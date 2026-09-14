BYD 2027-yilda yangi turdagi akkumulyatorli mashinani chiqaradi

·25·Avto
BYD 2027-yilda yangi turdagi akkumulyatorli mashinani chiqaradi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • BYD kompaniyasi 2027-yilda qattiq jismli batareyalar texnologiyasiga ega ilk avtomobilini bozorga chiqarishni rejalashtirmoqda.
  • Ushbu yangilik elektromobillarning yurish masofasini oshirib, quvvat olish vaqtini qisqartirishi hamda xavfsizlik darajasini koʻtarishi kutilmoqda.
  • Kompaniya ijrochi vitse-prezidenti Stella Li taʼkidlashicha, BYD ushbu yoʻnalishda ilmiy-tadqiqot, tijorat liniyalari va amaliy joriy etishda peshqadamlik qilmoqda.

Elektr avtomobillar bozorining global yetakchilaridan biri boʻlgan BYD kompaniyasi yaqin yillarda yangi avlod texnologiyasini joriy etishga hozirlik koʻrmoqda. Carwow.es nashriga bergan intervyusida kompaniya ijrochi vitse-prezidenti Stella Li maʼlum qilishicha, BYD oʻzining qattiq jismli batareyalar texnologiyasiga ega ilk avtomobilini 2027-yildayoq bozorga chiqarishni rejalashtirmoqda. Ushbu yangilik zamonaviy elektromobillar sanoatida tub burilish yasashi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi kunda aksariyat avtomobilsozlar va texnologiya gigantlari akkumulyatorlarning samaradorligi va xavfsizligini oshirish ustida jiddiy ish olib bormoqda. IXBT.com nashrining yozishicha, Stella Li BYD ushbu yoʻnalishda ham yaqqol ustunlikka ega ekanini alohida taʼkidlagan. Uning soʻzlariga koʻra, kompaniya nafaqat ilmiy-tadqiqot ishlarida, balki tijorat liniyalari va amaliy joriy etishda ham peshqadamlik qilmoqda.

Ilgʻor texnologiya va ishlab chiqarish salohiyati

Stella Li kompaniya laboratoriyalarida istalgan akkumulyator texnologiyasi oʻrganilayotganini kafolatlagan. «Biz ham tijorat yoʻnalishida, ham texnologiyalar boʻyicha yetakchilik qilmoqdamiz. Buni isbotlash uchun esa qoʻriqchi vazifasini bajaruvchi ilk modelimiz kelgusi yillayoq taqdim etiladi», — deya taʼkidlagan BYD vakili intervyuda.

Shuni alohida taʼkidlash joizki, BYD oʻzining akkumulyatorlar boʻyicha maxsus boʻlinmasi doirasida faqatgina kimyoviy tarkib ustidagina ishlamayapti. Kompaniya mutaxassislari ishlab chiqarish imkoniyatlari hamda zamonaviy uskunalar konstruksiyasini ham birdek takomillashtirmoqda. Bu esa kelajakda yangi turdagi batareyalarni ommaviy ishlab chiqarishga tezda moslashish imkonini beradi.

Avtomobil bozori uchun istiqbollar

Garchi rahbariyat tomonidan kelgusida chiqariladigan avtomobilning aniq nomi, texnik tavsiflari yoki unumdorlik koʻrsatkichlari hozircha oshkor etilmagan boʻlsa-da, mutaxassislar bu kabi yangiliklar elektromobillarning yurish masofasini keskin oshirib, quvvat olish vaqtini qisqartirishiga umid bogʻlamoqda. Xususan, qattiq jismli akkumulyatorlarning joriy etilishi avtomobillarning xavfsizlik darajasini ham sezilarli darajada yuqori bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.

BYD kabi yirik ishlab chiqaruvchining bunday qadam tashlashi butun avtomobilsozlik bozoridagi raqobat muhitini yanada kuchaytirishi aniq. Oʻzbekiston va mintaqa bozorida ham energiya tejamkor va muqobil transport vositalariga qiziqish ortib borayotgan bir paytda, jahon miqyosidagi bunday texnologik yutuqlar yaqin kelajakda butun dunyo isteʼmolchilari uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochadi.

BYDElektromobillarBatareyaAvtomobillarTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kia PV7 elektromobili taqdim etildi: Ford E-Transit Custom raqibiKia PV7 elektromobili taqdim etildi: Ford E-Transit Custom raqibiBugun, 14:54Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladiXiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladiBugun, 14:54Hyundai avtopilot joriy etishni ataylab sekinlashtirmoqdaHyundai avtopilot joriy etishni ataylab sekinlashtirmoqdaBugun, 13:56Chery va Jaguar Land Rover hamkorligidagi Freelander 8 jahon rekordini oʻrnatdiChery va Jaguar Land Rover hamkorligidagi Freelander 8 jahon rekordini oʻrnatdiKecha, 20:28Honda Passport TrailSport 2027 taqdim etildi va klirensi oshirildiHonda Passport TrailSport 2027 taqdim etildi va klirensi oshirildiKecha, 18:29Xiaomi kompaniyasi yangi krossoverini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi krossoverini taqdim etdi12.09, 13:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
Genesis kompaniyasi oʻzining eng yirik elektr avtomobili GV90'ni namoyish etdi
Genesis kompaniyasi oʻzining eng yirik elektr avtomobili GV90'ni namoyish etdi
Yangi avlod Kia Sportage dizayni oshkor etildi
Yangi avlod Kia Sportage dizayni oshkor etildi