Honor Magic9 Pro Max flagmani 8800 mA·ch batareya oladi

·36·Texno
Honor Magic9 Pro Max flagmani 8800 mA·ch batareya oladi

Smartfonlar bozorida rekord darajadagi avtonomlik va ilg‘or suratga olish imkoniyatlarini o‘zida mujassam etgan yangi qurilma tayyorlanmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, taniqli insayder Digital Chat Station yaqinda taqdim etilishi kutilayotgan Honor Magic9 Pro Max smartfoni o‘z sinfida eng yirik akkumulyator bilan jihozlanishini maʼlum qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi kunda mobil qurilmalar orasida quvvat zaxirasi bo‘yicha yuqori ko‘rsatkichlar o‘rnatilayotgan bir paytda, yangi Honor flagmani bu boradagi standartlarni tubdan o‘zgartirishi kutilmoqda. Insayder tarqatgan maʼlumotlarga ko‘ra, qurilma korpusiga 8800 mA·ch sig‘imga ega ulkan akkumulyator o‘rnatiladi.

Katta sig‘imli akkumulyatorlar davri

Mazkur ko‘rsatkich o‘z sinfidagi eng yirik batareya bo‘lishi kutilmoqda. Qizig‘i shundaki, hatto ixchamroq ekranga ega bo‘lgan baza versiyasidagi Honor Magic9 ham 8000 mA·ch dan ortiq quvvatga ega akkumulyator bilan taʼminlanishi taxmin qilinmoqda. Bu esa foydalanuvchilarga gadjetdan quvvatlagichsiz uzoq vaqt davomida faol foydalanish imkoniyatini beradi.

Biroq yangi smartfon seriyasining yagona ustunligi faqatgina uning akkumulyator sig‘imi bilan cheklanib qolmaydi. Ishlab chiqaruvchi qurilmaning kamera imkoniyatlariga ham alohida eʼtibor qaratgan bo‘lib, u mobil suratga olish ixlosmandlarini jiddiy hayratda qoldirishi kutilmoqda.

Ilg‘or kamera imkoniyatlari va aksessuarlar

Honor Magic9 Pro Max modeli ikkita yirik 200 megapikselli Arrizo sensorini o‘z ichiga olgan ilg‘or kamera tizimi bilan jihozlanishi xabar qilinmoqda. Bosh kamera f/1.57 diafragma, 1/1,28 dyuymli o‘lchamdagi sensor hamda kardandan foydalanadigan barqarorlashtirish tizimiga ega bo‘ladi. Shuningdek, f/2.6 diafragma va 1/1,4 dyuymli sensorli 200 megapikselli Super Night telefoto obyektivi ham o‘rin oladi.

Uzoq masofalardan sifatli suratga olishni xush ko‘ruvchilar uchun Honor maxsus aksessuarlar to‘plamini ham tayyorlamoqda. Ushbu to‘plamga 500 mm fokus masofasiga ega Mega Teleconverter hamda uzunligi taxminan 81 mm va og‘irligi atigi 88 grammni tashkil etuvchi ixcham Thumb Teleconverter kiradi.

Yangi seriyadagi qurilmalarning rasmiy taqdimoti joriy yilning 28-sentabr kuni Pekin shahrida bo‘lib o‘tishi rejalashtirilgan. Mazkur taqdimot texnologiyalar olamida muhim voqealardan biriga aylanishi kutilmoqda.

HonorSmartfonBatareyaKameraTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung TSMC kompaniyasiga qarshi chiqib, 2-nanometrli zavodini ishga tushirmoqdaSamsung TSMC kompaniyasiga qarshi chiqib, 2-nanometrli zavodini ishga tushirmoqdaBugun, 18:57Honor, Oppo, Vivo va Xiaomi qurilmalari orasida tezkor fayl almashinuvi yoʻlga qoʻyilmoqdaHonor, Oppo, Vivo va Xiaomi qurilmalari orasida tezkor fayl almashinuvi yoʻlga qoʻyilmoqdaBugun, 15:53Honor Magic 9 Pro Max flagmani rasmiy taqdimotidan oldin namoyish etildiHonor Magic 9 Pro Max flagmani rasmiy taqdimotidan oldin namoyish etildiBugun, 15:22Xiaomi kompaniyasi yangi avlod Mijia Air Pump 3 avtomatik nasosini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi avlod Mijia Air Pump 3 avtomatik nasosini taqdim etdiBugun, 15:00DLSS 5 texnologiyasi MacBook Pro da sinab koʻrildiDLSS 5 texnologiyasi MacBook Pro da sinab koʻrildiBugun, 14:28Xiaomi 18T va 18T Pro smartfonlari rasmiy bazada qayd etildiXiaomi 18T va 18T Pro smartfonlari rasmiy bazada qayd etildiBugun, 13:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi