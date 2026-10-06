Ganada odamlarni baliq, samolyot va hatto meva shaklidagi tobutlarda dafn qilishadi
Gananing janubida yashovchi Ga xalqi orasida marhumlarni noodatiy shakldagi tobutlarda dafn qilish an’anasi mavjud. «Fantaziya tobutlari» deb ataladigan bu buyumlar baliq, samolyot, avtomobil, meva, qayiq va boshqa turli shakllarda tayyorlanadi.
Tobutning shakli odatda marhumning kasbi, hayot tarzi, qiziqishi yoki amalga oshmay qolgan orzularini ifodalaydi. Masalan, baliqchi uchun baliq yoki qayiq, dehqon uchun qishloq xo‘jaligi mahsuloti, hayoti davomida samolyotda uchishni orzu qilgan inson uchun esa samolyot shaklidagi tobut tayyorlanishi mumkin.
Ushbu tobutlar Ga tilida «abebuu adekai», ya’ni «maqollar qutilari» deb ataladi. Ular oddiy dafn buyumi emas, balki marhumning hayoti va shaxsiyatini ramziy tarzda aks ettiruvchi san’at asari sifatida ham qaraladi.
An’ananing zamonaviy ko‘rinishi 1950 yillarda Gananing Akkra yaqinidagi Teshie hududida rivojlangan. Uning shakllanishi mahalliy hunarmand Set Keyn Kvey nomi bilan bog‘lanadi. Keyinchalik noodatiy tobutlar Ga xalqi orasida keng tarqalib, xalqaro miqyosda ham mashhur bo‘lgan.
Izohlar 0
…