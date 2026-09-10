iPhone Duo smartfonining ichki ekranida sezilarli bukilish izi aniqlandi
ixbt.com nashrining xabar berishicha, Apple kompaniyasining yangi flagmani hisoblangan iPhone Duo qurilmasining ilk amaliy suratlari internetda keng muhokamalarga sabab boʻldi. Yangi gadjet qoʻlga kiritilgach, uning 7,6 dyuymli ulkan ichki ekranida oʻziga xos bukilish izi yaqqol koʻzga tashlanishi maʼlum boʻldi. Bu holat ayniqsa maʼlum burchaklar ostida va tegishli yorugʻlik tushganda yaqqol namoyon boʻlib, foydalanuvchilar eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Taxminan 2000 AQSh dollari atrofida baholanayotgan qimmatbaho smartfon uchun mazkur konstruktiv holat allaqachon tanqidlarga sabab boʻldi. Ayrim kuzatuvchilar dizayndagi mukammallikka intilishi bilan tanilgan Stiv Jobs bunday kamchilikni qanday baholagan boʻlardi, degan savol bilan murojaat qilmoqda. Shunga qaramay, ishlab chiqaruvchilar yangi qurilma ustida jiddiy muhandislik ishlarini olib borgan edi.
Murakkab konstruksiya va amaldagi natijaMutaxassislarning taʼkidlashicha, iPhone Duo uchun maxsus koʻp qatlamli konstruksiya ishlab chiqilgan boʻlib, u nanoteksturali polimer, mustahkam titan asos va ilgʻor osma mexanizmini oʻz ichiga oladi. Ushbu texnologik yechimlar aslini olganda bukilish izini deyarli sezilmas darajaga keltirishi lozim edi. Biroq amaliyotda ushbu muammo toʻliq bartaraf etilmagani yaqqol koʻrinib turibdi.
Bozor standartlaridan kelib chiqqan holda, mukammallik timsoli sifatida koʻriluvchi brendning bunday vizual murosaga yoʻl qoʻygani koʻpchilikda ajablanish uygʻotmoqda. Foydalanuvchilar orasida shunchalik yuqori narxdagi flagmanda nima sababdan bukilish chizigʻi sezilib turgani haqida haqli savollar tugʻilmoqda.
Ijobiy jihatlar va kelgusi istiqbollarSalbiy baholar bilan bir qatorda, ijtimoiy tarmoqlarda qurilmaning boshqa jihatlari ham muhokama qilinmoqda. Jumladan, tarmoq foydalanuvchilari ekranlararo oʻtishdagi chiroyli va silliq animatsiyalarni yuqori baholab, Apple dasturiy taʼminotdagi anʼanaviy yutuqlarini saqlab qolganini eʼtirof etishmoqda.
Mazkur holat bukiluvchi ekranli gadjetlar bozorida konstruktiv mukammallikka erishish naqadar murakkab vazifa ekanini yana bir bor tasdiqladi. Texnologik gigantlar qanchalik ilgʻor materiallardan foydalanmasin, hozircha ekran bukilishini mutlaqo yoʻq qilish texnologiyasi toʻliq oʻzlashtirilmagani koʻrinib turibdi.
Kelgusida kompaniya ushbu kamchilikni bartaraf etish yoki keyingi avlod qurilmalarida uni yanada yaxshilash ustida ishlashi kutilmoqda. Hozircha esa foydalanuvchilar yuqori unumdorlik va qiziqarli interfeys bilan birga ushbu konstruktiv xususiyatni ham qabul qilishga majbur boʻlmoqdalar.
…