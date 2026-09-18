Osiyo o‘yinlari: O‘zbekiston U-23 terma jamoasi Kuvaytni ishonchli hisobda mag‘lub etdi

·77·Sport
Osiyo o‘yinlari: O‘zbekiston U-23 terma jamoasi Kuvaytni ishonchli hisobda mag‘lub etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Osiyo o‘yinlarining 2-turida O‘zbekiston U-23 terma jamoasi Kuvayt U-23 jamoasini Sardor Bahromovning 6 va 36-daqiqalarda kiritgan gollari evaziga 2:0 hisobida mag‘lub etdi.
  • Ro‘ziboy Fayzullayev 48-daqiqada maydondan chetlatilganiga qaramay, jamoa qolgan vaqtni bir kishi kam bo‘lib o‘ynab, darvozasi daxlsizligini saqlab qoldi.

Osiyo o‘yinlarining futbol dasturidan o‘rin olgan navbatdagi muhim to‘qnashuvda O‘zbekiston U-23 terma jamoasi haqiqiy mahorat va metin iroda namoyish etdi. Musobaqaning 2-turi doirasida Kuvayt U-23 jamoasiga qarshi saf tortgan hamyurtlarimiz raqibga hech qanday imkoniyat qoldirmay, 2:0 hisobidagi ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritdi. Uchrashuv qahramoniga aylangan iste’dodli hujumchi Sardor Bahromov o‘yin taqdirini birinchi bo‘limning o‘zidayoq hal qildi: u 6 va 36-daqiqalarda sovuqqonlik bilan ikkita ajoyib to‘p kiritib, jamoamizga qimmatli uch ochkoni taqdim etdi.

Biroq ikkinchi taym boshida terma jamoamiz jiddiy sinovga duch keldi — 48-daqiqada bosh hakam tomonidan Ro‘ziboy Fayzullayev maydondan chetlatildi va vakillarimiz deyarli butun bo‘lim davomida bir kishi kam bo‘lib o‘ynashga majbur bo‘ldi. Shunga qaramay, temir mudofaa va taktik intizom evaziga darvoza daxlsizligi saqlab qolindi. Endi O‘zbekiston U-23 termasi guruh bosqichining so‘nggi — 3-turida Vetnam bilan to‘qnash keladi va mazkur hal qiluvchi bahs 22 sentyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 10:00 da start oladi.

Xo‘sh, Sardor Bahromovning porlashi ortida qanday sir yotibdi, qizil kartochkadan so‘ng murabbiylar shtabi qanday taktik o‘zgarishlarni amalga oshirdi va Vetnamga qarshi jangda bizga nima kerak?

«Bahromovning benefisi va 42 daqiqalik kamchilikdagi jang»: Bahs xronikasi

Kuvayt va O‘zbekiston yoshlar terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuvning asosiy tafsilotlari:

  • 6-daqiqa — Bahromovdan tezkor gol (0:1): Vakillarimiz uchrashuvni keskin bosim bilan boshlab, Bahromovning chaqqon harakati evaziga hisobni tez ochdi;

  • 36-daqiqa — Dubl va ustunlikni mustahkamlash (0:2): Birinchi bo‘lim yakunlanishi arafasida Sardor yana bir bor o‘z mahoratini namoyish etib, ikkinchi to‘pni raqib to‘riga joyladi;

  • 48-daqiqa — Fayzullayevning qizil kartochkasi: Ikkinchi bo‘lim startida hakam Ro‘ziboy Fayzullayevni bahsli vaziyatda maydondan chetlatdi va o‘yin dinamikasi keskin o‘zgardi;

  • 10 kishilik qahramonlik: Kamchilikda qolgan vakillarimiz raqibning barcha ketma-ket shturmlarini qaytarib, darvozani daxlsiz saqlab qoldi.

«Intizom va taktik moslashuv»: Murabbiylar shtabining hal qiluvchi qadamlari

O‘zbekiston U-23 termasining maydondagi kurashi va muhim jihatlari:

  • Bosim ostida sovuqqonlik: 42 daqiqadan ortiq vaqt davomida son jihatdan kam bo‘lib harakat qilish futbolchilardan ulkan jismoniy va psixologik chidamlilikni talab etdi;

  • Mudofaa mustahkamligi: Kuvaytlik futbolchilarning qanotlardan uyushtirgan xavfli uzatmalari va uzoqdan bergan zarbalari himoyachilarimiz va posbonimiz tomonidan bexato bartaraf etildi;

  • Bahromovning yuqori samaradorligi: O‘yindagi yaratilgan vaziyatlardan maksimal foydalanish ko‘rsatkichi jamoaning asosiy yutug‘i bo‘ldi.

22 sentyabr — Vetnamga qarshi hal qiluvchi jang: Turnir istiqbollari

Guruhdagi vaziyat va mutaxassislar xulosasi:

  • Ishonchli 6 ochko va pley-off: Kuvayt ustidan qozonilgan g‘alaba terma jamoamizning guruhdan chiqish imkoniyatlarini deyarli 100 foizga yetkazdi;

  • Guruh peshqadamligi masalasi: 22 sentyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 10:00 da boshlanadigan Vetnam bilan bahs guruhda 1-o‘rinni egallash va pley-offda qulayroq raqibga to‘qnash kelish nuqtayi nazaridan muhimdir;

  • Yo‘qotishlar va qayta tiklanish: Ro‘ziboy Fayzullayevning diskvalifikatsiyasi murabbiylar shtabini tarkibda majburiy o‘zgarishlar qilishga va yarim himoya markaziga yangi kuchlarni jalb etishga undaydi.

O‘zbekiston U-23 terma jamoasining Kuvayt ustidan erishgan ushbu ishonchli g‘alabasi yoshlarimizning Osiyo o‘yinlarida yuqori maqsadlar va medallar uchun asosiy da’vogarlardan biri ekanini yana bir bor isbotladi.

Sizningcha, 10 kishi bo‘lib qolgan terma jamoamizning Kuvaytga qarshi g‘alabani saqlab qolgani jamoaning chempionlik ruhiyatidan darak beradimi? 22 sentyabr kuni Vetnamga qarshi kechadigan muhim bahsda vakillarimizdan qanday hisob kutyapsiz? O‘z fikr-mulohazalaringiz va taxminlaringizni izohlarda qoldiring hamda milliy termamizning ushbu yorqin muvaffaqiyati tahlilini barcha futbol ishqibozlari va do‘stlaringizga ulashing!

O‘zbekiston U-23Kuvayt U-23Sardor BahromovVetnam
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nike bilan xayrlashuv: Mbappe Shveysariyaning ON brendi bilan sensatsion shartnoma tuzdiNike bilan xayrlashuv: Mbappe Shveysariyaning ON brendi bilan sensatsion shartnoma tuzdiBugun, 21:00Gukesh 2700 ELO chegarasidan pastga sho‘ng‘idi: Nodirbek Yoqubboyev uning ortidan quvmoqda!Gukesh 2700 ELO chegarasidan pastga sho‘ng‘idi: Nodirbek Yoqubboyev uning ortidan quvmoqda!Bugun, 20:53Xorxe Xesus Portugaliya termasidagi ilk tarkibini eʼlon qildiXorxe Xesus Portugaliya termasidagi ilk tarkibini eʼlon qildiBugun, 17:12Revanshga loyiq emas: Arman Sarukyan Iliya Topuriyaning da’volarini keskin tanqid qildiRevanshga loyiq emas: Arman Sarukyan Iliya Topuriyaning da’volarini keskin tanqid qildiBugun, 16:30Kylian Mbappe tanqidchilarga javob qaytardiKylian Mbappe tanqidchilarga javob qaytardiBugun, 14:38Enzo Maresca yosh isteʼdod Floyd Samba debyuti haqida gapirdiEnzo Maresca yosh isteʼdod Floyd Samba debyuti haqida gapirdiBugun, 14:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng