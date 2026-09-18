Osiyo o‘yinlari: O‘zbekiston U-23 terma jamoasi Kuvaytni ishonchli hisobda mag‘lub etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Osiyo o‘yinlarining 2-turida O‘zbekiston U-23 terma jamoasi Kuvayt U-23 jamoasini Sardor Bahromovning 6 va 36-daqiqalarda kiritgan gollari evaziga 2:0 hisobida mag‘lub etdi.
- Ro‘ziboy Fayzullayev 48-daqiqada maydondan chetlatilganiga qaramay, jamoa qolgan vaqtni bir kishi kam bo‘lib o‘ynab, darvozasi daxlsizligini saqlab qoldi.
Osiyo o‘yinlarining futbol dasturidan o‘rin olgan navbatdagi muhim to‘qnashuvda O‘zbekiston U-23 terma jamoasi haqiqiy mahorat va metin iroda namoyish etdi. Musobaqaning 2-turi doirasida Kuvayt U-23 jamoasiga qarshi saf tortgan hamyurtlarimiz raqibga hech qanday imkoniyat qoldirmay, 2:0 hisobidagi ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritdi. Uchrashuv qahramoniga aylangan iste’dodli hujumchi Sardor Bahromov o‘yin taqdirini birinchi bo‘limning o‘zidayoq hal qildi: u 6 va 36-daqiqalarda sovuqqonlik bilan ikkita ajoyib to‘p kiritib, jamoamizga qimmatli uch ochkoni taqdim etdi.
Biroq ikkinchi taym boshida terma jamoamiz jiddiy sinovga duch keldi — 48-daqiqada bosh hakam tomonidan Ro‘ziboy Fayzullayev maydondan chetlatildi va vakillarimiz deyarli butun bo‘lim davomida bir kishi kam bo‘lib o‘ynashga majbur bo‘ldi. Shunga qaramay, temir mudofaa va taktik intizom evaziga darvoza daxlsizligi saqlab qolindi. Endi O‘zbekiston U-23 termasi guruh bosqichining so‘nggi — 3-turida Vetnam bilan to‘qnash keladi va mazkur hal qiluvchi bahs 22 sentyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 10:00 da start oladi.
Xo‘sh, Sardor Bahromovning porlashi ortida qanday sir yotibdi, qizil kartochkadan so‘ng murabbiylar shtabi qanday taktik o‘zgarishlarni amalga oshirdi va Vetnamga qarshi jangda bizga nima kerak?
«Bahromovning benefisi va 42 daqiqalik kamchilikdagi jang»: Bahs xronikasi
Kuvayt va O‘zbekiston yoshlar terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuvning asosiy tafsilotlari:
6-daqiqa — Bahromovdan tezkor gol (0:1): Vakillarimiz uchrashuvni keskin bosim bilan boshlab, Bahromovning chaqqon harakati evaziga hisobni tez ochdi;
36-daqiqa — Dubl va ustunlikni mustahkamlash (0:2): Birinchi bo‘lim yakunlanishi arafasida Sardor yana bir bor o‘z mahoratini namoyish etib, ikkinchi to‘pni raqib to‘riga joyladi;
48-daqiqa — Fayzullayevning qizil kartochkasi: Ikkinchi bo‘lim startida hakam Ro‘ziboy Fayzullayevni bahsli vaziyatda maydondan chetlatdi va o‘yin dinamikasi keskin o‘zgardi;
10 kishilik qahramonlik: Kamchilikda qolgan vakillarimiz raqibning barcha ketma-ket shturmlarini qaytarib, darvozani daxlsiz saqlab qoldi.
«Intizom va taktik moslashuv»: Murabbiylar shtabining hal qiluvchi qadamlari
O‘zbekiston U-23 termasining maydondagi kurashi va muhim jihatlari:
Bosim ostida sovuqqonlik: 42 daqiqadan ortiq vaqt davomida son jihatdan kam bo‘lib harakat qilish futbolchilardan ulkan jismoniy va psixologik chidamlilikni talab etdi;
Mudofaa mustahkamligi: Kuvaytlik futbolchilarning qanotlardan uyushtirgan xavfli uzatmalari va uzoqdan bergan zarbalari himoyachilarimiz va posbonimiz tomonidan bexato bartaraf etildi;
Bahromovning yuqori samaradorligi: O‘yindagi yaratilgan vaziyatlardan maksimal foydalanish ko‘rsatkichi jamoaning asosiy yutug‘i bo‘ldi.
22 sentyabr — Vetnamga qarshi hal qiluvchi jang: Turnir istiqbollari
Guruhdagi vaziyat va mutaxassislar xulosasi:
Ishonchli 6 ochko va pley-off: Kuvayt ustidan qozonilgan g‘alaba terma jamoamizning guruhdan chiqish imkoniyatlarini deyarli 100 foizga yetkazdi;
Guruh peshqadamligi masalasi: 22 sentyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 10:00 da boshlanadigan Vetnam bilan bahs guruhda 1-o‘rinni egallash va pley-offda qulayroq raqibga to‘qnash kelish nuqtayi nazaridan muhimdir;
Yo‘qotishlar va qayta tiklanish: Ro‘ziboy Fayzullayevning diskvalifikatsiyasi murabbiylar shtabini tarkibda majburiy o‘zgarishlar qilishga va yarim himoya markaziga yangi kuchlarni jalb etishga undaydi.
O‘zbekiston U-23 terma jamoasining Kuvayt ustidan erishgan ushbu ishonchli g‘alabasi yoshlarimizning Osiyo o‘yinlarida yuqori maqsadlar va medallar uchun asosiy da’vogarlardan biri ekanini yana bir bor isbotladi.
Sizningcha, 10 kishi bo‘lib qolgan terma jamoamizning Kuvaytga qarshi g‘alabani saqlab qolgani jamoaning chempionlik ruhiyatidan darak beradimi? 22 sentyabr kuni Vetnamga qarshi kechadigan muhim bahsda vakillarimizdan qanday hisob kutyapsiz? O‘z fikr-mulohazalaringiz va taxminlaringizni izohlarda qoldiring hamda milliy termamizning ushbu yorqin muvaffaqiyati tahlilini barcha futbol ishqibozlari va do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…