Turin aeroportida yo‘lovchining yukidan timsoh boshi topildi
Turin shahridagi Kaselle aeroportida yo‘lovchining yukidan quritilgan timsoh boshi topildi. Mazkur hayvon turi CITES — yovvoyi hayvon va o‘simlik turlarini xalqaro savdodan himoya qilishga qaratilgan Vashington konvensiyasi bilan muhofaza qilinadi.
Italiya Moliyaviy politsiyasi ma’lum qilishicha, voqea 8 sentyabr kuni aniqlangan. Yo‘lovchi AQSHning Mayami shahridagi parvoz bilan Istanbul orqali Turinga kelgan italiyalik fuqaro bo‘lgan.
Bojxona xodimlari va Moliyaviy politsiya tomonidan olib borilgan tekshiruv chog‘ida uning yukidan quritilgan timsoh boshi aniqlangan. Reptiliya boshi oddiy o‘rash qog‘oziga o‘ralgan holda sumka ichiga joylashtirilgan.
Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, topilgan namuna “Crocodylia spp.” turkumiga mansub bo‘lib, CITES doirasida himoya qilinadi. Ushbu konvensiya 1973 yilda qabul qilingan bo‘lib, yo‘qolib ketish xavfi ostidagi yovvoyi hayvon va o‘simliklarning xalqaro savdosi ularning yashab qolishiga tahdid solmasligini ta’minlashga qaratilgan.
Timsoh boshi musodara qilingan. Yo‘lovchi esa himoya qilinadigan turga mansub namuna uchun zarur hujjatlarsiz uni Italiyaga olib kirishga uringanlikda gumon qilinib, erkinlikda qoldirilgan holda tergovga jalb qilingan.
Italiya qonunchiligiga ko‘ra, bunday huquqbuzarlik uchun 20 mingdan 200 ming yevrogacha jarima yoki olti oydan bir yilgacha qamoq jazosi qo‘llanishi mumkin.
…