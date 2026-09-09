Tramp to‘rt yordamchisiga 155 ming dollar sovg‘a qildi

·10·Dunyo
Tramp to‘rt yordamchisiga 155 ming dollar sovg‘a qildi

AQSH prezidenti Donald Tramp Oq uydagi to‘rt nafar yaqin yordamchisiga bayram munosabati bilan jami 155 ming dollar pul sovg‘a qilgani ma’lum bo‘ldi. Bu haqdagi ma’lumotlar xodimlarning yaqinda e’lon qilingan moliyaviy deklaratsiyalarida qayd etilgan.

Unga ko‘ra, prezidentning ijro yordamchisi Natali Xarp, kommunikatsiyalar bo‘yicha maslahatchisi Margo Martin va Oval kabinet operatsiyalari direktorining o‘rinbosari Chemberlen Xarrisning har biriga 45 ming dollardan berilgan. Direktor Uolt Nauta esa 20 ming dollar olgan.

Oq uy vakilining aytishicha, Tramp yaqinlari va ayrim xodimlariga Rojdestvo munosabati bilan sovg‘a berishni yillar davomida davom ettirib keladi. Uning ta’kidlashicha, mazkur pullar xodimlarning davlatdagi xizmat vazifalari bilan bog‘liq emas.

Xodimlar orasida Trampga eng yaqinlardan biri sifatida tanilgan Natali Xarp prezident uchun muhim ma’lumotlarni qog‘ozda chop etib berishi bilan ham mashhur. Margo Martin esa Trampning birinchi prezidentlik davridan beri uning media faoliyatida yordam berib kelgan.

Uolt Nauta avval Trampning shaxsiy xizmatkori bo‘lgan. U 2023 yilda Tramp bilan bog‘liq maxfiy hujjatlar ishi doirasida ayblangan, biroq keyinchalik unga qo‘yilgan ayblovlar bekor qilingan.

TrampOq uyMoliyaviy deklaratsiyaRojdestvoPul sovg‘aXodimlarMaxfiy hujjatlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

22 yoshli Avstriyalik go‘zallik malikasi kutilmaganda vafot etdi22 yoshli Avstriyalik go‘zallik malikasi kutilmaganda vafot etdiBugun, 14:31AQSH o‘zga sayyoraliklar bilan bog‘liq ehtimolga tayyorgarlik ko‘rmoqdaAQSH o‘zga sayyoraliklar bilan bog‘liq ehtimolga tayyorgarlik ko‘rmoqdaBugun, 14:12Yaqin Sharqda keskinlik: Eron Iordaniyadagi AQSH bazasiga 20 ta ballistik raketa uchirdiYaqin Sharqda keskinlik: Eron Iordaniyadagi AQSH bazasiga 20 ta ballistik raketa uchirdiBugun, 12:42Germaniyada siyosiy zilzila: Tramp Berlinning «dahshatli migratsiya qonunlari»ni tanqid qildiGermaniyada siyosiy zilzila: Tramp Berlinning «dahshatli migratsiya qonunlari»ni tanqid qildiBugun, 11:59Aleksandr Vuchich parlamentni tarqatadi: Serbiyada saylovlar qachon?Aleksandr Vuchich parlamentni tarqatadi: Serbiyada saylovlar qachon?Bugun, 11:54Savdo urushi yangi bosqichda: Tramp Kanadadan importni cheklab, 50 %lik bojlar kiritdiSavdo urushi yangi bosqichda: Tramp Kanadadan importni cheklab, 50 %lik bojlar kiritdiBugun, 11:48
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada
16 yoshli yigit besh yildan beri hovuzda yashamoqda
16 yoshli yigit besh yildan beri hovuzda yashamoqda