Qozogʻiston yoʻlovchi poyezdlariga Starlink interneti ulandi
Qozogʻistonning milliy temiryoʻl operatori «KTЖ» maʼlumotiga koʻra, mamlakatdagi yoʻlovchi poyezdlarida zamonaviy Starlink sunʼiy yoʻldosh interneti faoliyat boshladi. Ayni paytda respublika boʻylab 59 ta yoʻlovchi sostavidagi 770 dan ortiq vagonlar yuqori tezlikdagi internet tarmogʻi bilan taʼminlangan boʻlib, bu uzoq masofali safarlarda qulaylik darajasini keskin oshiradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur loyiha yoʻlovchilarga harakat vaqtida ham uzluksiz muloqotda boʻlish imkonini beradi. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, past orbitali sunʼiy yoʻldosh aloqasi anʼanaviy yerusti tarmoqlari ishlamaydigan olis va choʻl hududlarida ham barqaror ulanishni kafolatlaydi, bu esa Markaziy Osiyo mintaqasidagi temir yoʻl infratuzilmasi uchun muhim qadamdir.
Rejalar va kengaytirish bosqichlariQozogʻistonda ilk sinov ishlari 2025-yilda boshlangan boʻlib, kompaniya Starlink hamda OneWeb texnologiyalarini sinovdan oʻtkazgan edi. Dastlabki sinovlar Astana — Olmaota, Astana — Oskemen, Astana — Burabay, Astana — Semey va Olmaota — Mangʻishloq yoʻnalishlarida muvaffaqiyatli amalga oshirildi.
«KTЖ» rejasiga koʻra, 2026-yilning sentyabr oyi oxiriga qadar mazkur xizmat koʻlamini yanada kengaytirish koʻzda tutilgan. Xususan, qamrovni 124 ta poyezd va 1235 ta vagonga yetkazish rejalashtirilmoqda. Ushbu qatorga 50 ta doimiy yoʻnalishda harakatlanuvchi sostavlar kiritiladi.
Internet tezligi va tarif siyosatiTexnik imkoniyatlarga koʻra, oʻrnatilgan sunʼiy yoʻldosh kanali har bir vagon uchun 100 Mbit/s gacha boʻlgan tezlikni taʼminlashga qodir. Bu koʻrsatkich yoʻlovchilarga nafaqat matnli xabarlar almashish, balki multimedia kontentidan foydalanish uchun ham keng imkoniyatlar ochadi.
Hozirgi bosqichda yoʻlovchilarga WhatsApp va Telegram kabi messenjerlarda erkin yozishmalar olib borish imkonini beruvchi bepul bazaviy paket taqdim etilmoqda. Kelgusida esa internet trafigini koʻproq talab qiluvchi vazifalar va yuqori tezlikni xohlovchilar uchun alohida pullik tariflar joriy etilishi mumkinligi aytilmoqda.
…