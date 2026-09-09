Xiaomi kompaniyasi yangi avlod Mijia Air Pump 3 avtomatik nasosini taqdim etdi
Xiaomi brendi oʻzining navbatdagi qulay gadjeti — Mijia Air Pump 3 choʻntak nasosini eʼlon qildi. Ushbu qurilma ixcham oʻlchamlari va yuqori unumdorligi tufayli avtomobil egalari, velosipedchilar hamda faol dam olish ixlosmandlari uchun ajralmas yordamchiga aylanishi kutilmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi nasos avvalgi avlod modellari bilan solishtirganda bir qator muhim texnik yaxshilanishlarga ega boʻlib, uning narxi ham xaridorlar uchun hamyonbop qilib belgilangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi kunda ushbu mahsulot Xiaomi Mall va Xiaomi Youpin platformalarida kraudfunding kampaniyasi doirasida taqdim etilmoqda. Dastlabki bosqichda ishtirokchilar uni 179 yuan evro xarid qilishlari mumkin boʻlsa, uning tavsiya etilgan keyingi chakana narxi 199 yuanni tashkil qiladi. Qulay narx va zamonaviy imkoniyatlar kombinatsiyasi gadjetga boʻlgan talabni keskin oshirmoqda.
Texnik imkoniyatlar va samaradorlikYangi avlod nasosi 21 millimetrli litiyli silindr hamda 150 PSI gacha boʻlgan bosimni hosil qilishga qodir kuchli elektrodvigatel bilan jihozlangan. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, Mi Air Pump 2 modeli bilan taqqoslaganda, yangi qurilmaning havo toʻldirish tezligi darhol 25 foizga oshgan. Masalan, 205/55 R16 oʻlchamdagi standart avtomobil shinasini nordan 2,5 bargacha toʻldirish uchun atigi 6 daqiqa vaqt ketadi.
Foydalanuvchilar qulayligi uchun qurilmaga oltita maxsus ish rejimi oʻrnatilgan. Ularning yordamida avtomobil, mototsikl, velosiped, elektrosamokat va turli toʻplarni osongina damlash mumkin. Shuningdek, qoʻlda sozlash rejimi ham mavjud boʻlib, kerakli bosim qiymati foydalanuvchi tomonidan mustaqil belgilanadi va koʻrsatkichga erishilgach, nasos avtomatik ravishda toʻxtaydi.
Xavfsizlik va avtonomlikQurilmaning aniqligini taʼminlash maqsadida raqamli datchik ±1 PSI aniqlikdagi oʻlchovlarni amalga oshiradi. Yoqish vaqtida ishga tushadigan avtomatik kalibrlash funksiyasi esa baland togʻli hududlarda ham qurilmaning toʻgʻri ishlashini kafolatlaydi. Yangi qoʻshilgan xavfsizlik klapani bir vaqtning oʻzida havoni damlash va chiqarish imkonini berib, bosimni eng yuqori aniqlikda sozlashga yordam beradi.
Gadjetning avtonom ishlashi 2500 mA•ch sigʻimga ega ikkita litiy akkumulyator tomonidan taʼminlanadi. Xiaomi maʼlumotiga koʻra, toʻliq quvvatlangan batareya bitta zaryad bilan 10 tagacha avtomobil shinasini toʻldirishga yetadi. Korpusda jarayonni real vaqt rejimida koʻrsatib turuvchi ekran hamda doimiy va SOS rejimlariga ega yorugʻlik chiqaruvchi diodli chiroq mavjud. Toʻplamga fransuz klapani,igna, tez ulanadigan adapter va saqlash uchun qulay gʻilof kiritilgan.
…