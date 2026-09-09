Samsung TSMC kompaniyasiga qarshi chiqib, 2-nanometrli zavodini ishga tushirmoqda

·5·Texno
Samsung TSMC kompaniyasiga qarshi chiqib, 2-nanometrli zavodini ishga tushirmoqda

Samsung Electronics kompaniyasi yarimoʻtkazgichlar bozoridagi global raqobatda muhim bosqichga qadam qoʻymoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, janubiy koreyalik texnologiya gigantining AQShning Teylor shahrida (Tehras shtati) joylashgan yangi korxonasi shu oy oxirida sinov tariqasida oʻz ishini boshlashga hozirlik koʻrmoqda. Ushbu qadam kompaniyaning asosiy raqibi boʻlgan TSMC pozitsiyasiga jiddiy raqobat tugʻdirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Eʼtiborli jihati shundaki, zavod hali toʻliq ishga tushmasdanoq, uning barcha rejalashtirilgan ishlab chiqarish quvvatlari yirik buyurtmachilar tomonidan toʻliq band qilib boʻlingan. Ushbu strategik kelishuvlar Samsung uchun yangi bozor imkoniyatlarini ochib beradi va uning mavqeini mustahkamlaydi.

Yirik mijozlar va kelgusidagi rejalar

Manberga koʻra, Samsung kompaniyasining eng asosiy va yirik mijozlari qatoridan Tesla hamda Broadcom texnologik gigantlari oʻrin olgan. Mazkur kompaniyalar ilgʻor 2-nanometrli texnologiya asosida yaratiladigan chiplarga boʻlgan ehtiyojni taʼminlash uchun quvvatlarni oldindan band qilishgan.

Shu bilan birga, Samsung infratuzilmani yanada kengaytirish boʻyicha keng koʻlamli ishlarni boshlab yuborgan. Xususan, korxona ikkinchi kremniy plastinalarini chiqarish korxonasini barpo etish maqsadida Janubiy Koreyadan maxsus uskunalar import qilmoqda. Ushbu ikkinchi zavod qurilishining joriy yil oxirida boshlanishi rejalashtirilgan.

Texnologik jarayon va raqobat ustunligi

Teylordagi yangi zavod Samsung uchun kelgusida 2-nanometrli texnologik jarayon asosida mikrochiplar ishlab chiqarishdagi eng asosiy maydonchaga aylanadi. Ommaviy ishlab chiqarishning muvaffaqiyatli yoʻlga qoʻyilishi kompaniyaning TSMC bilan raqobatdagi mavqeini sezilarli darajada kuchaytirishi va hatto ayrim yirik buyurtmachilarni oʻz buyurtmalarini taqsimlash siyosatini qayta koʻrib chiqishga majbur qilishi mumkin.

Avvalroq yangi texnologik jarayonning samaradorligi va uning samarasi asosiy savol boʻlib qolayotgan edi. Yil boshida Samsung tomonidan tayyor 2-nanometrli chiplar chiqishi taxminan 60 foizni tashkil etgan boʻlsa, soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, bu koʻrsatkich sezilarli darajada oshib, taxminan 80 foizga yetgan.

Bu kabi texnologik oʻsish va ishlab chiqarish quvvatlarining oldindan toʻliq band qilinishi Samsung kompaniyasining yarimoʻtkazgichlar bozoridagi mavqei yanada mustahkamlanishidan dalolat beradi. Bozor mutaxassislari mazkur zavodning toʻlaqonli faoliyati kelgusida butun sanoatga oʻz taʼsirini koʻrsatishini taʼkidlamoqda.

SamsungTSMCYarimoʻtkazgichlarTexnologiyaTesla
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Honor Magic9 Pro Max flagmani 8800 mA·ch batareya oladiHonor Magic9 Pro Max flagmani 8800 mA·ch batareya oladiBugun, 18:28Honor, Oppo, Vivo va Xiaomi qurilmalari orasida tezkor fayl almashinuvi yoʻlga qoʻyilmoqdaHonor, Oppo, Vivo va Xiaomi qurilmalari orasida tezkor fayl almashinuvi yoʻlga qoʻyilmoqdaBugun, 15:53Honor Magic 9 Pro Max flagmani rasmiy taqdimotidan oldin namoyish etildiHonor Magic 9 Pro Max flagmani rasmiy taqdimotidan oldin namoyish etildiBugun, 15:22Xiaomi kompaniyasi yangi avlod Mijia Air Pump 3 avtomatik nasosini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi avlod Mijia Air Pump 3 avtomatik nasosini taqdim etdiBugun, 15:00DLSS 5 texnologiyasi MacBook Pro da sinab koʻrildiDLSS 5 texnologiyasi MacBook Pro da sinab koʻrildiBugun, 14:28Xiaomi 18T va 18T Pro smartfonlari rasmiy bazada qayd etildiXiaomi 18T va 18T Pro smartfonlari rasmiy bazada qayd etildiBugun, 13:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi