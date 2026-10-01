Gari Nevill Angliya futboli Italiya taqdirini takrorlashi mumkinligidan ogohlantirdi
Angliya futboli va Premyer-liga tarixi oʻzining eng jiddiy inqirozlaridan birini boshdan kechirmoqda, chunki Manchester Siti moliyaviy qoidalarni yirik miqyosda buzganlikda aybdor deb topildi. Goal.com xabar berishicha, mashhur ekspert va sobiq futbolchi Gari Nevill ushbu voqeadan soʻng ingliz futbolining kelajagi uchun jiddiy xavotir bildirib, musobaqa Italiya futbolining 2006 yildagi achinarli qismatiga duch kelishi mumkinligini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Sud qaroriga koʻra, Manchester Siti 2009–2018 yillar oraligʻida oʻzining moliyaviy holatini 900 million funt sterlingdan ortiq summaga sunʼiy ravishda oshirib koʻrsatgani aniqlangan. Ushbu holat mamlakatdagi eng nufuzli chempionatning global obroʻsiga putur yetkazayotgani va xalqaro maydondagi mavqeyini jiddiy xavf ostiga qoʻyayotgani aytilmoqda.
Italiya ssenariysi va xalqaro obroʻGari Nevill oʻzining The Overlap koʻrsatuvidagi chiqishida bu vaziyat unga Italiyadagi mashhur Kalchopoli mojarosini eslatib yuborganini taʼkidladi. Oʻsha paytda Yevropa futbolini larzaga keltirgan voqealar tufayli Yuventus klubi chempionlik unvonlaridan mahrum etilib, quyi ligaga tushirib yuborilgan edi. Nevillning fikricha, Angliya Premyer-ligasi doimo oʻzining halolligi va yuqori standartlari bilan boshqalarga oʻrnak boʻlib kelgan, biroq hozirda bu obroʻ loyga qorilmoqda.
Mutaxassisning taʼkidlashicha, Premyer-liga Buyuk Britaniyaning dunyo miqyosidagi eng asosiy eksport mahsulotlaridan biri hisoblanadi. Yer yurining istalgan nuqtasida odamlar Liverpul, Manchester Yunayted, Arsenal yoki umuman ingliz chempionati haqida gapirishadi. Biroq hozirgi mojarolar tufayli musobaqa butun dunyo boʻylab qattiq tanqid ostida qolmoqda.
Jazo choralari va egalarini almashtirish masalasiManchester Siti klubi oʻziga qoʻyilgan barcha ayblovlarni qatʼiyan rad etib, apellyatsiya shikoyatini kiritishga tayyorlanmoqda va oʻz haqiqatini isbotlovchi dalillarga ega ekanini taʼkidlamoqda. Biroq Gari Nevill oddiy ochko olib tashlash yoki chempionlik unvonlarini tortib olishning oʻzi yetarli emasligini, bunday yirik miqyosdagi moliyaviy qoidabuzarliklarga qarshi keskinroq choralar koʻrilishi shartligini qatʼiy talab qildi.
Uning fikricha, yagona adolatli jazo bu klub egalarini butunlay chetlashtirish va ularning huquqlarini olib qoʻyishdir. Nevill bunday sanoat miqyosidagi moliyaviy doping holatlari futbol tizimiga tuzatib boʻlmas zarar yetkazishini va bundan keyin klub rahbariyatiga nisbatan eng qattiq sanksiyalar qoʻllanilishi lozimligini qoʻshimcha qildi.
Hozirgi vaqtda Manchester Siti klubi juma kuniga qadar ayblov hukmi yuzasidan oʻzining rasmiy apellyatsiyasini taqdim etishi kerak. Yuzaga kelgan huquqiy kurash sharoitida Premyer-liga rahbariyati ingliz futbolining kelajagini saqlab qolish va uning adolatliligini taʼminlash uchun qatʼiy hamda yakuniy qaror qabul qilish borasida ulkan bosim ostida qolmoqda.
Izohlar 0
…