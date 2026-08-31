Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra chidamlilik testida sinib qoldi
Taniqli bloger JerryRigEverything navbatdagi qattiq sinovlar doirasida Samsung kompaniyasining eng soʻnggi rusumdagi buklama telefonlarini sinovdan oʻtkazdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu jarayonda Galaxy Z Fold8 modeli oʻzining mustahkamligini koʻrsatgan boʻlsa, yanada mumtoz koʻrinishdagi Fold8 Ultra kutilmaganda sinovdan oʻta olmadi. Bu esa soʻnggi yillarda chiqarilgan Samsung buklama qurilmalari orasida ilk shunday holat sifatida qayd etildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Sinov jarayonining eng asosiy qismi har doimgidek qurilmani normal ochilish yoʻnalishiga zid ravishda, teskari tomonga bukishga urinishdan iborat boʻldi. Zamonaviy buklama smartfonlarning ilgʻor sharnir konstruksiyasi odatda bunday harakatlarga qarshilik koʻrsatishga moʻljallangan. Dastlabki urinishda qurilma bu ogʻirlikni muvaffaqiyatli yengib oʻtgan boʻlsa-da, ikkinchi urinish vaqtida kutilmagan holat yuz berdi.
Chidamlilik testidagi kutilmagan natijaMaʼlum boʻlishicha, korpusning oʻzi bukilmagan boʻlsa-da, smartfonning ichki ekrani bunday mexanik bosimga bardosh bera olmagan. Natijada ekran butunlay oʻchib qolgan va ishlamay qolgan. Mutaxassislar fikricha, ekranning ishdan chiqishiga aynan nima sabab boʻlganini aniq aytish qiyin, biroq qurilmaning oldindan qum yordamida sinovdan oʻtkazilgani ham bunga oʻz taʼsirini oʻtkazgan boʻlishi mumkin.
Shuningdek, sinov davomida qurilmaning boshqa jihatlariga ham eʼtibor qaratildi. Xususan, buklama telefonlarning asosiy muammolaridan biri boʻlib qolayotgan ichki ekran himoyasi bu safar ham eʼtibordan chetda qolmadi. Aksariyat shunday turdagi qurilmalarda boʻlgani kabi, Fold8 Ultra asosiy displeyi ham maxsus plastmassa plyonka bilan qoplangan boʻlib, uni tirnash juda oson kechishi yana bir bor tasdiqlandi.
Mazkur holat texnologiya ixlosmandlari va ekspertlar oʻrtasida keng muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Chunki ishlab chiqaruvchilar har yili oʻz qurilmalarining mustahkamligini oshirishga harakat qilishsa-da, ekstremal sharoitdagi sinovlar hali ham baʼzi zaif nuqtalarni yuzaga chiqarmoqda. Ayniqsa, Ultra prefiksiga ega boʻlgan va eng yuqori narxda sotiladigan flagman qurilmadan bunday natija kutilmagan edi.
Hozircha Samsung kompaniyasi ushbu test natijalari yuzasidan rasmiy bayonot bermadi. Biroq bunday sinovlar kelgusida buklama ekranlar texnologiyasini yanada takomillashtirish va ularning chidamliligini oshirish yoʻlida muhim qadam boʻlishi shubhasiz. Foydalanuvchilar uchun esa bu kabi qimmatbaho gadjetlardan foydalanishda yanada ehtiyotkor boʻlish lozimligini anglatadi.
…