Prezident raisligida kambag‘allikni qisqartirish bo‘yicha muhim yig‘ilish boshlandi
O‘zbekistonda kambag‘allikni qisqartirish, aholi bandligini ta’minlash va oilalar daromadini oshirish bo‘yicha ishlarni yangi, sifat jihatidan yuqori bosqichga olib chiqish masalalariga bag‘ishlangan kengaytirilgan videoselektor yig‘ilishi boshlandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida o‘tayotgan yig‘ilishda so‘nggi davrda erishilgan salmoqli ijobiy ko‘rsatkichlar bilan birga, joylardagi mas’uliyatsizlik, tashabbussizlik va quyi bo‘g‘indagi muammolar keskin tahlil qilinmoqda.
Raqamlardagi ijobiy o‘zgarish: Ehtiyojmandlar soni 700 ming nafarga kamaydi
Davlat rahbarining matbuot xizmati xabariga ko‘ra, kambag‘allikka qarshi kurash strategiyasi doirasida respublika bo‘ylab aniq natijalarga erishilmoqda:
Kambag‘allik darajasi pasaymoqda: Yil boshida mamlakatda kambag‘allik darajasi 5,8 foizga tushib, ehtiyojmand aholi soni 2 million 200 ming nafarni tashkil etgan edi;
Bugungi ko‘rsatkich: Amalga oshirilgan manzilli chora-tadbirlar natijasida hozirda bu ko‘rsatkich 1,5 million nafargacha qisqartirildi;
Namunali hududlar: Ishni to‘g‘ri va tizimli tashkil etgan 49 ta tuman hamda 3 429 ta mahalla bugungi kunda ishsizlik va kambag‘allikdan xoli hududlarga aylanib bormoqda.
«Hammaga imkoniyat bir xil, ammo natija qani?»: 159 ta tuman tanqid ostida
Biroq respublika bo‘yicha manzara bir xil emas. 49 ta tumanda ishlar olg‘a siljiyotgan bir paytda, qolgan 159 ta tuman va shahar hamda 5 536 ta mahalladagi mas’ullar faoliyatida natija yetarli emasligi qattiq tanqid qilindi:
Prezident barcha hududlarga bir xil moliyaviy resurslar, teng vakolat va barcha zarur sharoitlar berilganini ta’kidladi;
Shunga qaramay, ayrim rahbarlarning yaratilgan imkoniyatlardan foydalana olmayotgani hududlar orasidagi tafovutni oshirmoqda.
Joylarda ish nega oqsamoqda? Rahbarlardagi «hadik» va yo‘nalishning yo‘qligi
Yig‘ilishda quyi tizimda kutilgan natijalar berilmayotganining asosiy omillari ochiq ko‘rsatib o‘tildi:
«Mahalla yettiligi»ga aniq ko‘rsatma berilmayapti: Ushbu tuzilma uchun mas’ul bo‘lgan yuqori turuvchi rahbarlar viloyat, tuman va mahalladagi xodimlarga qabul qilingan qarorlarni amalda qanday ijro etish bo‘yicha aniq metodika va ko‘rsatmalarni yetkazmayapti;
Xolis bahoning yo‘qligi: Ayrim mutasaddilar sharoitlardan to‘g‘ri foydalanishni va «yettilik» faoliyati samaradorligiga real baho berishni bilmaydi;
Mas’uliyatdan qochish va hadik: Tuman va mahalla bo‘g‘inida kambag‘allik hamda ishsizlikka mas’ul xodimlarda hali ham ichki qo‘rquv va hadik borligi, ko‘pchilik mas’uliyatni o‘z zimmasiga olishni istamayotgani qayd etildi;
Xitoy tajribasi misol qilindi: Kambag‘allikni qisqartirish bo‘yicha 50 yillik katta tajribaga ega Xitoy davlati ham zamon talablaridan kelib chiqqan holda quyi tizimga doimiy ravishda yangi va aniq ko‘rsatmalar berib borishi alohida eslatib o‘tildi.
Yig‘ilishda kambag‘allikni qisqartirish tizimini to‘liq qayta ko‘rib chiqish va har bir mas’ulning shaxsiy javobgarligini kuchaytirish bo‘yicha yangi topshiriqlar berilishi kutilmoqda.
Sizningcha, mahallangizda kambag‘allik va ishsizlikni qisqartirishda «Mahalla yettiligi»ning ishi qanchalik sezilmoqda? Ehtiyojmand oilalarni oyoqqa turg‘azish uchun birinchi navbatda qanday yordam (subsidiya, kasbga o‘qitish yoki imtiyozli kredit) berilishi kerak? O‘z fikr va kuzatuvlaringizni izohlarda qoldiring!
…