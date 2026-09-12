Sirdaryoda Ekopolitsiya xodimi fojiali halok bo‘ldi — 3 nafar gumonlanuvchi panjara ortida
Sirdaryo viloyatida xizmat burchini bajarayotgan huquq-tartibot organi xodimining halokati bilan bog‘liq mudhish fojia yuz berdi. Tabiatni muhofaza qilish, noqonuniy baliq ovlashga qarshi kurashish maqsadida tungi reydga chiqqan Ekopolitsiya inspektori Mirzo Botirov brakonerlarning qattiq qarshiligiga duch kelib, suvga qulab tushdi va halok bo‘ldi. Elektr qarmoq yordamida tabiatga qiron keltirayotgan qonunbuzarlar o‘z qilmishlarini yashirish uchun nafaqat davlat organi xodimiga bo‘ysunmagan, balki unga faol qarshilik ko‘rsatib, og‘ir oqibatga sababchi bo‘lgan. Huquq-tartibot idoralari tomonidan ko‘rilgan tezkor choralar natijasida hodisaga aloqador 3 nafar shaxs qo‘lga olindi va ularga nisbatan og‘ir moddalar bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi. Xo‘sh, 9 sentyabr tunida suv bo‘yida aslida nima yuz berdi, marhum inspektorning jasadi qanday topildi va qo‘lga olingan brakonerlarni qanday og‘ir jazo kutmoqda?
Tungi reyd va qonli to‘qnashuv: 9 sentyabrdagi fojia tafsilotlari
Sirdaryoda yuz bergan mudhish hodisaning dastlabki xronologiyasi quyidagicha kechgan:
Elektr qarmoq bilan qirg‘in: 9 sentyabr kuni bir guruh shaxslar qat’iyan taqiqlangan va tabiatga ulkan zarar yetkazuvchi elektr qarmoqlardan foydalangan holda noqonuniy baliq ovlash bilan shug‘ullangan;
Qonuniy talabga qarshilik: Ekopolitsiya inspektori Mirzo Botirov noqonuniy harakatlarni to‘xtatish va qonunbuzarlarni qo‘lga olish maqsadida ularga yaqinlashgan, biroq brakonerlar qarshilik ko‘rsatgan;
Suvga tushib ketish va halokat: Kelib chiqqan keskin kurash va faol qarshilik oqibatida inspektor suvga tushib ketgan va fojiali tarzda cho‘kib ketgan;
10 sentyabrdagi qayg‘uli topilma: Qutqaruv va qidiruv guruhlarining tinimsiz harakatlari natijasida 10 sentyabr kuni Mirzo Botirovning jasadi suvdan olib chiqildi.
3 nafar shaxs qo‘lga olindi: 3 ta og‘ir modda bo‘yicha ish qo‘zg‘atildi
Qonunbuzarlarning davlat organi vakiliga tajovuz qilishi huquq-tartibot idoralarining keskin va qat’iy choralariga sabab bo‘ldi:
Zudlik bilan ushlandi: Hodisa yuz bergan hududdan qochib qutulishga uringan 3 nafar gumonlanuvchi shaxs tezkor tadbirlar natijasida qo‘lga olindi;
Jinoyat kodeksining 202-moddasi: Gumonlanuvchilarga nisbatan hayvonot yoki o‘simlik dunyosidan foydalanish tartibini buzish, jumladan noqonuniy baliq ovlash bo‘yicha ayblov qo‘yilgan;
Jinoyat kodeksining 219-moddasi: Hokimiyat vakiliga yoki fuqaroviy burchini bajarayotgan shaxsga qarshilik ko‘rsatish moddasi bilan qattiq javobgarlikka tortish jarayoni boshlandi;
Jinoyat kodeksining 102-moddasi: Ehtiyotsizlik orqasida odam o‘ldirish holati bo‘yicha ham tegishli protsessual ayblovlar ilgari surilmoqda;
Dastlabki tergov avjida: Ayni paytda tergov guruhi voqeaning barcha ishtirokchilari va ularning har birining harakatlariga huquqiy baho berish bo‘yicha tergov harakatlarini olib bormoqda.
Brakonerlik — nafaqat tabiatga, inson hayotiga ham qasddir!
Ushbu qayg‘uli voqea mamlakat bo‘ylab elektr qarmoqlar va taqiqlangan qurollar orqali ov qiluvchi jinoiy guruhlarning qanchalik xavfli darajaga yetganini ko‘rsatmoqda:
Elektr qarmoq — yovvoyilik: Suvdagi barcha tirik mavjudotni qirib tashlaydigan bu usul qonunan og‘ir jinoyat hisoblanishiga qaramay, ayrim nafs bandalari bundan hamon foydalanmoqda;
Inspektorlar hayotini himoya qilish zarurati: Ekologiya va tabiatni asrash sohasida xizmat qilayotgan inspektorlarning xavfsizligini ta’minlash, ularni maxsus texnik va mudofaa vositalari bilan to‘liq jihozlash masalasi kun tartibiga chiqmoqda;
Jazo muqarrarligi: O‘z xizmat burchini bajarayotgan inspektor Mirzo Botirovning o‘limiga sababchi bo‘lgan har bir shaxs qonunning eng qat’iy talablari asosida javobgarlikka tortilishi shart.
Mirzo Botirov tabiat boyliklarini asrash yo‘lida o‘z jonini fido qilgan haqiqiy burch fidoyisi sifatida yodda qoladi. Uning o‘limiga sabab bo‘lgan jinoyatchilar esa sud oldida javob beradi.
Sizningcha, tabiatga qiron keltirayotgan va nazoratchilarga qarshilik ko‘rsatayotgan brakonerlarga nisbatan qonunchilikdagi jazo choralari yanada keskinlashtirilishi shartmi? Ekopolitsiya xodimlarini tungi reydlar paytida qurol va kuchli himoya vositalari bilan ta’minlash vaqti kelmadimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va xizmat vazifasini bajarish paytida halok bo‘lgan xodim xotirasiga bag‘ishlangan ushbu muhim tahlilni barcha yurtdoshlarimizga ulashing!
…