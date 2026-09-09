Arteta «Napoli»ning dahshatli muhitidan ogohlantirdi va g‘alaba formulasini oshkor qildi
UYEFA Chempionlar ligasi 2026/2027 yilgi mavsumining umumiy bosqich 1-turi Yevropa futboli muxlislariga haqiqiy markaziy to‘qnashuvlardan birini taqdim etmoqda. Angliyaning nomdor klublaridan biri Londonning «Arsenal» jamoasi Italiyaning eng g‘alayonli va bosimli maydonlaridan biri sanalgan «Diyego Armando Maradona» stadionida «Napoli» mehmoni bo‘ladi. Bahs arafasida matbuot xizmatiga intervyu bergan londonliklar bosh murabbiyi Mikel Arteta neapolliklarning uy arenasidagi kuchi, muxlislar yaratadigan shiddatli bosim va raqibning tajribali tarkibi haqida samimiy fikrlarini bildirdi. Xo‘sh, Arteta «Napoli»ning qaysi kuchli jihatlaridan hayiqmoqda, «to‘pchilar» janubiy Italiyadagi bosimga dosh bera oladimi va uchrashuv qachon boshlanadi? Maqola oxirida esa asosiy intriga — jamoalarning jangovar kayfiyati va bahsning boshlanish vaqti bo‘yicha barcha tafsilotlarni ma’lum qilamiz.
«Bu haqiqatan ham og‘ir sinov bo‘ladi»: Artetaning xolis bahosi
«Arsenal» ustozi raqibning uy maydonidagi qudratini juda yaxshi anglab turganini yashirmadi:
«Maradona» stadionining muhiti: Arteta avval ham ushbu muhtasham maydonda bo‘lganini va Neapoldagi muxlislar qanday olovli va murosasiz muhit yaratib berishini o‘z tajribasida ko‘rganini e’tirof etdi;
«Napoli»ning uydagi ta’sirli ko‘rsatkichlari: Murabbiy italyan jamoasi o‘z maydonida juda kuchli va sermahsul futbol ko‘rsatishini alohida qayd etdi;
Yuqori darajadagi murabbiy va tarkib: Arteta raqibda katta xalqaro tajribaga ega bosh murabbiy hamda kuchli ligalarda o‘ynagan yetuk yulduzlar jamlanganini ta’kidlab, bo‘lajak qiyinchiliklarga tayyor ekanliklarini bildirdi.
«Bu haqiqatan ham murakkab bahs bo‘ladi. Men avval ushbu stadionda bo‘lganman va ular qanday muhit yaratishini bilaman. Uy maydonidagi natijalari chindan ham ta’sirli. Ularning tajribali murabbiyi va ligada o‘ynagan ko‘plab futbolchilari bor. Shu sababli bizni nimalar kutayotganini bilamiz. Biz tayyormiz va a’lo kayfiyatdamiz», — deya Mikel Artetaning so‘zlarini klub rasmiy matbuot xizmati keltirmoqda.
To‘qnashuv oldidan jamoalarning holati
Yevrokuboklarning yangi mavsumi starti har ikki jamoa uchun katta ahamiyatga ega:
Londonliklarning ishonchi: «Arsenal» ushbu mavsumda nafaqat Premer-ligada, balki Yevropa Chempionlar ligasida ham eng yuqori sovrin uchun asosiy da’vogarlardan biri sifatida qaralmoqda;
Neapol qal’asi: «Napoli» esa o‘z maydonida istalgan Yevropa gigantini qiyin ahvolga sola oladigan agressiv va tezkor o‘yini bilan ajralib turadi.
Uchrashuvning boshlanish vaqti
Ko‘pchilik o‘zbekistonlik futbol ixlosmandlarini qiziqtirgan eng muhim masala — Italiya va Angliya grandlari o‘rtasidagi ushbu shiddatli qarama-qarshilik qachon va qaysi vaqtda start olishidir. Eng muhim xulosa shundaki, Yevropa Chempionlar ligasi 1-turining markaziy uchrashuvlaridan biri bo‘lgan «Napoli» hamda «Arsenal» bahsi Neapoldagi mashhur «Diyego Armando Maradona» stadionida bo‘lib o‘tadi. Ushbu kutilgan bellashuv Toshkent vaqti bilan 9 sentyabrdan 10 sentyabrga o‘tar kechasi, soat 00:00 da boshlanishi rasman belgilangan.
Sizningcha, Mikel Arteta boshchiligidagi «Arsenal» Neapoldagi og‘ir bosimga dosh berib, safardan g‘alaba bilan qayta oladimi yoki «Napoli» o‘z muxlislari qarshisida ingliz grandini taslim etadimi? O‘z hisob va fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda ushbu muhim futbol yangiligini yevrofutbol ixlosmandlariga ulashing!
…