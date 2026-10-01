Viktor Munoz: Premyer-liga shiddati meni tezroq rivojlanishga undamoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Liverpulning yangi futbolchisi Viktor Munoz Premyer-liganing jismoniy shiddati va tezkorligi o'z o'sishini tezlashtirayotganini ta'kidladi.
- U La Ligadagi taktik o'yinlar bilan solishtirganda, Angliya chempionatining jismoniy kurashlarga boy ekanligini qayd etdi.
- Munoz, shuningdek, Barselona yulduzi Lamin Yamal bilan bir jamoada bo'lishni o'zi uchun o'quv jarayoni deb bilishini bildirdi.
Liverpul jamoasining yozgi transfer oynasidagi yangi qoʻshilishi Viktor Munoz ingliz futbolidagi dastlabki taassurotlari bilan oʻrtoqlashdi. Goal.com xabar berishicha, Ispaniya terma jamoasi qanot hujumchisi Premyer-liganing shafqatsiz shiddati va jismoniy kuchi uning futbolchi sifatidagi oʻsishini sezilarli darajada tezlashtirayotganini taʼkidlagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Eslatib oʻtamiz, yozda Osasuna klubidan 40 million yevro evaziga Anfieldga koʻchib oʻtgan futbolchi jamoaning yangi bosh murabbiyi Andoni Iraola qoʻl ostidagi ilk xaridga aylangan edi. Nyuasl jamoasining qiziqishiga qaramay, Liverpul bilan olti yillik shartnoma imzolagan ispaniyalik futbolchi qisqa vaqt ichida asosiy tarkibdan joy olish uchun kurashni boshlab yubordi.
La Liga va Premyer-liga farqiIspaniya terma jamoasining Chexiya bilan boʻladigan Millatlar ligasi oʻyini oldidan matbuot anjumanida qatnashgan Viktor Munoz ikki chempionat oʻrtasidagi asosiy tafovutlarga toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, La Liga koʻproq taktik jihatlarga tayansa, Angliya chempionati oʻta jismoniy va tezkorligi bilan ajralib turadi.
«La Liga ancha taktik chempionat hisoblanadi. Premyer-ligada esa oʻyinlar koʻproq jismoniy kurashlarga boy. U yerdagi mashgʻulotlar surʼati juda yuqori va bu farqni yaqqol sezasan. Bu esa menga yanada oʻsishim uchun yordam bermoqda», — dedi yosh vinger jurnalistlarga.
Tezkor yuksalish va jarohatlar ortda qoldiReal Madrid yoshlar akademiyasi tarbiyalanuvchisi boʻlgan Munoz soʻnggi vaqtlarda juda tezkor professional oʻsishga erishdi. U yozda Ispaniya terma jamoasining jahon chempionligini qoʻlga kuritgan tarkibiga kiritilgan boʻlsa-da, baxtsiz jarohat sabab turnirda maydonga tusha olmagan edi.
Hozirda toʻliq sogʻayib safga qaytgan hujumchi oʻtgan seshanba kuni Xorvatiyaga qarshi bahsda zaxiradan maydonga tushib, terma jamoadagi faoliyatini davom ettirdi. Shuningdek, u Liverpul safida Premyer-ligada beshta uchrashuvda qatnashib, bitta gol urishga muvaffaq boʻldi.
Lamin Yamal bilan raqobatTerma jamoadagi raqobat haqida gapirar ekan, Munoz Barselona yulduzi va Oltin toʻp daʼvogari Lamin Yamal bilan bir jamoada harakat qilish katta imtiyoz ekanini taʼkidladi. Yamalning Xorvatiya ustidan qozonilgan yirik gʻalabadagi yorqin oʻyinidan soʻng, Munoz bu ichki raqobatni oʻzi uchun oʻquv jarayoni deb bilishini bildirdi.
«Men undan koʻp narsani oʻrganishga harakat qilaman. U mening yaqin doʻstimsiz va biz koʻp vaqtni birga oʻtkazamiz. Bunday raqobat muhitida boʻlish, uning mashgʻulotlardagi harakatlarini kuzatish men uchun sharaf», — deya qoʻshimcha qildi futbolchi.
Izohlar 0
…