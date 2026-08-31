Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra chidamlilik testida sinib qoldi

·17·Texno
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra chidamlilik testida sinib qoldi

Taniqli bloger JerryRigEverything navbatdagi qattiq sinovlar doirasida Samsung kompaniyasining eng soʻnggi rusumdagi buklama telefonlarini sinovdan oʻtkazdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu jarayonda Galaxy Z Fold8 modeli oʻzining mustahkamligini koʻrsatgan boʻlsa, yanada mumtoz koʻrinishdagi Fold8 Ultra kutilmaganda sinovdan oʻta olmadi. Bu esa soʻnggi yillarda chiqarilgan Samsung buklama qurilmalari orasida ilk shunday holat sifatida qayd etildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Sinov jarayonining eng asosiy qismi har doimgidek qurilmani normal ochilish yoʻnalishiga zid ravishda, teskari tomonga bukishga urinishdan iborat boʻldi. Zamonaviy buklama smartfonlarning ilgʻor sharnir konstruksiyasi odatda bunday harakatlarga qarshilik koʻrsatishga moʻljallangan. Dastlabki urinishda qurilma bu ogʻirlikni muvaffaqiyatli yengib oʻtgan boʻlsa-da, ikkinchi urinish vaqtida kutilmagan holat yuz berdi.

Chidamlilik testidagi kutilmagan natija

Maʼlum boʻlishicha, korpusning oʻzi bukilmagan boʻlsa-da, smartfonning ichki ekrani bunday mexanik bosimga bardosh bera olmagan. Natijada ekran butunlay oʻchib qolgan va ishlamay qolgan. Mutaxassislar fikricha, ekranning ishdan chiqishiga aynan nima sabab boʻlganini aniq aytish qiyin, biroq qurilmaning oldindan qum yordamida sinovdan oʻtkazilgani ham bunga oʻz taʼsirini oʻtkazgan boʻlishi mumkin.

Shuningdek, sinov davomida qurilmaning boshqa jihatlariga ham eʼtibor qaratildi. Xususan, buklama telefonlarning asosiy muammolaridan biri boʻlib qolayotgan ichki ekran himoyasi bu safar ham eʼtibordan chetda qolmadi. Aksariyat shunday turdagi qurilmalarda boʻlgani kabi, Fold8 Ultra asosiy displeyi ham maxsus plastmassa plyonka bilan qoplangan boʻlib, uni tirnash juda oson kechishi yana bir bor tasdiqlandi.

Mazkur holat texnologiya ixlosmandlari va ekspertlar oʻrtasida keng muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Chunki ishlab chiqaruvchilar har yili oʻz qurilmalarining mustahkamligini oshirishga harakat qilishsa-da, ekstremal sharoitdagi sinovlar hali ham baʼzi zaif nuqtalarni yuzaga chiqarmoqda. Ayniqsa, Ultra prefiksiga ega boʻlgan va eng yuqori narxda sotiladigan flagman qurilmadan bunday natija kutilmagan edi.

Hozircha Samsung kompaniyasi ushbu test natijalari yuzasidan rasmiy bayonot bermadi. Biroq bunday sinovlar kelgusida buklama ekranlar texnologiyasini yanada takomillashtirish va ularning chidamliligini oshirish yoʻlida muhim qadam boʻlishi shubhasiz. Foydalanuvchilar uchun esa bu kabi qimmatbaho gadjetlardan foydalanishda yanada ehtiyotkor boʻlish lozimligini anglatadi.

SamsungGalaxy Z Fold8 UltraJerryRigEverythingSmartfonTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fiziklar yorugʻlikda Magnus effektini ilk bor qayd etishdiFiziklar yorugʻlikda Magnus effektini ilk bor qayd etishdiBugun, 02:58Xiaomi 14 Pro flagmaniga yangi va sigʻimli akkumulyator oʻrnatiladiXiaomi 14 Pro flagmaniga yangi va sigʻimli akkumulyator oʻrnatiladiBugun, 01:52Tokio universiteti kosmik kemalar uchun "magnit qalqoni"ni sinovdan oʻtkazdiTokio universiteti kosmik kemalar uchun "magnit qalqoni"ni sinovdan oʻtkazdiBugun, 01:22NASA Marsga uchta yangi Skyfall vertolyotini joʻnatadiNASA Marsga uchta yangi Skyfall vertolyotini joʻnatadiBugun, 01:00Apple ishqibozlari kutgan qurilma: buklanuvchi iPhone taqdim etiladiApple ishqibozlari kutgan qurilma: buklanuvchi iPhone taqdim etiladiKecha, 17:54NASA va SpaceX Crew-13 missiyasi parvozini nomaʼlum muddatga qoldirdiNASA va SpaceX Crew-13 missiyasi parvozini nomaʼlum muddatga qoldirdiKecha, 17:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi