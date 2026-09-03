4 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 4 sentyabr kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 18,09 so‘mga arzonlab, 11 795,00 so‘mni tashkil etdi.
• Yevro 88,93 so‘mga arzonlab, 13 677,20 so‘m bo‘ldi.
• Rossiya rubli 0,19 so‘mga qimmatlab, 135,80 so‘mni tashkil etdi.
• Funt sterling 129,35 so‘mga arzonlab, 15 929,95 so‘m bo‘ldi.
• Shveysariya franki 196,87 so‘mga arzonlab, 14 507,05 so‘mni tashkil etdi.
• Xitoy yuani 1,23 so‘mga arzonlab, 1 757,53 so‘m bo‘ldi.
…