Arteta «Napoli»ning dahshatli muhitidan ogohlantirdi va g‘alaba formulasini oshkor qildi

·53·Sport
Arteta «Napoli»ning dahshatli muhitidan ogohlantirdi va g‘alaba formulasini oshkor qildi

UYEFA Chempionlar ligasi 2026/2027 yilgi mavsumining umumiy bosqich 1-turi Yevropa futboli muxlislariga haqiqiy markaziy to‘qnashuvlardan birini taqdim etmoqda. Angliyaning nomdor klublaridan biri Londonning «Arsenal» jamoasi Italiyaning eng g‘alayonli va bosimli maydonlaridan biri sanalgan «Diyego Armando Maradona» stadionida «Napoli» mehmoni bo‘ladi. Bahs arafasida matbuot xizmatiga intervyu bergan londonliklar bosh murabbiyi Mikel Arteta neapolliklarning uy arenasidagi kuchi, muxlislar yaratadigan shiddatli bosim va raqibning tajribali tarkibi haqida samimiy fikrlarini bildirdi. Xo‘sh, Arteta «Napoli»ning qaysi kuchli jihatlaridan hayiqmoqda, «to‘pchilar» janubiy Italiyadagi bosimga dosh bera oladimi va uchrashuv qachon boshlanadi? Maqola oxirida esa asosiy intriga — jamoalarning jangovar kayfiyati va bahsning boshlanish vaqti bo‘yicha barcha tafsilotlarni ma’lum qilamiz.

«Bu haqiqatan ham og‘ir sinov bo‘ladi»: Artetaning xolis bahosi

«Arsenal» ustozi raqibning uy maydonidagi qudratini juda yaxshi anglab turganini yashirmadi:

  • «Maradona» stadionining muhiti: Arteta avval ham ushbu muhtasham maydonda bo‘lganini va Neapoldagi muxlislar qanday olovli va murosasiz muhit yaratib berishini o‘z tajribasida ko‘rganini e’tirof etdi;

  • «Napoli»ning uydagi ta’sirli ko‘rsatkichlari: Murabbiy italyan jamoasi o‘z maydonida juda kuchli va sermahsul futbol ko‘rsatishini alohida qayd etdi;

  • Yuqori darajadagi murabbiy va tarkib: Arteta raqibda katta xalqaro tajribaga ega bosh murabbiy hamda kuchli ligalarda o‘ynagan yetuk yulduzlar jamlanganini ta’kidlab, bo‘lajak qiyinchiliklarga tayyor ekanliklarini bildirdi.

«Bu haqiqatan ham murakkab bahs bo‘ladi. Men avval ushbu stadionda bo‘lganman va ular qanday muhit yaratishini bilaman. Uy maydonidagi natijalari chindan ham ta’sirli. Ularning tajribali murabbiyi va ligada o‘ynagan ko‘plab futbolchilari bor. Shu sababli bizni nimalar kutayotganini bilamiz. Biz tayyormiz va a’lo kayfiyatdamiz», — deya Mikel Artetaning so‘zlarini klub rasmiy matbuot xizmati keltirmoqda.

To‘qnashuv oldidan jamoalarning holati

Yevrokuboklarning yangi mavsumi starti har ikki jamoa uchun katta ahamiyatga ega:

  • Londonliklarning ishonchi: «Arsenal» ushbu mavsumda nafaqat Premer-ligada, balki Yevropa Chempionlar ligasida ham eng yuqori sovrin uchun asosiy da’vogarlardan biri sifatida qaralmoqda;

  • Neapol qal’asi: «Napoli» esa o‘z maydonida istalgan Yevropa gigantini qiyin ahvolga sola oladigan agressiv va tezkor o‘yini bilan ajralib turadi.

Uchrashuvning boshlanish vaqti

Ko‘pchilik o‘zbekistonlik futbol ixlosmandlarini qiziqtirgan eng muhim masala — Italiya va Angliya grandlari o‘rtasidagi ushbu shiddatli qarama-qarshilik qachon va qaysi vaqtda start olishidir. Eng muhim xulosa shundaki, Yevropa Chempionlar ligasi 1-turining markaziy uchrashuvlaridan biri bo‘lgan «Napoli» hamda «Arsenal» bahsi Neapoldagi mashhur «Diyego Armando Maradona» stadionida bo‘lib o‘tadi. Ushbu kutilgan bellashuv Toshkent vaqti bilan 9 sentyabrdan 10 sentyabrga o‘tar kechasi, soat 00:00 da boshlanishi rasman belgilangan.

Sizningcha, Mikel Arteta boshchiligidagi «Arsenal» Neapoldagi og‘ir bosimga dosh berib, safardan g‘alaba bilan qayta oladimi yoki «Napoli» o‘z muxlislari qarshisida ingliz grandini taslim etadimi? O‘z hisob va fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda ushbu muhim futbol yangiligini yevrofutbol ixlosmandlariga ulashing!

UYEFA Chempionlar ligiArsenalNapoliDiyego Armando Maradona stadioniFutbolYevropaTurnir
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi va Krishtianu Ronaldu 1000 ta gol marrasiga yetadimi?Lionel Messi va Krishtianu Ronaldu 1000 ta gol marrasiga yetadimi?Bugun, 15:14Ayyoub Bouaddi Portuda porladi va jamoa maqtoviga sazovor boʻldiAyyoub Bouaddi Portuda porladi va jamoa maqtoviga sazovor boʻldiBugun, 10:11Joze Mourino «Inter» ustidan qozonilgan g‘alaba sirini oshkor qildiJoze Mourino «Inter» ustidan qozonilgan g‘alaba sirini oshkor qildiBugun, 10:10Mareska «Portu» ustidan qozonilgan muhim safar g‘alabasi haqida gapirdiMareska «Portu» ustidan qozonilgan muhim safar g‘alabasi haqida gapirdiBugun, 10:06Enso Fernandes Erling Xolandni maqtadiEnso Fernandes Erling Xolandni maqtadiBugun, 09:55Lionel Messi Ispaniyaning CD Eldense klubini sotib olmoqdaLionel Messi Ispaniyaning CD Eldense klubini sotib olmoqdaBugun, 09:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi