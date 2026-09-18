Gukesh 2700 ELO chegarasidan pastga sho‘ng‘idi: Nodirbek Yoqubboyev uning ortidan quvmoqda!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasining 2-turida D. Gukesh indoneziyalik Satria Duta Sahayaga qarshi durang o‘ynab, jonli ELO reytingi 2699,5 ga tushib, so‘nggi to‘rt yillik faoliyatida ilk bor «2700 klubi»dan pastga quladi.
- Ayni paytda u dunyoning jonli reytingida 32-pog‘onani band etib turibdi, 2024 yil oktyabrida esa 2794 ELO bilan eng yuqori cho‘qqini zabt etgan edi.
Samarqandda start olgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasi dastlabki turlardan chinakam sensatsiyalarga boy bo‘lmoqda. Musobaqaning 2-turida Hindiston milliy terma jamoasi Indoneziya ustidan 2,5 : 1,5 hisobida og‘ir g‘alabani qo‘lga kiritgan bo‘lsa-da, 4-taxtada kutilmagan natija qayd etildi: amaldagi jahon chempioni D. Gukesh indoneziyalik Satria Duta Sahayaga qarshi bahsda murosa ko‘chasini tanladi. Ushbu kutilmagan durang ortidan hindistonlik superyulduzning jonli ELO reytingi 3,5 ballga qisqarib, 2699,5 ko‘rsatkichiga tushib qoldi. Bu esa Gukeshning so‘nggi to‘rt yillik faoliyati davomida ilk bor elita hisoblangan «2700 klubi»dan pastga qulashi bo‘ldi.
Ayni paytda u dunyoning jonli reytingida 32-pog‘onani band etib turibdi. Vaholanki, iste’dodli grossmeyster 2024 yilning oktyabr oyida o‘z karyerasidagi eng yuqori — 2794 ELO cho‘qqisini zabt etgan edi. Eng e’tiborli jihati, 2-turda ajoyib g‘alabaga erishib reytingiga +13,1 ball qo‘shgan O‘zbekiston terma jamoasi yetakchilaridan biri Nodirbek Yoqubboyev (2698,1) amaldagi jahon chempioniga juda yaqinlashib, uni 33-o‘rinda ta’qib etmoqda.
Xo‘sh, Samarqanddagi taxtalarda Gukeshning o‘yini nega qovushmadi, 2699,5 darajasiga tushib qolish uning jahon toji uchun kurashiga qanday ta’sir qiladi va Yoqubboyev Gukeshdan o‘zib keta oladimi?
«3,5 ballik yo‘qotish va Samarqand sensatsiyasi»: 2-tur xronikasi
Indoneziyaga qarshi bahs va Gukeshning reytingidagi keskin o‘zgarishlar:
Indoneziyaga qarshi murakkab bahs: Hindiston 2,5 : 1,5 hisobida g‘alaba qozongan bo‘lsa-da, ularning asosiy yulduzi Satria Duta Sahaya mudofaasini yorib o‘ta olmadi;
4 yil ichidagi ilk pasayish: D. Gukeshning 2700 dan pastga tushishi (2699,5) so‘nggi to‘rt yil ichidagi eng past ko‘rsatkich bo‘ldi;
Cho‘qqidan 32-o‘ringa: 2024 yil oktyabrida 2794 ELO bilan cho‘qqida yurgan shaxmatchi bugun dunyo reytingida 32-pog‘onaga tushib ketdi;
Bosim ostidagi o‘yin: 4-taxtada nisbatan kamroq reytingga ega raqib bilan durang o‘ynash kuchli grossmeysterlar reytingiga qattiq zarba beradi.
«Yoqubboyev chempionning ortidan bormoqda»: Jonli reytingdagi holat
Samarqand Olimpiadasining 2-turidan keyingi FIDE jonli reytingi tartibi:
32-o‘rin: D. Gukesh (Hindiston) — 2699,5 (-3,5);
33-o‘rin: Nodirbek Yoqubboyev (O‘zbekiston) — 2698,1 (+13,1);
34-o‘rin: Veselin Topalov (Bolgariya) — 2695,0;
35-o‘rin: Van Xao (Xitoy) — 2694,0;
36-o‘rin: Santosh Gujrati Vidit (Hindiston) — 2693,6 (-3,4).
O‘zbekistonlik grossmeyster Nodirbek Yoqubboyevning navbatdagi muvaffaqiyatli pardasi uni dunyoning eng kuchli grossmeysteridan atigi 1,4 ball ortda qoldirib, uni quvib o‘tish uchun real imkoniyat yaratdi.
Shaxmat ekspertlari va tahlilchilar xulosasi
Mutaxassislarning Gukesh inqirozi bo‘yicha bahosi:
Jahon chempionligi bosimi: Tojni qo‘lga kiritgandan keyingi yuqori psixologik bosim va raqiblarning unga qarshi ikki karra diqqat bilan tayyorlanishi yosh shaxmatchiga ruhiy yuklama bermoqda;
Olimpiada formatining o‘ziga xosligi: Jamoaviy bahslarda faqat individual emas, balki umumiy taktika uchun xavfsiz durangga rozi bo‘lish shaxsiy reytingga jiddiy putur yetkazishi mumkin;
O‘zbekiston shaxmatchilarining shiddati: Mezbon sifatida dona surayotgan vakillarimizning ko‘tarinki kayfiyati dunyoning grand sportchilarini ham ortda qoldirish imkonini namoyon etmoqda.
Samarqanddagi 46-Olimpiada hali endi qizimoqda va D. Gukeshning ushbu tarixiy omadsizligi qolgan turlardagi raqobatni yanada shiddatli tus olishiga zamin yaratdi.
Sizningcha, D. Gukesh Samarqanddagi keyingi turlarda o‘z o‘yinini topib, yana «2700 klubi»ga va dunyoning kuchli o‘ntaligiga qayta oladimi? Vakilimiz Nodirbek Yoqubboyev amaldagi jahon chempionini reytingda ortda qoldirib, kuchli 30 talikka kira oladimi? O‘z tahliliy fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring hamda Samarqanddagi ushbu shaxmat dramasi tahlilini barcha shaxmat ixlosmandlari va do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…