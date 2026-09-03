Javohir Sindarov Hindistonda katta turnirda ishtirok etadi...

·21·Sport
Javohir Sindarov Hindistonda katta turnirda ishtirok etadi...

O‘zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindarov yana bir nufuzli shaxmat musobaqasida o‘zini ko‘rsatish imkoniyatiga ega bo‘ladi. U 5–13 sentyabr kunlari Hindistonning Bengaluru shahrida o‘tkaziladigan Tech Mahindra Global Chess League'ning to‘rtinchi mavsumida FYERS American Gambits jamoasi safida ishtirok etadi.

Bu safar hamyurtimiz jamoaning oddiy a’zosi emas, balki Icon — birinchi taxtadagi asosiy shaxmatchisi sifatida maydonga chiqadi. Sindarovning jamoa yetakchisi sifatidagi ishtiroki musobaqaga bo‘lgan qiziqishni yanada oshirmoqda.

Sindarov uchun yangi maqom

Global Chess League'ning 2026 yilgi mavsumida Sindarov FYERS American Gambits'ning Icon o‘yinchisi etib belgilangan. Jamoa tarkibida undan tashqari Daniil Dubov, Nihal Sarin, Bibisara Assaubayeva, Sara Xadem va Mark-Andria Mauritssi kabi shaxmatchilar bor.

Javohir Sindarov uchun bu turnir birinchi taxtada jamoa yetakchisi sifatida o‘zini ko‘rsatish uchun muhim imkoniyat bo‘ladi.

Global Chess League rasmiy ma’lumotlariga ko‘ra, o‘zbekistonlik grossmeyster hozirda jahon reytingida 4-o‘rinda qayd etilgan. Uning GCLdagi avvalgi ishtiroki davomida 10 ta g‘alaba, 11 ta durang va 6 ta mag‘lubiyat qayd etilgan.

Bengaluruda shaxmat yulduzlari yig‘iladi

Turnirda Sindarovdan tashqari jahon shaxmatining bir qator yetakchilari ham ishtirok etadi. Ular orasida:

  • Magnus Karlsen;

  • Vishvanatan Anand;

  • Alireza Firuzja;

  • Yan Nepomnyashiy;

  • Daniil Dubov;

  • Nihal Sarin bor.

Karlsen musobaqaga qaytib, Alpine APL Pipers jamoasi safida ishtirok etadi. Uning jamoasi 2025 yilgi mavsum g‘olibi hisoblanadi.

Musobaqa qanday formatda o‘tkaziladi?

2026 yilgi Global Chess League'da oltita franchayzing jamoasi ishtirok etadi. Asosiy bosqichda jamoalar ikki davrali tizimda o‘zaro bahs olib boradi.

Ma’lumot

Ko‘rsatkich

Musobaqa

Tech Mahindra Global Chess League

Mavsum

4-mavsum

Manzil

Bengaluru, Hindiston

Sanalar

5–13 sentyabr

Jamoalar

6 ta

Sindarov jamoasi

FYERS American Gambits

Sindarov maqomi

Icon, birinchi taxta

Mukofot jamg‘armasi

1 mln dollar

Musobaqaning dastlabki bosqichi 5–12 sentyabr kunlari o‘tkaziladi. Eng yaxshi ikki jamoa 13 sentyabr kuni chempionlik uchun finalda bahslashadi. Umumiy mukofot jamg‘armasi 1 million AQSH dollarini tashkil etadi.

Nega bu turnir Sindarov uchun muhim?

Javohir Sindarov uchun Bengalurudagi musobaqa oddiy klub turniri emas. U bu yil shaxmat karyerasidagi eng muhim bosqichlardan biriga yaqinlashmoqda.

Sindarov 2026 yilgi Kandidatlar turnirida g‘olib chiqib, jahon chempionligi uchun bahs olib borish huquqini qo‘lga kiritgan. Yil oxirida u amaldagi jahon chempioni Dommaraju Gukeshga qarshi jahon toji uchun o‘ynaydi. Reuters ma’lumotiga ko‘ra, ikki shaxmatchi ham 20 yoshda bo‘lib, bu tarixdagi eng yosh jahon chempionligi bahslaridan biri bo‘ladi.

Shu sababli Global Chess League unga yuqori darajadagi raqiblarga qarshi yana bir bor o‘z tayyorgarligini sinab ko‘rish imkonini beradi.

Endi barcha e’tibor Sindarovga

Bengalurudagi turnirda o‘zbekistonlik grossmeyster birinchi taxtada o‘ynashi bilan jamoaning asosiy natijasi uchun katta mas’uliyatni o‘z zimmasiga oladi.

5 sentyabrdan boshlanadigan Global Chess League Sindarov uchun nafaqat jamoaviy g‘alaba, balki jahon chempionligi oldidan muhim shaxmat sinovlaridan biriga aylanishi kutilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Temur Kapadze Superligada avgust oyining eng yaxshi murabbiyi deb topildiTemur Kapadze Superligada avgust oyining eng yaxshi murabbiyi deb topildiBugun, 18:10Lyupcho Doriyev Superligada avgust oyining eng yaxshi futbolchisi deb topildiLyupcho Doriyev Superligada avgust oyining eng yaxshi futbolchisi deb topildiBugun, 18:08APLda mavsum startining eng yaxshi murabbiyi kim bo‘ladi? Da’vogarlar to‘rtligi...APLda mavsum startining eng yaxshi murabbiyi kim bo‘ladi? Da’vogarlar to‘rtligi...Bugun, 18:06Ange Postekoglu Al Nassr jamoasini tanlash sababini aytdiAnge Postekoglu Al Nassr jamoasini tanlash sababini aytdiBugun, 16:58Joze Mourinyo Lionel Messi va Julian Alvarez haqida fikr bildirdiJoze Mourinyo Lionel Messi va Julian Alvarez haqida fikr bildirdiBugun, 15:31Chelsi va Manchester Siti transferlari 350 million funtdan oshdiChelsi va Manchester Siti transferlari 350 million funtdan oshdiBugun, 15:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)