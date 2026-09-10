iPhone Duo smartfonining ichki ekranida sezilarli bukilish izi aniqlandi

·19·Texno
iPhone Duo smartfonining ichki ekranida sezilarli bukilish izi aniqlandi

ixbt.com nashrining xabar berishicha, Apple kompaniyasining yangi flagmani hisoblangan iPhone Duo qurilmasining ilk amaliy suratlari internetda keng muhokamalarga sabab boʻldi. Yangi gadjet qoʻlga kiritilgach, uning 7,6 dyuymli ulkan ichki ekranida oʻziga xos bukilish izi yaqqol koʻzga tashlanishi maʼlum boʻldi. Bu holat ayniqsa maʼlum burchaklar ostida va tegishli yorugʻlik tushganda yaqqol namoyon boʻlib, foydalanuvchilar eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Taxminan 2000 AQSh dollari atrofida baholanayotgan qimmatbaho smartfon uchun mazkur konstruktiv holat allaqachon tanqidlarga sabab boʻldi. Ayrim kuzatuvchilar dizayndagi mukammallikka intilishi bilan tanilgan Stiv Jobs bunday kamchilikni qanday baholagan boʻlardi, degan savol bilan murojaat qilmoqda. Shunga qaramay, ishlab chiqaruvchilar yangi qurilma ustida jiddiy muhandislik ishlarini olib borgan edi.

Murakkab konstruksiya va amaldagi natija

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, iPhone Duo uchun maxsus koʻp qatlamli konstruksiya ishlab chiqilgan boʻlib, u nanoteksturali polimer, mustahkam titan asos va ilgʻor osma mexanizmini oʻz ichiga oladi. Ushbu texnologik yechimlar aslini olganda bukilish izini deyarli sezilmas darajaga keltirishi lozim edi. Biroq amaliyotda ushbu muammo toʻliq bartaraf etilmagani yaqqol koʻrinib turibdi.

Bozor standartlaridan kelib chiqqan holda, mukammallik timsoli sifatida koʻriluvchi brendning bunday vizual murosaga yoʻl qoʻygani koʻpchilikda ajablanish uygʻotmoqda. Foydalanuvchilar orasida shunchalik yuqori narxdagi flagmanda nima sababdan bukilish chizigʻi sezilib turgani haqida haqli savollar tugʻilmoqda.

Ijobiy jihatlar va kelgusi istiqbollar

Salbiy baholar bilan bir qatorda, ijtimoiy tarmoqlarda qurilmaning boshqa jihatlari ham muhokama qilinmoqda. Jumladan, tarmoq foydalanuvchilari ekranlararo oʻtishdagi chiroyli va silliq animatsiyalarni yuqori baholab, Apple dasturiy taʼminotdagi anʼanaviy yutuqlarini saqlab qolganini eʼtirof etishmoqda.

Mazkur holat bukiluvchi ekranli gadjetlar bozorida konstruktiv mukammallikka erishish naqadar murakkab vazifa ekanini yana bir bor tasdiqladi. Texnologik gigantlar qanchalik ilgʻor materiallardan foydalanmasin, hozircha ekran bukilishini mutlaqo yoʻq qilish texnologiyasi toʻliq oʻzlashtirilmagani koʻrinib turibdi.

Kelgusida kompaniya ushbu kamchilikni bartaraf etish yoki keyingi avlod qurilmalarida uni yanada yaxshilash ustida ishlashi kutilmoqda. Hozircha esa foydalanuvchilar yuqori unumdorlik va qiziqarli interfeys bilan birga ushbu konstruktiv xususiyatni ham qabul qilishga majbur boʻlmoqdalar.

AppleiPhone DuoTexnologiyaSmartfonYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston kiberxavfsizlik bo‘yicha mintaqada uchinchi o‘rindaO‘zbekiston kiberxavfsizlik bo‘yicha mintaqada uchinchi o‘rindaBugun, 10:42Xiaomi kompaniyasi yangi Xiaomi 18 Fold buklanuvchi smartfonini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi Xiaomi 18 Fold buklanuvchi smartfonini taqdim etdiBugun, 09:57Xitoy 2028 yilda Marsdan tuproq olib kelish missiyasini boshlaydiXitoy 2028 yilda Marsdan tuproq olib kelish missiyasini boshlaydiBugun, 09:23Apple Watch Series 12 va Ultra 4 taqdim etildiApple Watch Series 12 va Ultra 4 taqdim etildiBugun, 08:27Apple nihoyat tarixiy qadam tashladi: birinchi buklanadigan iPhone Duo taqdim etildiApple nihoyat tarixiy qadam tashladi: birinchi buklanadigan iPhone Duo taqdim etildiBugun, 08:18Apple tushuntirish bermasdan yangi iPhone 17 liniyasi narxini oshirdiApple tushuntirish bermasdan yangi iPhone 17 liniyasi narxini oshirdiBugun, 02:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi