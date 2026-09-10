Bugun ayrim hududlarda chang-to‘zon kuzatilishi mumkin
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Bugun, 10 sentyabr kuni O‘zbekistonning ayrim hududlarida kuchli shamol va chang-to‘zon kuzatilishi mumkin. Bu haqda O‘zgidromet xabar berdi.
Ma’lum qilinishicha, Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o‘zgaruvchan bo‘ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi mumkin. Shamol sharqdan 7–12 m/s tezlikda esadi, ba’zi joylarda 13–18 m/s gacha kuchayadi. Ayrim hududlarda shamol chang-to‘zon bilan kuzatilishi mumkin.
Toshkent shahrida esa yog‘ingarchilik kutilmaydi. Poytaxtda shamol sharqdan 3–8 m/s tezlikda esishi prognoz qilingan. Kunduzi havo harorati 35–37 daraja bo‘ladi.
Qolgan hududlarda ham ob-havo asosan quruq bo‘lishi kutilmoqda.
…