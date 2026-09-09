Tramp to‘rt yordamchisiga 155 ming dollar sovg‘a qildi
AQSH prezidenti Donald Tramp Oq uydagi to‘rt nafar yaqin yordamchisiga bayram munosabati bilan jami 155 ming dollar pul sovg‘a qilgani ma’lum bo‘ldi. Bu haqdagi ma’lumotlar xodimlarning yaqinda e’lon qilingan moliyaviy deklaratsiyalarida qayd etilgan.
Unga ko‘ra, prezidentning ijro yordamchisi Natali Xarp, kommunikatsiyalar bo‘yicha maslahatchisi Margo Martin va Oval kabinet operatsiyalari direktorining o‘rinbosari Chemberlen Xarrisning har biriga 45 ming dollardan berilgan. Direktor Uolt Nauta esa 20 ming dollar olgan.
Oq uy vakilining aytishicha, Tramp yaqinlari va ayrim xodimlariga Rojdestvo munosabati bilan sovg‘a berishni yillar davomida davom ettirib keladi. Uning ta’kidlashicha, mazkur pullar xodimlarning davlatdagi xizmat vazifalari bilan bog‘liq emas.
Xodimlar orasida Trampga eng yaqinlardan biri sifatida tanilgan Natali Xarp prezident uchun muhim ma’lumotlarni qog‘ozda chop etib berishi bilan ham mashhur. Margo Martin esa Trampning birinchi prezidentlik davridan beri uning media faoliyatida yordam berib kelgan.
Uolt Nauta avval Trampning shaxsiy xizmatkori bo‘lgan. U 2023 yilda Tramp bilan bog‘liq maxfiy hujjatlar ishi doirasida ayblangan, biroq keyinchalik unga qo‘yilgan ayblovlar bekor qilingan.
…