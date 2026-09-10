Qozogʻiston yoʻlovchi poyezdlariga Starlink interneti ulandi

·46·Texno
Qozogʻiston yoʻlovchi poyezdlariga Starlink interneti ulandi

Qozogʻistonning milliy temiryoʻl operatori «KTЖ» maʼlumotiga koʻra, mamlakatdagi yoʻlovchi poyezdlarida zamonaviy Starlink sunʼiy yoʻldosh interneti faoliyat boshladi. Ayni paytda respublika boʻylab 59 ta yoʻlovchi sostavidagi 770 dan ortiq vagonlar yuqori tezlikdagi internet tarmogʻi bilan taʼminlangan boʻlib, bu uzoq masofali safarlarda qulaylik darajasini keskin oshiradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur loyiha yoʻlovchilarga harakat vaqtida ham uzluksiz muloqotda boʻlish imkonini beradi. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, past orbitali sunʼiy yoʻldosh aloqasi anʼanaviy yerusti tarmoqlari ishlamaydigan olis va choʻl hududlarida ham barqaror ulanishni kafolatlaydi, bu esa Markaziy Osiyo mintaqasidagi temir yoʻl infratuzilmasi uchun muhim qadamdir.

Rejalar va kengaytirish bosqichlari

Qozogʻistonda ilk sinov ishlari 2025-yilda boshlangan boʻlib, kompaniya Starlink hamda OneWeb texnologiyalarini sinovdan oʻtkazgan edi. Dastlabki sinovlar Astana — Olmaota, Astana — Oskemen, Astana — Burabay, Astana — Semey va Olmaota — Mangʻishloq yoʻnalishlarida muvaffaqiyatli amalga oshirildi.

«KTЖ» rejasiga koʻra, 2026-yilning sentyabr oyi oxiriga qadar mazkur xizmat koʻlamini yanada kengaytirish koʻzda tutilgan. Xususan, qamrovni 124 ta poyezd va 1235 ta vagonga yetkazish rejalashtirilmoqda. Ushbu qatorga 50 ta doimiy yoʻnalishda harakatlanuvchi sostavlar kiritiladi.

Internet tezligi va tarif siyosati

Texnik imkoniyatlarga koʻra, oʻrnatilgan sunʼiy yoʻldosh kanali har bir vagon uchun 100 Mbit/s gacha boʻlgan tezlikni taʼminlashga qodir. Bu koʻrsatkich yoʻlovchilarga nafaqat matnli xabarlar almashish, balki multimedia kontentidan foydalanish uchun ham keng imkoniyatlar ochadi.

Hozirgi bosqichda yoʻlovchilarga WhatsApp va Telegram kabi messenjerlarda erkin yozishmalar olib borish imkonini beruvchi bepul bazaviy paket taqdim etilmoqda. Kelgusida esa internet trafigini koʻproq talab qiluvchi vazifalar va yuqori tezlikni xohlovchilar uchun alohida pullik tariflar joriy etilishi mumkinligi aytilmoqda.

StarlinkQozogʻistonInternetTexnologiyaTransport
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi sunʼiy intellektga ega ilk xavfsiz gaz plitasini taqdim etdiXiaomi sunʼiy intellektga ega ilk xavfsiz gaz plitasini taqdim etdiBugun, 12:25Nubia rahbari Apple kompaniyasining yangi smartfoni haqida fikr bildirdiNubia rahbari Apple kompaniyasining yangi smartfoni haqida fikr bildirdiBugun, 11:53O‘zbekiston kiberxavfsizlik bo‘yicha mintaqada uchinchi o‘rindaO‘zbekiston kiberxavfsizlik bo‘yicha mintaqada uchinchi o‘rindaBugun, 10:42iPhone Duo smartfonining ichki ekranida sezilarli bukilish izi aniqlandiiPhone Duo smartfonining ichki ekranida sezilarli bukilish izi aniqlandiBugun, 10:26Xiaomi kompaniyasi yangi Xiaomi 18 Fold buklanuvchi smartfonini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi Xiaomi 18 Fold buklanuvchi smartfonini taqdim etdiBugun, 09:57Xitoy 2028 yilda Marsdan tuproq olib kelish missiyasini boshlaydiXitoy 2028 yilda Marsdan tuproq olib kelish missiyasini boshlaydiBugun, 09:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi