Samsung TSMC kompaniyasiga qarshi chiqib, 2-nanometrli zavodini ishga tushirmoqda
Samsung Electronics kompaniyasi yarimoʻtkazgichlar bozoridagi global raqobatda muhim bosqichga qadam qoʻymoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, janubiy koreyalik texnologiya gigantining AQShning Teylor shahrida (Tehras shtati) joylashgan yangi korxonasi shu oy oxirida sinov tariqasida oʻz ishini boshlashga hozirlik koʻrmoqda. Ushbu qadam kompaniyaning asosiy raqibi boʻlgan TSMC pozitsiyasiga jiddiy raqobat tugʻdirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Eʼtiborli jihati shundaki, zavod hali toʻliq ishga tushmasdanoq, uning barcha rejalashtirilgan ishlab chiqarish quvvatlari yirik buyurtmachilar tomonidan toʻliq band qilib boʻlingan. Ushbu strategik kelishuvlar Samsung uchun yangi bozor imkoniyatlarini ochib beradi va uning mavqeini mustahkamlaydi.
Yirik mijozlar va kelgusidagi rejalarManberga koʻra, Samsung kompaniyasining eng asosiy va yirik mijozlari qatoridan Tesla hamda Broadcom texnologik gigantlari oʻrin olgan. Mazkur kompaniyalar ilgʻor 2-nanometrli texnologiya asosida yaratiladigan chiplarga boʻlgan ehtiyojni taʼminlash uchun quvvatlarni oldindan band qilishgan.
Shu bilan birga, Samsung infratuzilmani yanada kengaytirish boʻyicha keng koʻlamli ishlarni boshlab yuborgan. Xususan, korxona ikkinchi kremniy plastinalarini chiqarish korxonasini barpo etish maqsadida Janubiy Koreyadan maxsus uskunalar import qilmoqda. Ushbu ikkinchi zavod qurilishining joriy yil oxirida boshlanishi rejalashtirilgan.
Texnologik jarayon va raqobat ustunligiTeylordagi yangi zavod Samsung uchun kelgusida 2-nanometrli texnologik jarayon asosida mikrochiplar ishlab chiqarishdagi eng asosiy maydonchaga aylanadi. Ommaviy ishlab chiqarishning muvaffaqiyatli yoʻlga qoʻyilishi kompaniyaning TSMC bilan raqobatdagi mavqeini sezilarli darajada kuchaytirishi va hatto ayrim yirik buyurtmachilarni oʻz buyurtmalarini taqsimlash siyosatini qayta koʻrib chiqishga majbur qilishi mumkin.
Avvalroq yangi texnologik jarayonning samaradorligi va uning samarasi asosiy savol boʻlib qolayotgan edi. Yil boshida Samsung tomonidan tayyor 2-nanometrli chiplar chiqishi taxminan 60 foizni tashkil etgan boʻlsa, soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, bu koʻrsatkich sezilarli darajada oshib, taxminan 80 foizga yetgan.
Bu kabi texnologik oʻsish va ishlab chiqarish quvvatlarining oldindan toʻliq band qilinishi Samsung kompaniyasining yarimoʻtkazgichlar bozoridagi mavqei yanada mustahkamlanishidan dalolat beradi. Bozor mutaxassislari mazkur zavodning toʻlaqonli faoliyati kelgusida butun sanoatga oʻz taʼsirini koʻrsatishini taʼkidlamoqda.
…