Checheniston rahbari Ramzan Qodirov 50 yoshni qarshiladi

·4·Dunyo
Checheniston rahbari Ramzan Qodirov 50 yoshni qarshiladi

Checheniston rahbari Ramzan Qodirov 5 oktyabr kuni 50 yoshni qarshiladi. U 1976 yil 5 oktyabrda Chechenistonning Sentaroy qishlog‘ida tug‘ilgan.

Qodirovning siyosiy faoliyati otasi Ahmad Qodirov 2004 yil may oyida Grozniydagi terakt oqibatida halok bo‘lganidan keyin jadallashdi. O‘sha yilning o‘zida u Checheniston hukumati raisi o‘rinbosari etib tayinlandi. 2005 yil oxirida hukumat raisi vazifasini bajaruvchi bo‘lgan, 2006 yilda esa bosh vazir lavozimini egallagan.

2007 yil fevralda Vladimir Putin uni Checheniston prezidenti vazifasini bajaruvchi etib tayinladi. Shu yil aprel oyida Qodirov rasman respublika rahbari lavozimiga kirishdi. O‘sha paytda u 30 yoshda edi.

Shundan beri Qodirov Chechenistonni uzluksiz boshqarib kelmoqda. Sentyabr oyida bo‘lib o‘tgan saylovlarda u 99,85 foiz ovoz bilan beshinchi muddatga qayta saylangani ma’lum qilindi.

Qodirov davrida Grozniy va respublikada keng ko‘lamli qurilish va qayta tiklash ishlari amalga oshirildi. Shu bilan birga, uning boshqaruv uslubi xalqaro huquq himoya tashkilotlari tomonidan jiddiy tanqid qilib kelinadi. Inson huquqlari tashkilotlari Chechenistonda jurnalistlar, muxolifat va LGBT vakillariga nisbatan bosimlar haqida ko‘p bor xabar bergan.

Bugunga kelib Ramzan Qodirov Rossiya siyosiy tizimida Vladimir Putinning eng yaqin ittifoqchilaridan biri sifatida qaraladi. Chechenistonda esa uning hokimiyati mintaqadagi eng kuchli va markazlashgan siyosiy tizimlardan biri hisoblanadi.

Ramzan QodirovChechenistonVladimir PutinGrozniy
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ramzan Qodirov 99,85 foiz ovoz bilan Checheniston rahbari etib qayta saylandi!Ramzan Qodirov 99,85 foiz ovoz bilan Checheniston rahbari etib qayta saylandi!21 sentabr 16:12Adam Qodirov ikkinchi marta “Checheniston qahramoni” unvoniga sazovor bo‘ldiAdam Qodirov ikkinchi marta “Checheniston qahramoni” unvoniga sazovor bo‘ldi13 iyun 12:21«O‘t ochish vaqti keldi»: Qodirov NATOga zarba berishga chaqirdi«O‘t ochish vaqti keldi»: Qodirov NATOga zarba berishga chaqirdi18 iyul 22:09Serbiya Ramzan Qodirovning jiyaniga berilgan fuqarolikni bekor qildiSerbiya Ramzan Qodirovning jiyaniga berilgan fuqarolikni bekor qildi29 aprel 11:05Braziliyada ulkan banner havo shariga ilinib, parcha-parcha bo‘lib ketdi (video)Braziliyada ulkan banner havo shariga ilinib, parcha-parcha bo‘lib ketdi (video)Bugun 00:44Ganada odamlarni baliq, samolyot va hatto meva shaklidagi tobutlarda dafn qilishadiGanada odamlarni baliq, samolyot va hatto meva shaklidagi tobutlarda dafn qilishadiBugun 00:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota