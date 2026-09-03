Prezident raisligida kambag‘allikni qisqartirish bo‘yicha muhim yig‘ilish boshlandi

·11·O‘zbekiston
Prezident raisligida kambag‘allikni qisqartirish bo‘yicha muhim yig‘ilish boshlandi

O‘zbekistonda kambag‘allikni qisqartirish, aholi bandligini ta’minlash va oilalar daromadini oshirish bo‘yicha ishlarni yangi, sifat jihatidan yuqori bosqichga olib chiqish masalalariga bag‘ishlangan kengaytirilgan videoselektor yig‘ilishi boshlandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida o‘tayotgan yig‘ilishda so‘nggi davrda erishilgan salmoqli ijobiy ko‘rsatkichlar bilan birga, joylardagi mas’uliyatsizlik, tashabbussizlik va quyi bo‘g‘indagi muammolar keskin tahlil qilinmoqda.

Raqamlardagi ijobiy o‘zgarish: Ehtiyojmandlar soni 700 ming nafarga kamaydi

Davlat rahbarining matbuot xizmati xabariga ko‘ra, kambag‘allikka qarshi kurash strategiyasi doirasida respublika bo‘ylab aniq natijalarga erishilmoqda:

  • Kambag‘allik darajasi pasaymoqda: Yil boshida mamlakatda kambag‘allik darajasi 5,8 foizga tushib, ehtiyojmand aholi soni 2 million 200 ming nafarni tashkil etgan edi;

  • Bugungi ko‘rsatkich: Amalga oshirilgan manzilli chora-tadbirlar natijasida hozirda bu ko‘rsatkich 1,5 million nafargacha qisqartirildi;

  • Namunali hududlar: Ishni to‘g‘ri va tizimli tashkil etgan 49 ta tuman hamda 3 429 ta mahalla bugungi kunda ishsizlik va kambag‘allikdan xoli hududlarga aylanib bormoqda.

«Hammaga imkoniyat bir xil, ammo natija qani?»: 159 ta tuman tanqid ostida

Biroq respublika bo‘yicha manzara bir xil emas. 49 ta tumanda ishlar olg‘a siljiyotgan bir paytda, qolgan 159 ta tuman va shahar hamda 5 536 ta mahalladagi mas’ullar faoliyatida natija yetarli emasligi qattiq tanqid qilindi:

  • Prezident barcha hududlarga bir xil moliyaviy resurslar, teng vakolat va barcha zarur sharoitlar berilganini ta’kidladi;

  • Shunga qaramay, ayrim rahbarlarning yaratilgan imkoniyatlardan foydalana olmayotgani hududlar orasidagi tafovutni oshirmoqda.

Joylarda ish nega oqsamoqda? Rahbarlardagi «hadik» va yo‘nalishning yo‘qligi

Yig‘ilishda quyi tizimda kutilgan natijalar berilmayotganining asosiy omillari ochiq ko‘rsatib o‘tildi:

  • «Mahalla yettiligi»ga aniq ko‘rsatma berilmayapti: Ushbu tuzilma uchun mas’ul bo‘lgan yuqori turuvchi rahbarlar viloyat, tuman va mahalladagi xodimlarga qabul qilingan qarorlarni amalda qanday ijro etish bo‘yicha aniq metodika va ko‘rsatmalarni yetkazmayapti;

  • Xolis bahoning yo‘qligi: Ayrim mutasaddilar sharoitlardan to‘g‘ri foydalanishni va «yettilik» faoliyati samaradorligiga real baho berishni bilmaydi;

  • Mas’uliyatdan qochish va hadik: Tuman va mahalla bo‘g‘inida kambag‘allik hamda ishsizlikka mas’ul xodimlarda hali ham ichki qo‘rquv va hadik borligi, ko‘pchilik mas’uliyatni o‘z zimmasiga olishni istamayotgani qayd etildi;

  • Xitoy tajribasi misol qilindi: Kambag‘allikni qisqartirish bo‘yicha 50 yillik katta tajribaga ega Xitoy davlati ham zamon talablaridan kelib chiqqan holda quyi tizimga doimiy ravishda yangi va aniq ko‘rsatmalar berib borishi alohida eslatib o‘tildi.

Yig‘ilishda kambag‘allikni qisqartirish tizimini to‘liq qayta ko‘rib chiqish va har bir mas’ulning shaxsiy javobgarligini kuchaytirish bo‘yicha yangi topshiriqlar berilishi kutilmoqda.

Sizningcha, mahallangizda kambag‘allik va ishsizlikni qisqartirishda «Mahalla yettiligi»ning ishi qanchalik sezilmoqda? Ehtiyojmand oilalarni oyoqqa turg‘azish uchun birinchi navbatda qanday yordam (subsidiya, kasbga o‘qitish yoki imtiyozli kredit) berilishi kerak? O‘z fikr va kuzatuvlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda yo‘l o‘rtasida truba yorilib, asfalt o‘pirilib tushdiToshkentda yo‘l o‘rtasida truba yorilib, asfalt o‘pirilib tushdiBugun, 17:50O‘zbekistondan xorijga $10 minggacha deklaratsiya talab etilmaydiO‘zbekistondan xorijga $10 minggacha deklaratsiya talab etilmaydiBugun, 13:34Hokim yordamchilari uchun o‘quv markazi tashkil etiladiHokim yordamchilari uchun o‘quv markazi tashkil etiladiBugun, 12:54O‘zbekiston iqtisodiyotining 7 oylik manzarasi ochiqlandi — raqamlar nimadan dalolat beradi?O‘zbekiston iqtisodiyotining 7 oylik manzarasi ochiqlandi — raqamlar nimadan dalolat beradi?Bugun, 09:55O‘zbekistonning kelgusi yillardagi 7 ta strategik dasturi belgilandi...O‘zbekistonning kelgusi yillardagi 7 ta strategik dasturi belgilandi...Bugun, 09:20Bankka borishga chek qo‘yildi: Ba’zi nafaqalar endi «Baraka» ijtimoiy kartasiga avtomatik tushadiBankka borishga chek qo‘yildi: Ba’zi nafaqalar endi «Baraka» ijtimoiy kartasiga avtomatik tushadiBugun, 09:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi