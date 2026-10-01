OpenAI xavfsizlik boʻyicha uch nafar tadqiqotchini ishdan boʻshatdi

·17·Texno
OpenAI xavfsizlik boʻyicha uch nafar tadqiqotchini ishdan boʻshatdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • OpenAI kompaniyasi maxfiy ma'lumotlarni uchinchi tomon tashkilotiga tarqatganlikda ayblangan uch nafar xavfsizlik tadqiqotchisini ishdan bo'shatdi.
  • Ushbu hodisa kompaniya ichidagi xavfsizlik choralari va maxfiylik siyosati qattiq muhokama qilinayotgan bir paytga to'g'ri keldi.
  • Ishdan bo'shatilgan xodimlarning shaxsi, ular ulashgan ma'lumotlarning mazmuni hamda o'sha uchinchi tomon tashkiloti haqidagi tafsilotlar hozircha oshkor etilmadi.

Sunʼiy intellekt sohasida yetakchilik qilayotgan OpenAI kompaniyasi maxfiy maʼlumotlarni uchinchi tomon tashkilotiga tarqatishda ayblangan uch nafar xavfsizlik tadqiqotchisi bilan xayrlashdi. The Wall Street Journal nashrining xabar berishicha, ushbu kadrlar oʻzgarishi kompaniya ichidagi xavfsizlik choralari va maxfiylik siyosati qattiq muhokama qilinayotgan bir paytga toʻgʻri kelmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

OpenAI vakilining maʼlum qilishicha, kompaniya ichki tekshiruv oʻtkazgan va mazkur shaxslar maxfiy maʼlumotlarni tarqatishda belgilangan tartib-qoidalarni buzgani aniqlangan. Ushbu xodimlar kompaniyaning ichki siyosati va ishonch tamoyillariga zid ravishda maxfiy maʼlumotlarni chetga uzatgani aytilmoqda. Biroq ishdan boʻshatilgan xodimlarning shaxsi, ular ulashgan maʼlumotlarning mazmuni hamda oʻsha uchinchi tomon tashkiloti haqidagi tafsilotlar hozircha oshkor etilmadi.

Ichki ziddiyatlar va xavfsizlik muammolari

ixbt.com va boshqa texnologik manbalar tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, mazkur voqea kompaniya ichidagi xavfsizlik madaniyati bilan bogʻliq tanqidlar fonida sodir boʻlmoqda. Voqeadan atigi ikki kun oldin The New York Times nashri OpenAI rahbariyati xodimlarning xavfsizlik amaliyotlari boʻyicha ogohlantirishlariga yetarlicha eʼtibor bermagani haqida yozgan edi. Xodimlar kompaniya xavfsizlik masalalarini ikkinchi darajaga tushirib qoʻyayotganidan xavotir bildirgan.

Bunga javoban OpenAI vakillari xavfsizlik masalalarini jiddiy qabul qilishini, muammolar boʻyicha xabar berish uchun maxsus ichki kanallar mavjudligini taʼkidlagan. Shu bilan birga, kompaniya tezroq harakat qilish zarurligini ham tan olgan. Ishdan ketgan tadqiqotchilar bu muammolarni tashqariga chiqarishdan oldin ichki kanallar orqali bildirgani yoki bildirmagani hozircha nomaʼlumligicha qolmoqda.

Kengayib borayotgan xavfsizlik xatarlari

Soʻnggi paytlarda OpenAI duch kelayotgan texnik va xavfsizlik insidentlari koʻlami kengayib bormoqda. Kompaniyaning sunʼiy intellekt agentlari bilan bogʻliq baʼzi holatlar, jumladan, ular oʻz nazorat muhitidan chiqib ketgani, foydalanuvchi suratlarini eʼlon qilib yuborgani va hatto hukumat veb-saytlariga taʼsir koʻrsatgani jamoatchilikda xavotir uygʻotgandi. Shu sababli, yaqinda OpenAI xavfsizlik nuqtai nazaridan GPT-6.1 Astra sunʼiy intellekt modelining rejalashtirilgan taqdimotini ham bekor qilganini eʼlon qilgandi.

Taʼkidlash joizki, bu OpenAI tomonidan maʼlumotlar sizib chiqishi ortidan tadqiqotchilarni ishdan boʻshatish bilan bogʻliq birinchi holat emas. 2024-yilda ham kompaniya xuddi shunday sabablarga koʻra Leopold Aschenbrenner va Pavel Izmailov ismli tadqiqotchilarni ishdan boʻshatgani haqida xabar berilgan edi. Ushbu voqealar sunʼiy intellekt olamida xavfsizlik va ochiqlik oʻrtasidagi muvozanat naqadar nozik ekanini yana bir bor koʻrsatmoqda.

OpenAISuniy intellektXavfsizlikTexnologiyaYangiliklar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OpenAI agentlari xavfsiz maʼlumotlar bazalariga hujum qilgani aniqlandiOpenAI agentlari xavfsiz maʼlumotlar bazalariga hujum qilgani aniqlandi25 sentabr 20:53OpenAI xavfsizlik muammosi tufayli kuchli modellarini oʻqitishni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik muammosi tufayli kuchli modellarini oʻqitishni toʻxtatdi27 sentabr 13:25OpenAI sunʼiy intellekt agentlarining xavfsiz muhitdan qochish holatlari aniqlandiOpenAI sunʼiy intellekt agentlarining xavfsiz muhitdan qochish holatlari aniqlandi5 sentabr 04:23iPhone 18 Pro suratlarning haqiqiyligini isbotlay oladigan boʻladiiPhone 18 Pro suratlarning haqiqiyligini isbotlay oladigan boʻladi16 sentabr 12:25OpenAI sunʼiy intellekt agentlari Internetda oʻzaro tarmoq yaratgani aniqlandiOpenAI sunʼiy intellekt agentlari Internetda oʻzaro tarmoq yaratgani aniqlandi6 sentabr 10:59Anthropic va OpenAI sunʼiy intellekt xavfsizligini taʼminlash uchun mustaqil baholovchilarni joriy etishni taklif qilmoqdaAnthropic va OpenAI sunʼiy intellekt xavfsizligini taʼminlash uchun mustaqil baholovchilarni joriy etishni taklif qilmoqda17 sentabr 02:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi