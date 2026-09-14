Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi

·19·Avto
Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xiaomi kompaniyasi Skynomad nomli ulkan gibrid krossoverlar oilasini yetkazib berishni boshladi, ularning dastlabki yetkazib berish Xitoyning 75 ta shahrida amalga oshirildi.
  • Ushbu avtomobillar to'rtta turli modifikatsiyada taqdim etilgan bo'lib, narxlari 209 900 yuan dan 299 900 yuan gacha (taxminan 31 300 dollardan 44 100 dollargacha) o'zgaradi.

Texnologiya olamida oʻz oʻrniga ega boʻlgan Xiaomi kompaniyasi oʻzining yangi va ulkan Skynomad gibrid krossoverlar oilasini yetkazib berish jarayonini rasman boshladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, dastlabki bosqichda mazkur avtomobillar Xitoyning naqd 75 ta shahrida xaridorlarga yetib bordi hamda kompaniya rahbari Ley Szyun Shanxay va Syuchjou shaharlaridagi ilk mashinalarni topshirish marosimida shaxsan ishtirok etdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Toʻrt xil versiya va texnik imkoniyatlar

Yangi qator oʻz ichiga toʻrtta turli modifikatsiyani oladi. Boshlangʻich N70 Pro FWD versiyasi 209 900 yuan (taxminan 31 300 dollar) etib belgilangan boʻlsa, N70 Max AWD 239 900 yuan (35 700 dollar), N90 Max AWD 269 900 yuan (39 700 dollar) hamda yetti oʻrindiqli N90 Max Explorer Edition rusumi 299 900 yuan (44 100 dollar) narxda taqdim etilmoqda.

Kichikroq oʻlchamdagi N70 modeli 4960×1998×1765 mm gabaritga va 2950 mm gʻildirak bazasiga ega boʻlib, besh kishiga moʻljallangan. Uning oldingi oʻrindiqlari 183 darajagacha aylanishi, orqa qator esa 135 darajaga yotqizilishi mumkinligi bilan ajralib turadi. Yanada yirikroq boʻlgan N90 krossoverining uzunligi 5285 mm ni tashkil etib, uning gʻildirak bazasi 3080 mm ga yetadi va salon 2+2+3 sxemasi boʻyicha jihozlangan.

Salondagi oʻziga xos transformatsiyalar va qulayliklar

Katta model uchun kabina boʻshligʻini oʻzgartirishning 11 xil varianti hamda 1831 litrgacha boʻlgan maksimal yukxona hajmi eʼlon qilindi. Oʻrindiqlar va markaziy konsol uchun maxsus siljish yoʻnaltiruvchilari oddiy krossoverni miniven qulayliklariga ega boʻlgan transport vositasiga aylantirish imkonini beradi. Xiaomi ushbu avtomobilni gʻildirak ustidagi universal makon sifatida taqdim etmoqda.

Maʼlumotlarga koʻra, Skynomad shaxsiy studiya, ikki kishilik qahvaxona, muzokaralar xonasi yoki oilaviy oʻyin zonasiga aylanishi mumkin. Har ikki model ham pol qismidagi yoʻnaltiruvchilar boʻylab harakatlanishi mumkin boʻlgan 9 litrli kompressorli muzlatgich bilan jihozlangan. Orqa yoʻlovchilar uchun esa maxsus shift ekrani koʻzda tutilgan.

Qoʻshimcha jihozlar va taʼsirchan masofa

Xaridorlarga qoʻshimcha haq evaziga 10 000 yuan (1500 dollar) turuvchi proyektor va 6000 yuan (900 dollar)lik suriluvchi poygaklar taklif etiladi. Shuningdek, flagman N90 Max Explorer Edition versiyasi ikkinchi qavatni hosil qiluvchi oʻrnatilgan elektr boshqaruvidagi yigʻma palatka bilan taʼminlandi.

Toʻliq quvvatlangan akkumulyator va toʻldirilgan benzin baki bilan umumiy yurish masofasi 1351 kilometrdan 1705 kilometrgacha masofani tashkil qiladi. Xiaomi bayonotiga koʻra, Skynomad oilasining barcha modellari tezkor quvvatlash stansiyalarida 20 foizdan 80 foizgacha atigi 18 daqiqada quvvat olishi mumkin.

XiaomiSkynomadGibridKrossoverXitoy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kia PV7 elektromobili taqdim etildi: Ford E-Transit Custom raqibiKia PV7 elektromobili taqdim etildi: Ford E-Transit Custom raqibiBugun, 14:54Hyundai avtopilot joriy etishni ataylab sekinlashtirmoqdaHyundai avtopilot joriy etishni ataylab sekinlashtirmoqdaBugun, 13:56Chery va Jaguar Land Rover hamkorligidagi Freelander 8 jahon rekordini oʻrnatdiChery va Jaguar Land Rover hamkorligidagi Freelander 8 jahon rekordini oʻrnatdiKecha, 20:28Honda Passport TrailSport 2027 taqdim etildi va klirensi oshirildiHonda Passport TrailSport 2027 taqdim etildi va klirensi oshirildiKecha, 18:29Xiaomi kompaniyasi yangi krossoverini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi krossoverini taqdim etdi12.09, 13:50Xiaomi 1688 kilometr yuradigan “avtouy” krossoverini taqdim etdiXiaomi 1688 kilometr yuradigan “avtouy” krossoverini taqdim etdi11.09, 19:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
Genesis kompaniyasi oʻzining eng yirik elektr avtomobili GV90'ni namoyish etdi
Genesis kompaniyasi oʻzining eng yirik elektr avtomobili GV90'ni namoyish etdi
Yangi avlod Kia Sportage dizayni oshkor etildi
Yangi avlod Kia Sportage dizayni oshkor etildi