Toshkentda yo‘l o‘rtasida truba yorilib, asfalt o‘pirilib tushdi

·23·O‘zbekiston
Toshkentda yo‘l o‘rtasida truba yorilib, asfalt o‘pirilib tushdi

Bugun, 3 sentyabr kuni Toshkent shahrining Yakkasaroy tumanidagi Glinka ko‘chasida kutilmagan hodisa sodir bo‘ldi. Yuqori bosimli trubaning yorilishi oqibatida yo‘l qoplamasining bir qismi o‘pirilib ketdi. Hodisa natijasida bir kishi yengil tan jarohati oldi. Bu haqda tuman hokimligi matbuot xizmati xabar berdi.

Qayd etilishicha, hozirda voqea joyida tegishli mutasaddi tashkilotlar va soha mutaxassislari ish olib bormoqda. Mutaxassislar hodisaga olib kelgan sabablarni aniqlash, uning oqibatlarini bartaraf etish hamda shikastlangan yo‘l qismini qayta tiklash ishlarini amalga oshirmoqda.

Mazkur holat Toshkent shahar hokimligi tomonidan alohida nazoratga olingani ta’kidlangan.

Bildirilishicha, hodisa oqibatida bir nafar shaxs yengil tan jarohati olgan. Unga voqea joyining o‘zida yoki qisqa vaqt ichida zarur tez tibbiy yordam ko‘rsatilgan.

Odamlar ko‘chada asfalt qoplamasining o‘pirilishi natijasida yuzaga kelgan vayronani kuzatmoqda.

Shuningdek, hodisa joyiga “Veolia Energy Tashkent” MCHJning avariya-tiklash brigadasi va soha mutaxassislari zudlik bilan yetib borgan. Ayni paytda xodimlar yuzaga kelgan holatning barcha tafsilotlarini, shuningdek, yo‘l qoplamasining o‘pirilishiga sabab bo‘lgan omillarni o‘rganmoqda.

Ma’lum qilinishicha, hozircha hech qanday sizib chiqish holati aniqlanmagan.

Bundan tashqari, xavfsizlik nuqtayi nazaridan Glinka ko‘chasida transport vositalari harakati vaqtincha to‘xtatilgan. Haydovchilardan yo‘nalishlarini rejalashtirish vaqtida ushbu vaqtinchalik cheklovni inobatga olish so‘ralgan.

Toshkent shahar hokimligi hududda fuqarolar xavfsizligini ta’minlash, shuningdek, yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan noqulayliklarni imkon qadar kamaytirish bo‘yicha zarur choralarni ko‘rmoqda.

Ayni paytda vaziyat va hodisa joyida olib borilayotgan ishlar mutasaddilar tomonidan doimiy nazoratda saqlanmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Prezident raisligida kambag‘allikni qisqartirish bo‘yicha muhim yig‘ilish boshlandiPrezident raisligida kambag‘allikni qisqartirish bo‘yicha muhim yig‘ilish boshlandiBugun, 17:57O‘zbekistondan xorijga $10 minggacha deklaratsiya talab etilmaydiO‘zbekistondan xorijga $10 minggacha deklaratsiya talab etilmaydiBugun, 13:34Hokim yordamchilari uchun o‘quv markazi tashkil etiladiHokim yordamchilari uchun o‘quv markazi tashkil etiladiBugun, 12:54O‘zbekiston iqtisodiyotining 7 oylik manzarasi ochiqlandi — raqamlar nimadan dalolat beradi?O‘zbekiston iqtisodiyotining 7 oylik manzarasi ochiqlandi — raqamlar nimadan dalolat beradi?Bugun, 09:55O‘zbekistonning kelgusi yillardagi 7 ta strategik dasturi belgilandi...O‘zbekistonning kelgusi yillardagi 7 ta strategik dasturi belgilandi...Bugun, 09:20Bankka borishga chek qo‘yildi: Ba’zi nafaqalar endi «Baraka» ijtimoiy kartasiga avtomatik tushadiBankka borishga chek qo‘yildi: Ba’zi nafaqalar endi «Baraka» ijtimoiy kartasiga avtomatik tushadiBugun, 09:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi