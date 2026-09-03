Toshkentda yo‘l o‘rtasida truba yorilib, asfalt o‘pirilib tushdi
Bugun, 3 sentyabr kuni Toshkent shahrining Yakkasaroy tumanidagi Glinka ko‘chasida kutilmagan hodisa sodir bo‘ldi. Yuqori bosimli trubaning yorilishi oqibatida yo‘l qoplamasining bir qismi o‘pirilib ketdi. Hodisa natijasida bir kishi yengil tan jarohati oldi. Bu haqda tuman hokimligi matbuot xizmati xabar berdi.
Qayd etilishicha, hozirda voqea joyida tegishli mutasaddi tashkilotlar va soha mutaxassislari ish olib bormoqda. Mutaxassislar hodisaga olib kelgan sabablarni aniqlash, uning oqibatlarini bartaraf etish hamda shikastlangan yo‘l qismini qayta tiklash ishlarini amalga oshirmoqda.
Mazkur holat Toshkent shahar hokimligi tomonidan alohida nazoratga olingani ta’kidlangan.
Bildirilishicha, hodisa oqibatida bir nafar shaxs yengil tan jarohati olgan. Unga voqea joyining o‘zida yoki qisqa vaqt ichida zarur tez tibbiy yordam ko‘rsatilgan.
Shuningdek, hodisa joyiga “Veolia Energy Tashkent” MCHJning avariya-tiklash brigadasi va soha mutaxassislari zudlik bilan yetib borgan. Ayni paytda xodimlar yuzaga kelgan holatning barcha tafsilotlarini, shuningdek, yo‘l qoplamasining o‘pirilishiga sabab bo‘lgan omillarni o‘rganmoqda.
Ma’lum qilinishicha, hozircha hech qanday sizib chiqish holati aniqlanmagan.
Bundan tashqari, xavfsizlik nuqtayi nazaridan Glinka ko‘chasida transport vositalari harakati vaqtincha to‘xtatilgan. Haydovchilardan yo‘nalishlarini rejalashtirish vaqtida ushbu vaqtinchalik cheklovni inobatga olish so‘ralgan.
Toshkent shahar hokimligi hududda fuqarolar xavfsizligini ta’minlash, shuningdek, yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan noqulayliklarni imkon qadar kamaytirish bo‘yicha zarur choralarni ko‘rmoqda.
Ayni paytda vaziyat va hodisa joyida olib borilayotgan ishlar mutasaddilar tomonidan doimiy nazoratda saqlanmoqda.
…