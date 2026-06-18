“Dunyodagi eng xunuk odam” deb tanilgan insonning hayratlanarli taqdiri

·44·Dunyo
“Dunyodagi eng xunuk odam” deb tanilgan insonning hayratlanarli taqdiri

Ugandada yashovchi 63 yoshli Godfri Baguma o‘zini hech qanday ikkilanishsiz «dunyodagi eng xunuk odam» deb ataydi. Uning bu gapi hazil emas. Aksincha, bu nom unga hayotda o‘zini qabul qilish va o‘ziga bo‘lgan ishonchni mustahkamlashga yordam bergan.

2002 yilda Godfri Ugandada o‘tkazilgan «eng xunuk odam» tanlovida ishtirok etib, g‘oliblikni qo‘lga kiritgan. Ko‘pchilik uchun bunday unvon og‘ir qabul qilinishi mumkin edi, ammo u buni hayotidagi muhim burilishlardan biri sifatida baholaydi.

Godfri hayot uchun xavfli bo‘lgan juda noyob kasallik — fibrodisplaziya ossifikans progressiva (FOP), ya’ni «tosh odam kasalligi» bilan yashaydi. Ushbu kasallik tufayli inson tanasidagi mushaklar va biriktiruvchi to‘qimalar asta-sekin suyakka aylanib boradi.

U yangi «Most Extreme Humans» dasturining 17 iyun kuni efirga uzatiladigan qismida bu haqda ochiqchasiga so‘zlagan.

«Men eng xunuk odam degan unvonni qo‘lga kiritganimda, o‘zimga: “Men aynan shunday insonman”, dedim. Shu kungacha yetib keldim va demak, hali ham kimlar uchundir ahamiyatliman. Bu menga o‘zimga bo‘lgan ishonchni berdi», — deydi u.

Bir guruh odamlar ko‘chada nogiron erkak bilan u

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, FOP bilan og‘rigan odamlarda kasallik bolalikdan boshlanadi. Avvalo bo‘yin va yelka qismlari harakatsiz holatga kelib qoladi, keyinchalik jarayon qo‘l-oyoqlarga ham tarqaladi va harakatlanish imkoniyatini keskin cheklaydi.

Agar og‘iz va jag‘ atrofidagi mushaklar ham suyakka aylansa, insonning gapirishi va ovqatlanishi qiyinlashadi. Qovurg‘alar atrofidagi suyaklarning ko‘payishi esa nafas olish jarayoniga salbiy ta’sir ko‘rsatadi.

«Bu kasallik mushaklarga hujum qiladi. Ular o‘sib, suyakka aylanib ketadi. Bu esa juda kuchli og‘riqlarni keltirib chiqaradi», — deydi Baguma.

Eng tashvishli jihatlardan biri shundaki, har qanday jarohat, hatto yiqilish, jarrohlik amaliyoti yoki gripp kabi viruslar ham yangi suyaklarning tezroq hosil bo‘lishiga sabab bo‘lishi mumkin.

Hatto emlash jarayoni yoki stomatolog qabulxonasida qo‘llaniladigan og‘riqsizlantiruvchi ukollar ham qo‘shimcha suyak paydo bo‘lishi xavfini oshiradi.

Shish paydo bo‘lishi ham FOPning asosiy muammolaridan biri hisoblanadi. Yangi suyaklar limfa tomirlarini siqib qo‘yadi, natijada limfa suyuqligi erkin harakatlana olmay, tananing ayrim qismlarida to‘planib qoladi.

Yuzi deformatsiyalangan kishi gavjum ko‘chada mashinalar oldida turibdi.

Godfrining kasalligi nihoyatda noyob bo‘lib, dunyo bo‘yicha har bir million odamdan faqat bittasida uchraydi. Shu kungacha atigi bir necha yuzta holat rasman qayd etilgan.

Hozirgi kunda FOP bilan yashovchi bemorlar uchun ayrim davolash usullari mavjud. Jumladan, yangi suyaklar hosil bo‘lishini cheklaydigan dori vositasi 2023 yilda AQSH Oziq-ovqat va dori vositalari boshqarmasi (FDA) tomonidan tasdiqlangan.

Bundan tashqari, nafas yo‘llari infeksiyalariga moyillik yuqori bo‘lgani sababli antibiotiklar, og‘riq va shishlarni kamaytirish uchun esa kortikosteroidlar tavsiya etiladi.

Shuningdek, bemorlar harakatlanishni yengillashtirish maqsadida maxsus poyabzal va ortopedik moslamalardan ham foydalanishadi.

Godfri Baguma Ugandaning kichik qishloqlaridan birida dunyoga kelgan. U bolaligidanoq masxara va kamsitishlarga duch kelgan.

«Yillar davomida ko‘pchilik meni “gorilla” deb chaqirdi. Ba’zilar “maymun”, yana kimdir “babuin” deb atadi. Bu men uchun odatiy holatga aylanib qolgan», — deydi u.

U muammoni birinchi marta 10 yoshida, yuzida g‘alati shish paydo bo‘lganida sezgan.

Shunga qaramay, u voyaga yetgunga qadar aniq tashxis qo‘yilmagan. Keyinchalik u sakkiz farzandning otasi bo‘ldi. Ularning oltitasi hayotidagi eng yaqin insoni — Namande Keyt bilan dunyoga kelgan.

Yuzi deformatsiyaga uchragan erkak va uning ko‘p sonli oilasi.

«Men unga tashqi ko‘rinishimni o‘zim tanlamaganimni aytdim va agar o‘zini menga ortiqcha yuk deb his qilsa, ketishi mumkinligini tushuntirdim», — degan edi u avvalroq KFM radiosi bilan suhbatda.

Ammo turmush o‘rtog‘i uni butunlay boshqacha ko‘radi.

«Godfri tashqi tomondan kelishgan inson emasdir, lekin uning qalbi juda yaxshi. Odamlar ham uni men ko‘rganimdek ko‘rishlarini istardim», — degan edi u Barcroft nashriga bergan intervyusida.

Yuzi deformatsiyalangan erkak va uning ayoli hamda chaqalog‘ining ikki xil surati.

Taxminan o‘n yil avval Ugandadagi Mbarara shifoxonasi tibbiyot bo‘limi rahbari doktor Toni Uilson MRT tekshiruvini o‘tkazib, nihoyat unga rasmiy tashxis qo‘ygan.

Shifokorlar uning farzandlariga ushbu kasallik o‘tmasligini ham ma’lum qilishgan.

Shunga qaramay, Godfri hech qachon bu dard hayotini boshqarishiga yo‘l qo‘ymagan. U musiqa, motivatsion nutqlar va komediya sohasida faoliyat yuritib, boshqalarga ham ruhiy kuch bag‘ishlashda davom etmoqda.

Godfrey BagumaUganda
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Italiyada hashamatli villalarda mutlaqo bepul yashash taklif etilmoqdaItaliyada hashamatli villalarda mutlaqo bepul yashash taklif etilmoqdaKecha, 15:55Go‘sht uchun o‘g‘irlangan 400 dan ortiq mushuklar qutqarib qolindiGo‘sht uchun o‘g‘irlangan 400 dan ortiq mushuklar qutqarib qolindiKecha, 14:34AQSH - Eron tinchlik bitimining sensatsion tafsilotlari ma’lum bo‘ldi...AQSH - Eron tinchlik bitimining sensatsion tafsilotlari ma’lum bo‘ldi...Kecha, 12:59Belaruslik 28 nafar futbolchi bolalar ketayotgan avtobus o‘qqa tutildiBelaruslik 28 nafar futbolchi bolalar ketayotgan avtobus o‘qqa tutildiKecha, 12:41Qirg‘izistonda blogerlar uchun 5 yillik soliq imtiyozi joriy etildiQirg‘izistonda blogerlar uchun 5 yillik soliq imtiyozi joriy etildiKecha, 12:25Dunyoda 10 ta yirik suv havzasi ko‘z o‘ngimizda qurib bormoqdaDunyoda 10 ta yirik suv havzasi ko‘z o‘ngimizda qurib bormoqdaKecha, 11:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi