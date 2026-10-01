Viktor Munoz: Premyer-liga shiddati meni tezroq rivojlanishga undamoqda

·25·Sport
Viktor Munoz: Premyer-liga shiddati meni tezroq rivojlanishga undamoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Liverpulning yangi futbolchisi Viktor Munoz Premyer-liganing jismoniy shiddati va tezkorligi o'z o'sishini tezlashtirayotganini ta'kidladi.
  • U La Ligadagi taktik o'yinlar bilan solishtirganda, Angliya chempionatining jismoniy kurashlarga boy ekanligini qayd etdi.
  • Munoz, shuningdek, Barselona yulduzi Lamin Yamal bilan bir jamoada bo'lishni o'zi uchun o'quv jarayoni deb bilishini bildirdi.

Liverpul jamoasining yozgi transfer oynasidagi yangi qoʻshilishi Viktor Munoz ingliz futbolidagi dastlabki taassurotlari bilan oʻrtoqlashdi. Goal.com xabar berishicha, Ispaniya terma jamoasi qanot hujumchisi Premyer-liganing shafqatsiz shiddati va jismoniy kuchi uning futbolchi sifatidagi oʻsishini sezilarli darajada tezlashtirayotganini taʼkidlagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Eslatib oʻtamiz, yozda Osasuna klubidan 40 million yevro evaziga Anfieldga koʻchib oʻtgan futbolchi jamoaning yangi bosh murabbiyi Andoni Iraola qoʻl ostidagi ilk xaridga aylangan edi. Nyuasl jamoasining qiziqishiga qaramay, Liverpul bilan olti yillik shartnoma imzolagan ispaniyalik futbolchi qisqa vaqt ichida asosiy tarkibdan joy olish uchun kurashni boshlab yubordi.

La Liga va Premyer-liga farqi

Ispaniya terma jamoasining Chexiya bilan boʻladigan Millatlar ligasi oʻyini oldidan matbuot anjumanida qatnashgan Viktor Munoz ikki chempionat oʻrtasidagi asosiy tafovutlarga toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, La Liga koʻproq taktik jihatlarga tayansa, Angliya chempionati oʻta jismoniy va tezkorligi bilan ajralib turadi.

«La Liga ancha taktik chempionat hisoblanadi. Premyer-ligada esa oʻyinlar koʻproq jismoniy kurashlarga boy. U yerdagi mashgʻulotlar surʼati juda yuqori va bu farqni yaqqol sezasan. Bu esa menga yanada oʻsishim uchun yordam bermoqda», — dedi yosh vinger jurnalistlarga.

Tezkor yuksalish va jarohatlar ortda qoldi

Real Madrid yoshlar akademiyasi tarbiyalanuvchisi boʻlgan Munoz soʻnggi vaqtlarda juda tezkor professional oʻsishga erishdi. U yozda Ispaniya terma jamoasining jahon chempionligini qoʻlga kuritgan tarkibiga kiritilgan boʻlsa-da, baxtsiz jarohat sabab turnirda maydonga tusha olmagan edi.

Hozirda toʻliq sogʻayib safga qaytgan hujumchi oʻtgan seshanba kuni Xorvatiyaga qarshi bahsda zaxiradan maydonga tushib, terma jamoadagi faoliyatini davom ettirdi. Shuningdek, u Liverpul safida Premyer-ligada beshta uchrashuvda qatnashib, bitta gol urishga muvaffaq boʻldi.

Lamin Yamal bilan raqobat

Terma jamoadagi raqobat haqida gapirar ekan, Munoz Barselona yulduzi va Oltin toʻp daʼvogari Lamin Yamal bilan bir jamoada harakat qilish katta imtiyoz ekanini taʼkidladi. Yamalning Xorvatiya ustidan qozonilgan yirik gʻalabadagi yorqin oʻyinidan soʻng, Munoz bu ichki raqobatni oʻzi uchun oʻquv jarayoni deb bilishini bildirdi.

«Men undan koʻp narsani oʻrganishga harakat qilaman. U mening yaqin doʻstimsiz va biz koʻp vaqtni birga oʻtkazamiz. Bunday raqobat muhitida boʻlish, uning mashgʻulotlardagi harakatlarini kuzatish men uchun sharaf», — deya qoʻshimcha qildi futbolchi.

Viktor MunozLiverpulPremyer-ligaAndoni IraolaIspaniya terma jamoasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jeymi Karrager Liverpulning taktik uslubini keskin tanqid qildiJeymi Karrager Liverpulning taktik uslubini keskin tanqid qildi17 avgust 17:16«Liverpul» Julian Uordni sport direktori lavozimiga qaytardi«Liverpul» Julian Uordni sport direktori lavozimiga qaytardi26 sentabr 15:43Virjil van Deyk Ronald Arauxoning Liverpulga oʻtishini qoʻllab-quvvatladiVirjil van Deyk Ronald Arauxoning Liverpulga oʻtishini qoʻllab-quvvatladi10 avgust 17:57Andoni Iraola qoʻl ostidagi Liverpul: hujumkor oʻyin va himoyadagi muammolarAndoni Iraola qoʻl ostidagi Liverpul: hujumkor oʻyin va himoyadagi muammolar10 avgust 13:34Florian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunFlorian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnun10 avgust 00:33Liverpul Monakoga qarshi oʻyinda ustun kelib turib magʻlub boʻldiLiverpul Monakoga qarshi oʻyinda ustun kelib turib magʻlub boʻldi9 avgust 23:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi