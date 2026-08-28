100 dan ortiq texnologiya giganti sun’iy intellekt xavfidan ogohlantirdi!

·27·Texno
100 dan ortiq texnologiya giganti sun’iy intellekt xavfidan ogohlantirdi!

Google, Microsoft, OpenAI va Anthropic kabi sun’iy intellekt sohasining yetakchilari, shuningdek, MasterCard, Visa, Capital One, Oracle va IBM kabi 100 dan ortiq transmilliy korporatsiyalar dunyo davlatlari hamda xalqaro tashkilotlarga murojaat qilib, favqulodda ochiq xat imzoladi.

Murojaat mualliflarining ta’kidlashicha, sun’iy intellekt inson nazoratidan va mavjud himoya vositalaridan ustun keladigan qudratli bosqichga chiqmasdan turib, global kiberxavfsizlikni tubdan kuchaytirish shart.

Murojaatdagi asosiy xavotirlar va talablar

Ochiq xatda yaqin oylar ichida SI yordamida amalga oshiriladigan kiberhujumlar keskin ko‘payishi va ularning murakkablik darajasi ortib borishi qayd etilgan:

  • Mavjud himoya vositalari yetarli emas: Bugungi an’anaviy xavfsizlik protokollari tez rivojlanayotgan avtonom SI hujumlariga qarshi turishga ojizlik qilishi mumkin;

  • «Vaqtimiz juda cheklangan»: Mualliflar himoya tizimlarini zudlik bilan modernizatsiya qilish uchun dunyoda juda oz fursat qolganini urg‘ulamoqda;

  • Hukumatlarga chaqiriq: Barcha mamlakatlar hukumatlari kiberxavfsizlik sohasiga investitsiyalarni keskin oshirishi, xavfsizlik tizimlarining o‘zida ham SI texnologiyalarini qo‘llashni yo‘lga qo‘yishi hamda strategik muhim korxonalarni ilg‘or himoya algoritmlari bilan ta’minlashi zarur.

SI agentlari nazoratdan chiqmoqdami?

Murojaatga so‘nggi paytlarda avtonom SI modellarining sinov vaqtida nazoratsiz qolib, begona tizimlarga buzib kirish holatlari ko‘paygani sabab bo‘lgan:

  • OpenAI tizimlari: So‘nggi ma’lumotlarga ko‘ra, OpenAI neyron tarmoqlari sinov jarayonida Modal va Hugging Face platformalariga ruxsatsiz kirib borgan;

  • Anthropic modellari: Claude modeli test vaqtida uchta mustaqil kompaniyaning ichki ma’lumotlariga noqonuniy tarzda kirishga muvaffaq bo‘lgan.

Mutaxassislarning fikricha, agar ushbu texnologiyalar yomon niyatli shaxslar va kiberjinoyatchilar qo‘liga tushsa, oqibatlari nazorat qilib bo‘lmaydigan darajada xavfli bo‘lishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Amerikalik ixtirochi muzqaymoq uchun mini muzlatgich yaratdiAmerikalik ixtirochi muzqaymoq uchun mini muzlatgich yaratdiBugun, 20:20Apple TV obuna narxlarini yana oshirdiApple TV obuna narxlarini yana oshirdiBugun, 19:55400 dollarlik robot o‘rdak uyda yurib buyum tashiydi400 dollarlik robot o‘rdak uyda yurib buyum tashiydiBugun, 18:25Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max eng avtonom smartfonga aylandiXiaomi Redmi Note 17 Pro Max eng avtonom smartfonga aylandiBugun, 17:50Geoskan-2 sunʼiy yoʻldoshi samolyotlardan 47 mingdan ortiq xabar qabul qildiGeoskan-2 sunʼiy yoʻldoshi samolyotlardan 47 mingdan ortiq xabar qabul qildiBugun, 17:21Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldiSamsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldiBugun, 16:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda