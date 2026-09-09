Honor Magic9 Pro Max flagmani 8800 mA·ch batareya oladi
Smartfonlar bozorida rekord darajadagi avtonomlik va ilg‘or suratga olish imkoniyatlarini o‘zida mujassam etgan yangi qurilma tayyorlanmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, taniqli insayder Digital Chat Station yaqinda taqdim etilishi kutilayotgan Honor Magic9 Pro Max smartfoni o‘z sinfida eng yirik akkumulyator bilan jihozlanishini maʼlum qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi kunda mobil qurilmalar orasida quvvat zaxirasi bo‘yicha yuqori ko‘rsatkichlar o‘rnatilayotgan bir paytda, yangi Honor flagmani bu boradagi standartlarni tubdan o‘zgartirishi kutilmoqda. Insayder tarqatgan maʼlumotlarga ko‘ra, qurilma korpusiga 8800 mA·ch sig‘imga ega ulkan akkumulyator o‘rnatiladi.
Katta sig‘imli akkumulyatorlar davriMazkur ko‘rsatkich o‘z sinfidagi eng yirik batareya bo‘lishi kutilmoqda. Qizig‘i shundaki, hatto ixchamroq ekranga ega bo‘lgan baza versiyasidagi Honor Magic9 ham 8000 mA·ch dan ortiq quvvatga ega akkumulyator bilan taʼminlanishi taxmin qilinmoqda. Bu esa foydalanuvchilarga gadjetdan quvvatlagichsiz uzoq vaqt davomida faol foydalanish imkoniyatini beradi.
Biroq yangi smartfon seriyasining yagona ustunligi faqatgina uning akkumulyator sig‘imi bilan cheklanib qolmaydi. Ishlab chiqaruvchi qurilmaning kamera imkoniyatlariga ham alohida eʼtibor qaratgan bo‘lib, u mobil suratga olish ixlosmandlarini jiddiy hayratda qoldirishi kutilmoqda.
Ilg‘or kamera imkoniyatlari va aksessuarlarHonor Magic9 Pro Max modeli ikkita yirik 200 megapikselli Arrizo sensorini o‘z ichiga olgan ilg‘or kamera tizimi bilan jihozlanishi xabar qilinmoqda. Bosh kamera f/1.57 diafragma, 1/1,28 dyuymli o‘lchamdagi sensor hamda kardandan foydalanadigan barqarorlashtirish tizimiga ega bo‘ladi. Shuningdek, f/2.6 diafragma va 1/1,4 dyuymli sensorli 200 megapikselli Super Night telefoto obyektivi ham o‘rin oladi.
Uzoq masofalardan sifatli suratga olishni xush ko‘ruvchilar uchun Honor maxsus aksessuarlar to‘plamini ham tayyorlamoqda. Ushbu to‘plamga 500 mm fokus masofasiga ega Mega Teleconverter hamda uzunligi taxminan 81 mm va og‘irligi atigi 88 grammni tashkil etuvchi ixcham Thumb Teleconverter kiradi.
Yangi seriyadagi qurilmalarning rasmiy taqdimoti joriy yilning 28-sentabr kuni Pekin shahrida bo‘lib o‘tishi rejalashtirilgan. Mazkur taqdimot texnologiyalar olamida muhim voqealardan biriga aylanishi kutilmoqda.
…