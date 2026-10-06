Google millionlab eski smartfonlarda Android Auto qoʻllab-quvvatlashini toʻxtatmoqda

·20·Texno
Google millionlab eski smartfonlarda Android Auto qoʻllab-quvvatlashini toʻxtatmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Google, Android 10 operatsion tizimida ishlaydigan smartfonlarda Android Auto xizmatining talablarini kuchaytirmoqda, bu esa millionlab eski qurilmalar foydalanuvchilariga ta'sir qiladi.
  • Samsung Galaxy Note 9, Galaxy S9 va Sony Xperia XZ2 Compact kabi Android 10 da to'xtab qolgan flagmanlar egalari xizmatdan foydalana olmaydi.

Google kompaniyasi haydovchilar uchun moʻljallangan mashhur Android Auto xizmatining talablarini yana-da kuchaytirishga hozirlik koʻrmoqda. ixbt.com nashrining xabar berishicha, Android 10 operatsion tizimida ishlaydigan smartfon egalari avtomobilga ulanish vaqtida xizmat tez orada oʻz ishini toʻxtatishi haqida ogohlantirishlarni ola boshladilar. Bu oʻzgarish millionlab eski rusumdagi mobil qurilmalar foydalanuvchilariga oʻz taʼsirini koʻrsatishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Qaysi qurilmalar xavf ostida

Hozirgi vaqtda bunday xabarnomalar ayniqsa Samsung Galaxy Note 9, Galaxy S9 hamda Sony Xperia XZ2 Compact kabi bir necha yil avval ommalashgan flagman smartfonlar egalari tomonidan kelib tushayotgani qayd etilmoqda. Mazkur qurilmalar uchun oxirgi rasmiy tizim yangilanishi aynan Android 10 versiyasida toʻxtab qolgan edi. Shu sababli, talablar oshirilgandan soʻng mazkur gadjetlar egalari xizmatdan foydalanish imkoniyatini yoʻqotishadi va muammoni faqat yangi smartfon xarid qilish orqaligina hal qilishlari mumkin boʻladi.

Garchi Google kompaniyasi hozircha simli ulanish uchun minimal talablar oshirilgani haqida rasmiy bayonot bermagan boʻlsa-da, amaldagi holat shuni koʻrsatmoqdaki, tizim talablari asta-sekin koʻtarilmoqda. Kompaniyaning rasmiy sahifalarida hozircha simli ulanish uchun Android 9 Pie yoki undan yangi versiya yetarli ekani koʻrsatilgan boʻlsa-da, simsiz rejim uchun allaqachon Android 11 talab etilishi boshlangan edi.

Tizim evolyutsiyasi va kelajakdagi oʻzgarishlar

Mutaxassislarning fikricha, yaqin kelajakda Android 11 versiyasi nafaqat simsiz, balki simli ulanish uchun ham bazaviy talabga aylanishi ehtimoldan xoli emas. Bu esa texnologik jihatdan eskirib borayotgan operatsion tizimlardan bosqichma-bosqich voz kechish siyosatining mantiqiy davomi hisoblanadi. Texnologiya giganti foydalanuvchilar xavfsizligi va xizmat barqarorligini taʼminlash maqsadida eski platformalardan asta-sekin voz kechish amaliyotini muntazam ravishda qoʻll ishlab kelmoqda.

Eslatib oʻtamiz, Google bungacha ham eski tizimlar uchun qoʻllab-quvvatlash muddatlarini bosqichma-bosqich qisqartirib kelgan edi. Xususan, 2022-yilda Android 8 Oreo va undan pastroq versiyalardagi qurilmalarda mazkur xizmat toʻxtatilgan boʻlsa, 2024-yilga kelib minimal talab sifatida Android 9 Pie belgilan edi. Hozirgi jarayon esa texnologik standartlarning yana bir pogʻonaga yuqorilashidan dalolat beradi.

Android AutoGoogleSmartfonlarAndroid 10Texnologiyalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy smartfonlari foydalanuvchilari soni 1,2 milliard nafarga yetdiSamsung Galaxy smartfonlari foydalanuvchilari soni 1,2 milliard nafarga yetdiKecha 19:27iQOO 16 flagmanining dastlabki savdolari oʻtmishdoshidan ikki baravar past boʻldiiQOO 16 flagmanining dastlabki savdolari oʻtmishdoshidan ikki baravar past boʻldiKecha 14:58Xiaomi 18 Ultra flagmani nima sababdan bekor qilindiXiaomi 18 Ultra flagmani nima sababdan bekor qilindiKecha 14:25Samsung Galaxy Z Fold 9 juda yupqa korpusda chiqarilishi mumkinSamsung Galaxy Z Fold 9 juda yupqa korpusda chiqarilishi mumkinKecha 01:56Huawei Mate 90 Pro Max flagmani va yangi Kirin 9050 Pro imkoniyatlari sinaldiHuawei Mate 90 Pro Max flagmani va yangi Kirin 9050 Pro imkoniyatlari sinaldi4 oktabr 01:22Samsung Galaxy S27 flagmanlari uchun displeylar ishlab chiqarishni boshladiSamsung Galaxy S27 flagmanlari uchun displeylar ishlab chiqarishni boshladi3 oktabr 19:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...