Xiaomi kompaniyasi yangi avlod Mijia Air Pump 3 avtomatik nasosini taqdim etdi

·32·Texno
Xiaomi kompaniyasi yangi avlod Mijia Air Pump 3 avtomatik nasosini taqdim etdi

Xiaomi brendi oʻzining navbatdagi qulay gadjeti — Mijia Air Pump 3 choʻntak nasosini eʼlon qildi. Ushbu qurilma ixcham oʻlchamlari va yuqori unumdorligi tufayli avtomobil egalari, velosipedchilar hamda faol dam olish ixlosmandlari uchun ajralmas yordamchiga aylanishi kutilmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi nasos avvalgi avlod modellari bilan solishtirganda bir qator muhim texnik yaxshilanishlarga ega boʻlib, uning narxi ham xaridorlar uchun hamyonbop qilib belgilangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi kunda ushbu mahsulot Xiaomi Mall va Xiaomi Youpin platformalarida kraudfunding kampaniyasi doirasida taqdim etilmoqda. Dastlabki bosqichda ishtirokchilar uni 179 yuan evro xarid qilishlari mumkin boʻlsa, uning tavsiya etilgan keyingi chakana narxi 199 yuanni tashkil qiladi. Qulay narx va zamonaviy imkoniyatlar kombinatsiyasi gadjetga boʻlgan talabni keskin oshirmoqda.

Texnik imkoniyatlar va samaradorlik

Yangi avlod nasosi 21 millimetrli litiyli silindr hamda 150 PSI gacha boʻlgan bosimni hosil qilishga qodir kuchli elektrodvigatel bilan jihozlangan. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, Mi Air Pump 2 modeli bilan taqqoslaganda, yangi qurilmaning havo toʻldirish tezligi darhol 25 foizga oshgan. Masalan, 205/55 R16 oʻlchamdagi standart avtomobil shinasini nordan 2,5 bargacha toʻldirish uchun atigi 6 daqiqa vaqt ketadi.

Foydalanuvchilar qulayligi uchun qurilmaga oltita maxsus ish rejimi oʻrnatilgan. Ularning yordamida avtomobil, mototsikl, velosiped, elektrosamokat va turli toʻplarni osongina damlash mumkin. Shuningdek, qoʻlda sozlash rejimi ham mavjud boʻlib, kerakli bosim qiymati foydalanuvchi tomonidan mustaqil belgilanadi va koʻrsatkichga erishilgach, nasos avtomatik ravishda toʻxtaydi.

Xavfsizlik va avtonomlik

Qurilmaning aniqligini taʼminlash maqsadida raqamli datchik ±1 PSI aniqlikdagi oʻlchovlarni amalga oshiradi. Yoqish vaqtida ishga tushadigan avtomatik kalibrlash funksiyasi esa baland togʻli hududlarda ham qurilmaning toʻgʻri ishlashini kafolatlaydi. Yangi qoʻshilgan xavfsizlik klapani bir vaqtning oʻzida havoni damlash va chiqarish imkonini berib, bosimni eng yuqori aniqlikda sozlashga yordam beradi.

Gadjetning avtonom ishlashi 2500 mA•ch sigʻimga ega ikkita litiy akkumulyator tomonidan taʼminlanadi. Xiaomi maʼlumotiga koʻra, toʻliq quvvatlangan batareya bitta zaryad bilan 10 tagacha avtomobil shinasini toʻldirishga yetadi. Korpusda jarayonni real vaqt rejimida koʻrsatib turuvchi ekran hamda doimiy va SOS rejimlariga ega yorugʻlik chiqaruvchi diodli chiroq mavjud. Toʻplamga fransuz klapani,igna, tez ulanadigan adapter va saqlash uchun qulay gʻilof kiritilgan.

XiaomiMijia Air Pump 3GadjetlarAvtoTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Honor, Oppo, Vivo va Xiaomi qurilmalari orasida tezkor fayl almashinuvi yoʻlga qoʻyilmoqdaHonor, Oppo, Vivo va Xiaomi qurilmalari orasida tezkor fayl almashinuvi yoʻlga qoʻyilmoqdaBugun, 15:53Honor Magic 9 Pro Max flagmani rasmiy taqdimotidan oldin namoyish etildiHonor Magic 9 Pro Max flagmani rasmiy taqdimotidan oldin namoyish etildiBugun, 15:22DLSS 5 texnologiyasi MacBook Pro da sinab koʻrildiDLSS 5 texnologiyasi MacBook Pro da sinab koʻrildiBugun, 14:28Xiaomi 18T va 18T Pro smartfonlari rasmiy bazada qayd etildiXiaomi 18T va 18T Pro smartfonlari rasmiy bazada qayd etildiBugun, 13:52Anthropic tadqiqotchisi sunʼiy intellekt poygasidan voz kechdiAnthropic tadqiqotchisi sunʼiy intellekt poygasidan voz kechdiBugun, 13:24Apple oʻzining ilk buklama telefonini taqdim etishi kutilmoqdaApple oʻzining ilk buklama telefonini taqdim etishi kutilmoqdaBugun, 12:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi