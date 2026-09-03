Javohir Sindarov Hindistonda katta turnirda ishtirok etadi...
O‘zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindarov yana bir nufuzli shaxmat musobaqasida o‘zini ko‘rsatish imkoniyatiga ega bo‘ladi. U 5–13 sentyabr kunlari Hindistonning Bengaluru shahrida o‘tkaziladigan Tech Mahindra Global Chess League'ning to‘rtinchi mavsumida FYERS American Gambits jamoasi safida ishtirok etadi.
Bu safar hamyurtimiz jamoaning oddiy a’zosi emas, balki Icon — birinchi taxtadagi asosiy shaxmatchisi sifatida maydonga chiqadi. Sindarovning jamoa yetakchisi sifatidagi ishtiroki musobaqaga bo‘lgan qiziqishni yanada oshirmoqda.
Sindarov uchun yangi maqom
Global Chess League'ning 2026 yilgi mavsumida Sindarov FYERS American Gambits'ning Icon o‘yinchisi etib belgilangan. Jamoa tarkibida undan tashqari Daniil Dubov, Nihal Sarin, Bibisara Assaubayeva, Sara Xadem va Mark-Andria Mauritssi kabi shaxmatchilar bor.
Javohir Sindarov uchun bu turnir birinchi taxtada jamoa yetakchisi sifatida o‘zini ko‘rsatish uchun muhim imkoniyat bo‘ladi.
Global Chess League rasmiy ma’lumotlariga ko‘ra, o‘zbekistonlik grossmeyster hozirda jahon reytingida 4-o‘rinda qayd etilgan. Uning GCLdagi avvalgi ishtiroki davomida 10 ta g‘alaba, 11 ta durang va 6 ta mag‘lubiyat qayd etilgan.
Bengaluruda shaxmat yulduzlari yig‘iladi
Turnirda Sindarovdan tashqari jahon shaxmatining bir qator yetakchilari ham ishtirok etadi. Ular orasida:
Magnus Karlsen;
Vishvanatan Anand;
Alireza Firuzja;
Yan Nepomnyashiy;
Daniil Dubov;
Nihal Sarin bor.
Karlsen musobaqaga qaytib, Alpine APL Pipers jamoasi safida ishtirok etadi. Uning jamoasi 2025 yilgi mavsum g‘olibi hisoblanadi.
Musobaqa qanday formatda o‘tkaziladi?
2026 yilgi Global Chess League'da oltita franchayzing jamoasi ishtirok etadi. Asosiy bosqichda jamoalar ikki davrali tizimda o‘zaro bahs olib boradi.
Ma’lumot
Ko‘rsatkich
Musobaqa
Tech Mahindra Global Chess League
Mavsum
4-mavsum
Manzil
Bengaluru, Hindiston
Sanalar
5–13 sentyabr
Jamoalar
6 ta
Sindarov jamoasi
FYERS American Gambits
Sindarov maqomi
Icon, birinchi taxta
Mukofot jamg‘armasi
1 mln dollar
Musobaqaning dastlabki bosqichi 5–12 sentyabr kunlari o‘tkaziladi. Eng yaxshi ikki jamoa 13 sentyabr kuni chempionlik uchun finalda bahslashadi. Umumiy mukofot jamg‘armasi 1 million AQSH dollarini tashkil etadi.
Nega bu turnir Sindarov uchun muhim?
Javohir Sindarov uchun Bengalurudagi musobaqa oddiy klub turniri emas. U bu yil shaxmat karyerasidagi eng muhim bosqichlardan biriga yaqinlashmoqda.
Sindarov 2026 yilgi Kandidatlar turnirida g‘olib chiqib, jahon chempionligi uchun bahs olib borish huquqini qo‘lga kiritgan. Yil oxirida u amaldagi jahon chempioni Dommaraju Gukeshga qarshi jahon toji uchun o‘ynaydi. Reuters ma’lumotiga ko‘ra, ikki shaxmatchi ham 20 yoshda bo‘lib, bu tarixdagi eng yosh jahon chempionligi bahslaridan biri bo‘ladi.
Shu sababli Global Chess League unga yuqori darajadagi raqiblarga qarshi yana bir bor o‘z tayyorgarligini sinab ko‘rish imkonini beradi.
Endi barcha e’tibor Sindarovga
Bengalurudagi turnirda o‘zbekistonlik grossmeyster birinchi taxtada o‘ynashi bilan jamoaning asosiy natijasi uchun katta mas’uliyatni o‘z zimmasiga oladi.
5 sentyabrdan boshlanadigan Global Chess League Sindarov uchun nafaqat jamoaviy g‘alaba, balki jahon chempionligi oldidan muhim shaxmat sinovlaridan biriga aylanishi kutilmoqda.
…