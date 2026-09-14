Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xiaomi kompaniyasi Skynomad nomli ulkan gibrid krossoverlar oilasini yetkazib berishni boshladi, ularning dastlabki yetkazib berish Xitoyning 75 ta shahrida amalga oshirildi.
- Ushbu avtomobillar to'rtta turli modifikatsiyada taqdim etilgan bo'lib, narxlari 209 900 yuan dan 299 900 yuan gacha (taxminan 31 300 dollardan 44 100 dollargacha) o'zgaradi.
Texnologiya olamida oʻz oʻrniga ega boʻlgan Xiaomi kompaniyasi oʻzining yangi va ulkan Skynomad gibrid krossoverlar oilasini yetkazib berish jarayonini rasman boshladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, dastlabki bosqichda mazkur avtomobillar Xitoyning naqd 75 ta shahrida xaridorlarga yetib bordi hamda kompaniya rahbari Ley Szyun Shanxay va Syuchjou shaharlaridagi ilk mashinalarni topshirish marosimida shaxsan ishtirok etdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Toʻrt xil versiya va texnik imkoniyatlarYangi qator oʻz ichiga toʻrtta turli modifikatsiyani oladi. Boshlangʻich N70 Pro FWD versiyasi 209 900 yuan (taxminan 31 300 dollar) etib belgilangan boʻlsa, N70 Max AWD 239 900 yuan (35 700 dollar), N90 Max AWD 269 900 yuan (39 700 dollar) hamda yetti oʻrindiqli N90 Max Explorer Edition rusumi 299 900 yuan (44 100 dollar) narxda taqdim etilmoqda.
Kichikroq oʻlchamdagi N70 modeli 4960×1998×1765 mm gabaritga va 2950 mm gʻildirak bazasiga ega boʻlib, besh kishiga moʻljallangan. Uning oldingi oʻrindiqlari 183 darajagacha aylanishi, orqa qator esa 135 darajaga yotqizilishi mumkinligi bilan ajralib turadi. Yanada yirikroq boʻlgan N90 krossoverining uzunligi 5285 mm ni tashkil etib, uning gʻildirak bazasi 3080 mm ga yetadi va salon 2+2+3 sxemasi boʻyicha jihozlangan.
Salondagi oʻziga xos transformatsiyalar va qulayliklarKatta model uchun kabina boʻshligʻini oʻzgartirishning 11 xil varianti hamda 1831 litrgacha boʻlgan maksimal yukxona hajmi eʼlon qilindi. Oʻrindiqlar va markaziy konsol uchun maxsus siljish yoʻnaltiruvchilari oddiy krossoverni miniven qulayliklariga ega boʻlgan transport vositasiga aylantirish imkonini beradi. Xiaomi ushbu avtomobilni gʻildirak ustidagi universal makon sifatida taqdim etmoqda.
Maʼlumotlarga koʻra, Skynomad shaxsiy studiya, ikki kishilik qahvaxona, muzokaralar xonasi yoki oilaviy oʻyin zonasiga aylanishi mumkin. Har ikki model ham pol qismidagi yoʻnaltiruvchilar boʻylab harakatlanishi mumkin boʻlgan 9 litrli kompressorli muzlatgich bilan jihozlangan. Orqa yoʻlovchilar uchun esa maxsus shift ekrani koʻzda tutilgan.
Qoʻshimcha jihozlar va taʼsirchan masofaXaridorlarga qoʻshimcha haq evaziga 10 000 yuan (1500 dollar) turuvchi proyektor va 6000 yuan (900 dollar)lik suriluvchi poygaklar taklif etiladi. Shuningdek, flagman N90 Max Explorer Edition versiyasi ikkinchi qavatni hosil qiluvchi oʻrnatilgan elektr boshqaruvidagi yigʻma palatka bilan taʼminlandi.
Toʻliq quvvatlangan akkumulyator va toʻldirilgan benzin baki bilan umumiy yurish masofasi 1351 kilometrdan 1705 kilometrgacha masofani tashkil qiladi. Xiaomi bayonotiga koʻra, Skynomad oilasining barcha modellari tezkor quvvatlash stansiyalarida 20 foizdan 80 foizgacha atigi 18 daqiqada quvvat olishi mumkin.
Izohlar 0
…