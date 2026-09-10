Toshkentda Germaniyadan kelgan posilkadan 4 kg narkotik topildi

·0·Jamiyat
Toshkentda Germaniyadan kelgan posilkadan 4 kg narkotik topildi

Toshkent shahrida Germaniyadan narkotik moddalarni pochta orqali olib kirishga urinish fosh etildi. «Xavfsiz va sog‘lom mamlakat» tezkor-profilaktik tadbirlari doirasida Davlat xavfsizlik xizmati va Bojxona qo‘mitasi xodimlari tomonidan operatsiya o‘tkazildi.

Yakkasaroy tumanidagi pochta bo‘limida Germaniyadan yuborilgan posilkani qabul qilib olayotgan Chernogoriya fuqarosi qo‘lga olindi. 2001 yilda tug‘ilgan ushbu shaxs tumanda vaqtincha istiqomat qilib kelgan.

Posilka tekshirilganda sport anjomlari ichiga yashirilgan narkotik moddalar aniqlandi. U yerdan ashyoviy dalil sifatida 3 kilogramm «Klefedron» va 1 kilogramm «Gashish» olib qo‘yildi.

Shuningdek, xorij fuqarosining xonadoni ko‘zdan kechirilganda «Alfa-PVP» moddasi solingan 11 ta tayyor «zakladka» aniqlangan. Ularning umumiy og‘irligi 30 grammni tashkil etgan.

Uydan narkotik moddalarni qadoqlash uchun mo‘ljallangan zip-paketlar, elektron tarozilar va boshqa ashyolar ham topilgan.

Qo‘lga olingan shaxsga nisbatan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda.

NarkotiklarGermaniyaToshkentPochtaXavfsizlikBojxonaNarkotik moddalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda internet-narkodo‘konning 14 nafar «zakladchik»i ushlandiToshkentda internet-narkodo‘konning 14 nafar «zakladchik»i ushlandiBugun, 10:3510 sentyabr — yaqinlar qadrini yana bir bor eslash kuni: bugun kim bilan diydorlashasiz?10 sentyabr — yaqinlar qadrini yana bir bor eslash kuni: bugun kim bilan diydorlashasiz?Bugun, 08:23Surayyo Qosimova: “19 yildan beri ijarada yashayman” (video)Surayyo Qosimova: “19 yildan beri ijarada yashayman” (video)Kecha, 23:57Qarshida 19 yoshli yigit profilaktika inspektorlari tomonidan kaltaklangani aytilmoqda (video)Qarshida 19 yoshli yigit profilaktika inspektorlari tomonidan kaltaklangani aytilmoqda (video)Kecha, 22:37Baland musiqa sabab tez yordamni eshitmagan BYD haydovchisi jazolandiBaland musiqa sabab tez yordamni eshitmagan BYD haydovchisi jazolandiKecha, 22:05Bollivud yulduzi Shohruxxon O‘zbekistonga kelishi mumkin: takliflar ochiqlandiBollivud yulduzi Shohruxxon O‘zbekistonga kelishi mumkin: takliflar ochiqlandiKecha, 21:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari