Jahongir Zokirovda kumush: O‘zbekiston bokschilari Osiyo o‘yinlarida 7 ta medalga ega chiqdi

·8·Sport
Jahongir Zokirovda kumush: O‘zbekiston bokschilari Osiyo o‘yinlarida 7 ta medalga ega chiqdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Jahongir Zokirov super og‘ir vazn toifasida (+90 kg)
  • XX Osiyo o‘yinlarida kumush medalni qo‘lga kiritdi.
  • Uning qozog‘istonlik Aybek Oralbayga qarshi kechgan final jangi hakamlar qarori bilan yakunlandi.
  • O‘zbekiston boks terma jamoasi ushbu musobaqani jami 7 ta medal bilan yakunladi, jumladan 2 ta oltin, 1 ta kumush va 4 ta bronza medalni qo‘lga kiritdi.

Yaponiyada bo‘lib o‘tgan XX Osiyo o‘yinlarining boks bo‘yicha bellashuvlari o‘z yakuniga yetdi! Eng og‘ir vazn toifasidagi final jangi millionlab sport muxlislarining diqqat markazida bo‘ldi. Super og‘ir vaznda (+90 kg) yurtimiz sharafini himoya qilgan mahoratli charm qo‘lqop ustasi Jahongir Zokirov oltin medal uchun azaliy raqib — qozog‘istonlik Aybek Oralbayga qarshi ringga ko‘tarildi. Keskin va dramatik kechgan to‘qnashuv yakunida bokschimiz kumush medalni qo‘lga kiritdi. Xo‘sh, final jangi qanday o‘tdi va O‘zbekiston milliy terma jamoasi ushbu qit’a miqyosidagi yirik musobaqani nechta medal bilan yakunladi?

Super og‘ir vazndagi qaynoq derbi: Zokirov — Oralbay to‘qnashuvi

Final jangi haqiqiy og‘ir vaznlilar jang san’atiga xos tarzda o‘tdi:

  • Shiddatli qarshilik: Jahongir Zokirov va Aybek Oralbay o‘rtasidagi to‘qnashuv birinchi raunddanoq yuqori bosim va shiddat ostida boshlandi;

  • Murosasiz kurash: O‘zbek bokschisi bir necha bor raqibini murakkab vaziyatlarga solib, aniq zarbalar yo‘lladi;

  • Hakamlar qarori: Jang to‘liq davom etdi va yakunda hakamlar ochkolar hisobi bo‘yicha g‘alabani qozog‘istonlik charm qo‘lqop ustasiga taqdim etdi;

  • Kumush pog‘ona: Jahongir Zokirov XX Osiyo o‘yinlarining vitse-chempioni sifatida delegatsiyamiz hisobiga qimmatli kumush medalni yozdirib qo‘ydi.

Terma jamoadan 7 ta medal: Musobaqa yakunlari

«Shu tariqa, O‘zbekiston boks terma jamoasi Yaponiya mezbonlik qilgan XX Osiyo o‘yinlaridagi bahslarni jami 7 ta medal bilan muvaffaqiyatli yakunladi. Vakillarimiz safida 2 ta oltin, 1 ta kumush va 4 ta bronza medali qayd etildi».

Charm qo‘lqop ustalarimiz bu galgi bellashuvlarda ham qit’adagi eng kuchli yetakchi maktablardan biri ekanliklarini yana bir bor isbotlashdi.

O‘zbekiston boks termasining medallar jamg‘armasi (Jadval)

Medal darajasi

Medallar soni

E’tiborga molik natijalar

Oltin

2 ta

Qit’a chempionligini qo‘lga kiritgan sportchilarimiz

Kumush

1 ta

Jahongir Zokirov (+90 kg, finalchi)

Bronza

4 ta

Yarim finalgacha muvaffaqiyatli yetib borgan bokschilarimiz

Jami

7 ta medal

XX Osiyo o‘yinlari (Yaponiya)

Sizningcha, Jahongir Zokirov va Aybek Oralbay o‘rtasidagi final jangida hakamlik qarori qanchalik adolatli bo‘ldi? Bokschilarimizning 7 ta medallik umumiy ishtirokiga qanday baho berasiz?

O‘z tahlil va fikr-mulohazangizni pastda izohlarda yozib qoldiring va sportchilarimizni qo‘llab-quvvatlab, ushbu natijalarni barcha sport ixlosmandlariga Telegram orqali yuboring!

XX Osiye o‘yinlariJahongir ZokirovO‘zbekiston boks jamoasiO‘zbekiston boks medalari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jahongir Zokirov Tojikiston vakiliga imkoniyat qoldirmadiJahongir Zokirov Tojikiston vakiliga imkoniyat qoldirmadi27 sentabr 16:29Osiyo o‘yinlarida akademik eshkak eshuvchilarimiz musobaqani shohsupada yakunladiOsiyo o‘yinlarida akademik eshkak eshuvchilarimiz musobaqani shohsupada yakunladi24 sentabr 17:24Osiyo o‘yinlarida akademik eshkak eshuvchilarimiz shohsupani egalladiOsiyo o‘yinlarida akademik eshkak eshuvchilarimiz shohsupani egalladi24 sentabr 10:57Zaynab Dayibekova Osiyo o‘yinlarida kumush medalni qo‘lga kiritdi — qilichbozlikdagi dramaZaynab Dayibekova Osiyo o‘yinlarida kumush medalni qo‘lga kiritdi — qilichbozlikdagi drama24 sentabr 17:27Arina Tanatmisheva Aichi-Nagoyada yana kumush medalni qo‘lga kiritishga muvaffaq bo‘ldiArina Tanatmisheva Aichi-Nagoyada yana kumush medalni qo‘lga kiritishga muvaffaq bo‘ldi26 sentabr 12:53O‘zbekistonning medallari 34 taga yetdi: navbatdagi kumush kimlarga nasib qildi?O‘zbekistonning medallari 34 taga yetdi: navbatdagi kumush kimlarga nasib qildi?26 sentabr 12:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi