Gari Nevill Angliya futboli Italiya taqdirini takrorlashi mumkinligidan ogohlantirdi

·2·Sport
Gari Nevill Angliya futboli Italiya taqdirini takrorlashi mumkinligidan ogohlantirdi

Angliya futboli va Premyer-liga tarixi oʻzining eng jiddiy inqirozlaridan birini boshdan kechirmoqda, chunki Manchester Siti moliyaviy qoidalarni yirik miqyosda buzganlikda aybdor deb topildi. Goal.com xabar berishicha, mashhur ekspert va sobiq futbolchi Gari Nevill ushbu voqeadan soʻng ingliz futbolining kelajagi uchun jiddiy xavotir bildirib, musobaqa Italiya futbolining 2006 yildagi achinarli qismatiga duch kelishi mumkinligini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Sud qaroriga koʻra, Manchester Siti 2009–2018 yillar oraligʻida oʻzining moliyaviy holatini 900 million funt sterlingdan ortiq summaga sunʼiy ravishda oshirib koʻrsatgani aniqlangan. Ushbu holat mamlakatdagi eng nufuzli chempionatning global obroʻsiga putur yetkazayotgani va xalqaro maydondagi mavqeyini jiddiy xavf ostiga qoʻyayotgani aytilmoqda.

Italiya ssenariysi va xalqaro obroʻ

Gari Nevill oʻzining The Overlap koʻrsatuvidagi chiqishida bu vaziyat unga Italiyadagi mashhur Kalchopoli mojarosini eslatib yuborganini taʼkidladi. Oʻsha paytda Yevropa futbolini larzaga keltirgan voqealar tufayli Yuventus klubi chempionlik unvonlaridan mahrum etilib, quyi ligaga tushirib yuborilgan edi. Nevillning fikricha, Angliya Premyer-ligasi doimo oʻzining halolligi va yuqori standartlari bilan boshqalarga oʻrnak boʻlib kelgan, biroq hozirda bu obroʻ loyga qorilmoqda.

Mutaxassisning taʼkidlashicha, Premyer-liga Buyuk Britaniyaning dunyo miqyosidagi eng asosiy eksport mahsulotlaridan biri hisoblanadi. Yer yurining istalgan nuqtasida odamlar Liverpul, Manchester Yunayted, Arsenal yoki umuman ingliz chempionati haqida gapirishadi. Biroq hozirgi mojarolar tufayli musobaqa butun dunyo boʻylab qattiq tanqid ostida qolmoqda.

Jazo choralari va egalarini almashtirish masalasi

Manchester Siti klubi oʻziga qoʻyilgan barcha ayblovlarni qatʼiyan rad etib, apellyatsiya shikoyatini kiritishga tayyorlanmoqda va oʻz haqiqatini isbotlovchi dalillarga ega ekanini taʼkidlamoqda. Biroq Gari Nevill oddiy ochko olib tashlash yoki chempionlik unvonlarini tortib olishning oʻzi yetarli emasligini, bunday yirik miqyosdagi moliyaviy qoidabuzarliklarga qarshi keskinroq choralar koʻrilishi shartligini qatʼiy talab qildi.

Uning fikricha, yagona adolatli jazo bu klub egalarini butunlay chetlashtirish va ularning huquqlarini olib qoʻyishdir. Nevill bunday sanoat miqyosidagi moliyaviy doping holatlari futbol tizimiga tuzatib boʻlmas zarar yetkazishini va bundan keyin klub rahbariyatiga nisbatan eng qattiq sanksiyalar qoʻllanilishi lozimligini qoʻshimcha qildi.

Hozirgi vaqtda Manchester Siti klubi juma kuniga qadar ayblov hukmi yuzasidan oʻzining rasmiy apellyatsiyasini taqdim etishi kerak. Yuzaga kelgan huquqiy kurash sharoitida Premyer-liga rahbariyati ingliz futbolining kelajagini saqlab qolish va uning adolatliligini taʼminlash uchun qatʼiy hamda yakuniy qaror qabul qilish borasida ulkan bosim ostida qolmoqda.

Gari NevillManchester SitiPremyer-ligaFutbol yangiliklariItaliya futboli
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester Siti moliyaviy ayblovlarga qarshi keskin kurashishga tayyorlanmoqdaManchester Siti moliyaviy ayblovlarga qarshi keskin kurashishga tayyorlanmoqdaBugun 20:12Manchester Siti rahbariyati ketishidan xavotir bildirildiManchester Siti rahbariyati ketishidan xavotir bildirildiBugun 00:33Manchester Siti klubi ramzi vandalizmga uchradiManchester Siti klubi ramzi vandalizmga uchradiKecha 22:31Pep Gvardiola Manchester Siti aybdor deb topilgach sukut saqlamadiPep Gvardiola Manchester Siti aybdor deb topilgach sukut saqlamadiKecha 18:33Manchester Siti 115 ta moliyaviy qoidabuzarlikda aybdor deb topildiManchester Siti 115 ta moliyaviy qoidabuzarlikda aybdor deb topildi29 sentabr 21:53Jo Xart Manchester Siti atrofidagi moliyaviy mojarolar yuzasidan fikr bildirdiJo Xart Manchester Siti atrofidagi moliyaviy mojarolar yuzasidan fikr bildirdi29 sentabr 14:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi