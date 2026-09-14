BYD 2027-yilda yangi turdagi akkumulyatorli mashinani chiqaradi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- BYD kompaniyasi 2027-yilda qattiq jismli batareyalar texnologiyasiga ega ilk avtomobilini bozorga chiqarishni rejalashtirmoqda.
- Ushbu yangilik elektromobillarning yurish masofasini oshirib, quvvat olish vaqtini qisqartirishi hamda xavfsizlik darajasini koʻtarishi kutilmoqda.
- Kompaniya ijrochi vitse-prezidenti Stella Li taʼkidlashicha, BYD ushbu yoʻnalishda ilmiy-tadqiqot, tijorat liniyalari va amaliy joriy etishda peshqadamlik qilmoqda.
Elektr avtomobillar bozorining global yetakchilaridan biri boʻlgan BYD kompaniyasi yaqin yillarda yangi avlod texnologiyasini joriy etishga hozirlik koʻrmoqda. Carwow.es nashriga bergan intervyusida kompaniya ijrochi vitse-prezidenti Stella Li maʼlum qilishicha, BYD oʻzining qattiq jismli batareyalar texnologiyasiga ega ilk avtomobilini 2027-yildayoq bozorga chiqarishni rejalashtirmoqda. Ushbu yangilik zamonaviy elektromobillar sanoatida tub burilish yasashi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi kunda aksariyat avtomobilsozlar va texnologiya gigantlari akkumulyatorlarning samaradorligi va xavfsizligini oshirish ustida jiddiy ish olib bormoqda. IXBT.com nashrining yozishicha, Stella Li BYD ushbu yoʻnalishda ham yaqqol ustunlikka ega ekanini alohida taʼkidlagan. Uning soʻzlariga koʻra, kompaniya nafaqat ilmiy-tadqiqot ishlarida, balki tijorat liniyalari va amaliy joriy etishda ham peshqadamlik qilmoqda.
Ilgʻor texnologiya va ishlab chiqarish salohiyatiStella Li kompaniya laboratoriyalarida istalgan akkumulyator texnologiyasi oʻrganilayotganini kafolatlagan. «Biz ham tijorat yoʻnalishida, ham texnologiyalar boʻyicha yetakchilik qilmoqdamiz. Buni isbotlash uchun esa qoʻriqchi vazifasini bajaruvchi ilk modelimiz kelgusi yillayoq taqdim etiladi», — deya taʼkidlagan BYD vakili intervyuda.
Shuni alohida taʼkidlash joizki, BYD oʻzining akkumulyatorlar boʻyicha maxsus boʻlinmasi doirasida faqatgina kimyoviy tarkib ustidagina ishlamayapti. Kompaniya mutaxassislari ishlab chiqarish imkoniyatlari hamda zamonaviy uskunalar konstruksiyasini ham birdek takomillashtirmoqda. Bu esa kelajakda yangi turdagi batareyalarni ommaviy ishlab chiqarishga tezda moslashish imkonini beradi.
Avtomobil bozori uchun istiqbollarGarchi rahbariyat tomonidan kelgusida chiqariladigan avtomobilning aniq nomi, texnik tavsiflari yoki unumdorlik koʻrsatkichlari hozircha oshkor etilmagan boʻlsa-da, mutaxassislar bu kabi yangiliklar elektromobillarning yurish masofasini keskin oshirib, quvvat olish vaqtini qisqartirishiga umid bogʻlamoqda. Xususan, qattiq jismli akkumulyatorlarning joriy etilishi avtomobillarning xavfsizlik darajasini ham sezilarli darajada yuqori bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.
BYD kabi yirik ishlab chiqaruvchining bunday qadam tashlashi butun avtomobilsozlik bozoridagi raqobat muhitini yanada kuchaytirishi aniq. Oʻzbekiston va mintaqa bozorida ham energiya tejamkor va muqobil transport vositalariga qiziqish ortib borayotgan bir paytda, jahon miqyosidagi bunday texnologik yutuqlar yaqin kelajakda butun dunyo isteʼmolchilari uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochadi.
Izohlar 0
…