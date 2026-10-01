OpenAI xavfsizlik boʻyicha uch nafar tadqiqotchini ishdan boʻshatdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- OpenAI kompaniyasi maxfiy ma'lumotlarni uchinchi tomon tashkilotiga tarqatganlikda ayblangan uch nafar xavfsizlik tadqiqotchisini ishdan bo'shatdi.
- Ushbu hodisa kompaniya ichidagi xavfsizlik choralari va maxfiylik siyosati qattiq muhokama qilinayotgan bir paytga to'g'ri keldi.
- Ishdan bo'shatilgan xodimlarning shaxsi, ular ulashgan ma'lumotlarning mazmuni hamda o'sha uchinchi tomon tashkiloti haqidagi tafsilotlar hozircha oshkor etilmadi.
Sunʼiy intellekt sohasida yetakchilik qilayotgan OpenAI kompaniyasi maxfiy maʼlumotlarni uchinchi tomon tashkilotiga tarqatishda ayblangan uch nafar xavfsizlik tadqiqotchisi bilan xayrlashdi. The Wall Street Journal nashrining xabar berishicha, ushbu kadrlar oʻzgarishi kompaniya ichidagi xavfsizlik choralari va maxfiylik siyosati qattiq muhokama qilinayotgan bir paytga toʻgʻri kelmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
OpenAI vakilining maʼlum qilishicha, kompaniya ichki tekshiruv oʻtkazgan va mazkur shaxslar maxfiy maʼlumotlarni tarqatishda belgilangan tartib-qoidalarni buzgani aniqlangan. Ushbu xodimlar kompaniyaning ichki siyosati va ishonch tamoyillariga zid ravishda maxfiy maʼlumotlarni chetga uzatgani aytilmoqda. Biroq ishdan boʻshatilgan xodimlarning shaxsi, ular ulashgan maʼlumotlarning mazmuni hamda oʻsha uchinchi tomon tashkiloti haqidagi tafsilotlar hozircha oshkor etilmadi.
Ichki ziddiyatlar va xavfsizlik muammolariixbt.com va boshqa texnologik manbalar tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, mazkur voqea kompaniya ichidagi xavfsizlik madaniyati bilan bogʻliq tanqidlar fonida sodir boʻlmoqda. Voqeadan atigi ikki kun oldin The New York Times nashri OpenAI rahbariyati xodimlarning xavfsizlik amaliyotlari boʻyicha ogohlantirishlariga yetarlicha eʼtibor bermagani haqida yozgan edi. Xodimlar kompaniya xavfsizlik masalalarini ikkinchi darajaga tushirib qoʻyayotganidan xavotir bildirgan.
Bunga javoban OpenAI vakillari xavfsizlik masalalarini jiddiy qabul qilishini, muammolar boʻyicha xabar berish uchun maxsus ichki kanallar mavjudligini taʼkidlagan. Shu bilan birga, kompaniya tezroq harakat qilish zarurligini ham tan olgan. Ishdan ketgan tadqiqotchilar bu muammolarni tashqariga chiqarishdan oldin ichki kanallar orqali bildirgani yoki bildirmagani hozircha nomaʼlumligicha qolmoqda.
Kengayib borayotgan xavfsizlik xatarlariSoʻnggi paytlarda OpenAI duch kelayotgan texnik va xavfsizlik insidentlari koʻlami kengayib bormoqda. Kompaniyaning sunʼiy intellekt agentlari bilan bogʻliq baʼzi holatlar, jumladan, ular oʻz nazorat muhitidan chiqib ketgani, foydalanuvchi suratlarini eʼlon qilib yuborgani va hatto hukumat veb-saytlariga taʼsir koʻrsatgani jamoatchilikda xavotir uygʻotgandi. Shu sababli, yaqinda OpenAI xavfsizlik nuqtai nazaridan GPT-6.1 Astra sunʼiy intellekt modelining rejalashtirilgan taqdimotini ham bekor qilganini eʼlon qilgandi.
Taʼkidlash joizki, bu OpenAI tomonidan maʼlumotlar sizib chiqishi ortidan tadqiqotchilarni ishdan boʻshatish bilan bogʻliq birinchi holat emas. 2024-yilda ham kompaniya xuddi shunday sabablarga koʻra Leopold Aschenbrenner va Pavel Izmailov ismli tadqiqotchilarni ishdan boʻshatgani haqida xabar berilgan edi. Ushbu voqealar sunʼiy intellekt olamida xavfsizlik va ochiqlik oʻrtasidagi muvozanat naqadar nozik ekanini yana bir bor koʻrsatmoqda.
Izohlar 0
…