzda o‘tdi:
Shiddatli qarshilik: Jahongir Zokirov va Aybek Oralbay o‘rtasidagi to‘qnashuv birinchi raunddanoq yuqori bosim va shiddat ostida boshlandi;
Murosasiz kurash: O‘zbek bokschisi bir necha bor raqibini murakkab vaziyatlarga solib, aniq zarbalar yo‘lladi;
Hakamlar qarori: Jang to‘liq davom etdi va yakunda hakamlar ochkolar hisobi bo‘yicha g‘alabani qozog‘istonlik charm qo‘lqop ustasiga taqdim etdi;
Kumush pog‘ona: Jahongir Zokirov XX Osiyo o‘yinlarining vitse-chempioni sifatida delegatsiyamiz hisobiga qimmatli kumush medalni yozdirib qo‘ydi.
Terma jamoadan 7 ta medal: Musobaqa yakunlari
«Shu tariqa, O‘zbekiston boks terma jamoasi Yaponiya mezbonlik qilgan XX Osiyo o‘yinlaridagi bahslarni jami 7 ta medal bilan muvaffaqiyatli yakunladi. Vakillarimiz safida 2 ta oltin, 1 ta kumush va 4 ta bronza medali qayd etildi».
Charm qo‘lqop ustalarimiz bu galgi bellashuvlarda ham qit’adagi eng kuchli yetakchi maktablardan biri ekanliklarini yana bir bor isbotlashdi.
O‘zbekiston boks termasining medallar jamg‘armasi (Jadval)
Medal darajasi
Medallar soni
E’tiborga molik natijalar
Oltin
2 ta
Qit’a chempionligini qo‘lga kiritgan sportchilarimiz
Kumush
1 ta
Jahongir Zokirov (+90 kg, finalchi)
Bronza
4 ta
Yarim finalgacha muvaffaqiyatli yetib borgan bokschilarimiz
Jami
7 ta medal
XX Osiyo o‘yinlari (Yaponiya)
Sizningcha, Jahongir Zokirov va Aybek Oralbay o‘rtasidagi final jangida hakamlik qarori qanchalik adolatli bo‘ldi? Bokschilarimizning 7 ta medallik umumiy ishtirokiga qanday baho berasiz?
O‘z tahlil va fikr-mulohazangizni pastda izohlarda yozib qoldiring va sportchilarimizni qo‘llab-quvvatlab, ushbu natijalarni barcha sport ixlosmandlariga Telegram orqali yuboring!
Izohlar 0
…