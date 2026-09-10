«Menga konserting emas, o‘zing kerak eding» — Megan Markl Beyonsedan qattiq xafa bo‘ldi
Jahon shou-biznesi va oliy tabaqa vakillari o‘rtasida kutilmagan sershovqin janjal yuzaga keldi. AQSHdagi olti yillik hayotidan so‘ng turmush o‘rtog‘i shahzoda Garri bilan Buyuk Britaniyaga qaytgan Sasseks gersoginyasi Megan Markl pop-musiqa qirolichasi Beyonsedan qattiq ranjidi. Britaniyaning The Voice nashri bergan xabarga ko‘ra, qo‘shiqchi eri Jay-Z bilan birga Londonga kelgan bo‘lishiga qaramay, Megan Markl bilan shaxsan ko‘rishish va muloqot qilishdan bosh tortgan. Ilgari ochiqchasiga do‘stlik izhor qilgan yulduzlar o‘rtasidagi bunday sovuqqonlik shov-shuvli muhokamalarga sabab bo‘ldi. Xo‘sh, Megan Markl Beyonsedan nimani kutgan edi, «Naughty But Nice» podkasti boshlovchisi Rob Shuter qanday sirlarni fosh qildi va ularning munosabatlari avval qanday bo‘lgan? Maqola oxirida esa asosiy intriga — Meganning shaxsiy izzat-nafsi nega bu qadar toptalgani hamda ikki yulduzli oila o‘rtasidagi aloqalarning keyingi taqdiri bo‘yicha barcha tafsilotlarni e’tiboringizga havola etamiz.
Londondagi uchrashuvning rad etilishi: «Bir piyola choy ichishga ham vaqt topmadi»
Rob Shuterning insayderlik ma’lumotlariga ko‘ra, Megan Markl juftlikning Buyuk Britaniyaga safaridan katta umid qilgan edi:
Londondagi grandioz konsertlar: Reper Jay-Z (Shon Karter) 4 va 5 sentyabr kunlari Londonning «Tottenxem Xotspur» stadionida ikkita yirik konsert berdi, Beyonse esa VIP-lojada erini qo‘llab-quvvatlab turdi (saxnadan turib qo‘shiqchi 45 yoshga to‘lgan kuni bilan tabriklandi);
Puchga chiqqan umidlar: Megan Markl konsertlar oralig‘idagi bo‘sh kunlarda shahzoda Garri bilan birga Beyonse va Jay-Z bilan norasmiy, shaxsiy muhitda tushlik qilish yoki choy ichib suhbatlashishni rejalashtirgan;
Ochiqdan-ochiq mensimaslik: Biroq xonanda Londonda bir necha kun bo‘lsa-da, gersoginya uchun bir daqiqa ham vaqt ajratmadi; Megan uchun hech qanday uchrashuv tashkil qilinmadi.
«Megan ularning qizil gilamcha yozib kutib olishini kutmagandi, ammo bir piyola choy ustida yoki tushlikda diydor ko‘rishishlariga yuz foiz ishongan edi. Hech narsa bo‘lmagani uning izzat-nafsiga juda qattiq tegdi. U Beyonsedan bunday sovuq munosabat va mensimaslikni aslo kutmagandi», — deya ta’kidladi Rob Shuter.
«Mening malikajonim»: Do‘stlik tarixi va oldingi samimiy qadamlar
Gersoginyaning bu qadar qattiq ranjishiga ularning avvalgi iliq munosabatlari sabab bo‘lgan:
Ilk uchrashuv va shov-shuvli iltifot: Juftliklar ilk bor 2019 yilda Londonda bo‘lib o‘tgan «Qirol sher» (The Lion King) filmining premerasida uchrashishgan; o‘shanda monarxiyadan hali ketmagan Meganni Beyonse mahkam bag‘riga bosib, garchi rasman bunday unvoni bo‘lmasa-da, «Mening malikajonim» (My princess) deb atagan edi;
AQSHdagi konsertlarga tashriflar: Sassekslar 2023 yilda Los-Anjelesdagi «SoFi» arenasida Beyonsening «Renaissance» turi doirasidagi konsertiga, o‘tgan yili esa Kaliforniyadagi «Cowboy Carter» shousiga maxsus tashrif buyurishgan;
Oddiy muxlis emas, do‘st sifatida: IBT nashri keltirgan iqtibosga ko‘ra, Megan o‘zini shunchaki konsertga tushuvchi mashhur tomoshabin emas, balki Beyonsening teng huquqli yaqin dugonasi deb bilgan.
Megan Marklning izzat-nafsiga berilgan og‘ir zarba
Ko‘pchilik yulduzlar hayotini kuzatuvchi muxlislar va OAVni qiziqtirgan eng muhim masala — nega Beyonse bir paytlar ehtirom ko‘rsatgan Megan Markl bilan endilikda uchrashishni istamayotganidir. Eng muhim xulosa shundaki, Megan va Garri qirollik oilasini tark etganidan keyin Gollivud elitasi va AQSH yulduzlari orasida o‘zlarining sobiq nufuzi va ta’sirini sezilarli darajada yo‘qotdi. Beyonse va Jay-Z kabi biznes-magnatlar o‘z reputatsiyasini ortiqcha media-mojarolardan uzoq tutishga harakat qilishadi. Megan uchun Beyonsening Londonga kelib, uning uchrashuv taklifini e’tiborsiz qoldirishi katta psixologik zarba bo‘ldi: pop-qirolicha gersoginyaning muloqot doirasidan allaqachon chiqib ketganini va do‘stlik aloqalari faqat o‘tmishda qolganini ochiq ko‘rsatib qo‘ydi.
Sizningcha, Beyonsening Megan Markl bilan ko‘rishishdan bosh tortishi yulduzlar orasidagi bandlik va vaqt yetishmasligimi yoki sobiq monarxlar endi AQSH yulduzlari uchun qiziq bo‘lmay qolganining ochiq isbotimi? Megan Marklning xafa bo‘lishi o‘rinlimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va shou-biznes olamidagi ushbu kutilmagan shov-shuv tahlilini yaqinlaringiz hamda dugonalaringizga ulashing!
…