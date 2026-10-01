Olimlar ikki metrli beton orqali "koʻruvchi" muonli lazerni yaratishdi

·20·Texno
Olimlar ikki metrli beton orqali "koʻruvchi" muonli lazerni yaratishdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xalqaro tadqiqotchilar guruhi Ruminiyadagi ELI-NP oʻrnatilmasida oʻta quvvatli lazer yordamida sunʼiy muonlar nurlarini hosil qilib, ikki metrli beton orqali obyektning ilk tasvirini olishga muvaffaq boʻldi.
  • Muonlar elektronlarga oʻxshash, ammo ulardan taxminan 200 baravar ogʻirroq zarralar boʻlib, qalin materiallardan osongina oʻta oladi.

Xalqaro tadqiqotchilar guruhi oʻta quvvatli lazer yordamida sunʼiy muonlar nurlarini hosil qilib, ilk bor obyektning tasvirini olishga muvaffaq boʻldi. Ushbu muhim ilmiy tajriba Ruminiyadagi Extreme Light Infrastructure — Nuclear Physics (ELI-NP) oʻrnatilmasida oʻtkazildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, muonlar elektronlarga oʻxshash zarralar boʻlib, ulardan taxminan 200 baravar ogʻirroq hisoblanadi. Aynan shu xususiyat ularga metall va togʻ jinslari kabi qalin materiallarning bir necha metrlik qatlamidan osongina oʻtish imkonini beradi. Oʻtgan zarralar soni hamda ularning traektoriyasi oʻzgarishini tahlil qilish orqali obyektlarning ichki tuzilishini ochmasdan turib oʻrganish mumkin. Bunday usul muografiya deb ataladi.

Sunʼiy muon manbai va tajriba jarayoni

Odatda muografiyada kosmik nurlarning atmosfera zarralari bilan toʻqnashuvi natijasida tabiiy ravishda yuzaga keladigan muonlardan foydalaniladi. Shu usul yordamida, masalan, Misr piramidalarining ichki tuzilishi ham tadqiq qilingan edi. Biroq tabiatdagi muonlar nisbatan kam uchraydi — har bir kvadrat santimetr yuzadan sekundiga taxminan bitta zarracha oʻtadi. Shu sababli batafsil tasvir hosil qilish uchun oylar davomida kuzatuv olib borish talab etilar edi.

Muammoga yechim topish maqsadida olimlar sunʼiy muon manbaini yaratishga qaror qilishdi. Buning uchun oʻta kuchli lazer gazga yoʻnaltirilib, undagi elektronlar juda yuqori energiyagacha tezlashtirildi. Soʻngra elektronlar qattiq nishon bilan toʻqnashib, juft muonlarni keltirib chiqaruvchi yuqori energiyali nurlanishni hosil qildi. Muonlarni boshqa zarralardan ajratish uchun hosil boʻlgan nur plastik va parafondan yasalgan filtrdan oʻtkazildi.

Kelajakdagi istiqbollar va amaliy ahamiyat

Manba xabar berishicha, manbadan 42 metrgacha masofada joylashgan detektorlar ikki metr qalinlikdagi beton devor ortidagi qoʻrgʻoshin gʻishtlar taxlamining soyasini qayd etdi. Olingan tasvir gʻishtlarning real joylashuvi va oʻlchamlariga toʻliq mos keldi. Kompyuter modellashtirishi qayd etilgan zarralarning qariyb 90 foizi muonlardan iborat boʻlganini koʻrsatdi.

Tadqiqotchilar buni asosan lazer kelib chiqishiga ega sunʼiy muonlar yordamida shakllantirilgan ilk tasvir deb baholamoqda. Hozircha bunday suratlarning aniqligi past darajada qolmoqda, shuning uchun texnologiyani, xususan, lazer va detektorlarni yanada takomillashtirish zarur. Shunga qaramamay, sunʼiy manba tabiiy kosmik zarralar oqimiga bogʻlanib qolmasdan, muonli skanerlashni sezilarli darajada tezroq va talab boʻyicha oʻtkazish imkonini beradi.

Kelgusida ushbu usul koʻpriklar, binolar va boshqa yirik infratuzilma obyektlarini tekshirishda, shuningdek, qalin himoya qatlamlari ostida yashiringan yadro materiallarini qidirishda muhim qoʻllanma boʻlishi mumkin.

Muon lazeriMuografiyaIlmiy kashfiyotELI-NPFizika texnologiyalari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ko‘chirilgan yurak yangi egasining biologik yoshini qabul qilishi aniqlandiKo‘chirilgan yurak yangi egasining biologik yoshini qabul qilishi aniqlandiKecha 17:54Astronomlar toʻrt avlod djetlariga ega nodir radiokalaktikani kashf etdiAstronomlar toʻrt avlod djetlariga ega nodir radiokalaktikani kashf etdiKecha 10:26Tarixdagi eng issiq yulduz atrofidan ekzosayyora topildiTarixdagi eng issiq yulduz atrofidan ekzosayyora topildi30 sentabr 23:21Kabel bakteriyalari oʻzida metall-organik simlar yetishtirishi maʼlum boʻldiKabel bakteriyalari oʻzida metall-organik simlar yetishtirishi maʼlum boʻldi15 sentabr 17:52Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdiAntarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi5 sentabr 18:29Saturn planetasida ulkan oʻn burchakli atmosfera anomaliyasi topildiSaturn planetasida ulkan oʻn burchakli atmosfera anomaliyasi topildi3 sentabr 17:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi