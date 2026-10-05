Astronomlar oʻlgan yulduz qoldigʻidan chiqqan ikkinchi avlod planetasini topdi

·27·Texno
Astronomlar oʻlgan yulduz qoldigʻidan chiqqan ikkinchi avlod planetasini topdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Astronomlar oq pakana HS 0209+0832 atrofida aylanuvchi ikkinchi avlod planetasini topishdi, bu esa yulduz halokatidan keyin uning qoldiqlaridan shakllangan bo'lishi mumkin.
  • Ushbu gaz giganti Yupiter hajmidagi bo'lib, oq pakana atrofida 4,4 Yer sutkasida to'liq aylanadi.
  • Planetaning paydo bo'lishi haqidagi gipotezani oq pakana atmosferasidagi rux, mis va niobiy kabi og'ir elementlarning g'ayrioddiy yuqori konsentratsiyasi tasdiqlaydi.

Xalqaro astronomlar guruhi oq pakana atrofida aylanuvchi ikkinchi avlod planetasining mavjudligini koʻrsatuvchi ilk ishonchli dalillarni qoʻlga kiritdi. Ushbu koinot obyekti oʻzining ona yulduzi halokatidan keyin uning tashlandiq moddalaridan shakllangan boʻlishi mumkinligi ilmiy jamoatchilikda katta qiziqish uygʻotmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining yozishicha, Yupiter hajmidagi gaz giganti HS 0209+0832 oq pakanasi atrofida harakatlanadi va uning toʻla aylanishi taxminan 4,4 Yer sutkasini tashkil etadi. Odatda planetalar yulduzlar bilan bir vaqtda yosh yoritqichni oʻrab turgan protoplanetar diskdan paydo boʻladi. Biroq bu holatda olimlar mutlaqo boshqa ssenariyni ilgari surishmoqda.

Noodatiy planeta paydo boʻlishining sirlari

Tadqiqotchilarning taʼkidlashicha, mazkur osmon jismi yulduz oʻz evolyutsiyasining soʻnggi bosqichlarini bosib oʻtib, tashqi qobiqlarini tashlab yuborganidan hamda oq pakanaga aylanganidan keyin vujudga kelgan. Aynan shuning uchun mualliflar uni koʻhna afsonadagi feniks qushiga qiyoslashmoqda, chunki u halok boʻlgan yulduz moddasidan qayta “tiriklika” qaytgan.

Bu gipotezani tasdiqlovchi asosiy dalil sifatida oq pakana atmosferasidagi kimyoviy tarkib xizmat qildi. U yerda rux, mis va ayniqsa niobiy kabi ogʻir elementlarning gʻayrioddiy yuqori konsentratsiyasi aniqlandi. Ayrim moddalarning miqdori Quyoshdagi koʻrsatkichlardan qariyb ming baravar koʻp ekanligi maʼlum boʻldi.

S-jarayon va yulduzlar evolyutsiyasi

Aniqlangan ogʻir elementlar qari yulduzlar ichidagi yadro reaksiyalari zanjiri hisoblangan s-jarayon bilan bogʻliq. Ushbu jarayonlar ayniqsa yulduz evolyutsiyasining kechki bosqichlarida, tashqi qobiqlar tashlab yuborilishidan biroz oldin faol kechadi. Aynan shu omil tizimning kimyoviy tarkibini muhim topilmaga aylantirdi.

Hozirgi vaqtda oq pakana oʻziga yaqin joylashgan gaz gigantidan asta-sekin moddalarni tortib olmoqda. Yulduz qoldigʻi atmosferasiga tushayotgan bu material astronomlarga vayron boʻlayotgan planetaning kimyoviy tarkibini bevosita oq pakananing spektriga qarab oʻrganish imkonini bermoqda.

NASA teleskopi kuzatuvlari va qoʻshaloq yulduzlar siri

Tadqiqotni yanada chuqurlashtirish maqsadida NASAning TESS koinot teleskopi yordamida qoʻshimcha kuzatuvlar olib borildi. Tizim yorqinligida taxminan 4,4 sutkalik davriylik topildi, bu obyektning oq pakana atrofida aylanish davriga toʻla mos keladi.

Olimlarning fikricha, bunday yangi planetaning yulduz oʻlimidan keyin vujudga kelishi maxsus sharoitlarni talab qiladi. Dastlab quyoshsimon yulduz qizil gigantga aylanib, tashqi moddalarning salmoqli qismini otib yuboradi. HS 0209+0832 avvallari qoʻshaloq yulduzlar tizimiga kirgan boʻlishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Ikkinchi yoritqichning tortishish kuchi otib yuborilgan moddaning bir qismini ushlab qolib, uni oq pakana atrofidagi orbitaga qaytargan va yangi disk hamda planeta tugʻilishi uchun sharoit yaratgan.

AstronomiyaOq pakanaPlanetaKoinotNASA
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA Kaliforniyada 34 metrlik yangi aloqa antennasini ishga tushirdiNASA Kaliforniyada 34 metrlik yangi aloqa antennasini ishga tushirdi7 sentabr 04:29NASA Neil Gehrels Swift teleskopini qayta ishga tushirdiNASA Neil Gehrels Swift teleskopini qayta ishga tushirdi1 sentabr 16:27NASA kosmosni oʻrganishda yangi bosqichni boshlaydiNASA kosmosni oʻrganishda yangi bosqichni boshlaydi29 avgust 23:57Astronomlar oʻsib borayotgan protoplanetaning ilk suratini oldiAstronomlar oʻsib borayotgan protoplanetaning ilk suratini oldi4 oktabr 22:50Koinotda yulduzlar nima sababdan 2,5 barobar sekinroq tugʻilmoqda?Koinotda yulduzlar nima sababdan 2,5 barobar sekinroq tugʻilmoqda?4 oktabr 22:21Astronomlar toʻrt avlod djetlariga ega nodir radiokalaktikani kashf etdiAstronomlar toʻrt avlod djetlariga ega nodir radiokalaktikani kashf etdi1 oktabr 10:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...