Nike bilan xayrlashuv: Mbappe Shveysariyaning ON brendi bilan sensatsion shartnoma tuzdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Kilian Mbappe uzoq yillik hamkori Nike bilan hamkorlikni to‘xtatib, Shveysariyaning ON sport brendi bilan yangi uzoq muddatli shartnoma imzoladi.
- Bu kelishuvda Fransiya futboli afsonasi Terri Anri muhim rol o‘ynagan, u yaqin orada ON kompaniyasining futbol bo‘yicha sport direktori lavozimiga tayinlanadi.
Jahon futboli va sport marketingi bozorida yilning eng yirik va kutilmagan voqealaridan biri sodir bo‘ldi. Madridning «Real» klubi hamda Fransiya milliy terma jamoasining bosh yulduzi Kilian Mbappe uzoq yillardan buyon o‘zining bosh texnik homiysi bo‘lib kelgan AQSHning gigant sport brendi Nike bilan rasman hamkorlikni to‘xtatdi. The Touchline nashri nufuzli The Athletic insayderlariga tayangan holda tarqatgan shov-shuvli xabarga ko‘ra, fransuz superhujumchisi Shveysariyaning tez rivojlanayotgan innovatsion sport brendi ON bilan uzoq muddatli shartnoma imzoladi.
Eng qiziq jihati — mazkur kelishuv ortida bevosita Fransiya futboli afsonasi Terri Anri turgani oydinlashmoqda: yaqin fursatlarda Anri Shveysariya kompaniyasining futbol bo‘yicha sport direktori lavozimiga rasman tayinlanishi kutilmoqda. Joriy 2026/2027 yilgi mavsumda Mbappe dahshatli formada bo‘lib, «qirollik klubi» libosida o‘tkazilgan bor-yo‘g‘i 7 ta uchrashuvda 8 ta gol urib, 2 ta golli uzatmaga mualliflik qildi. Ayni damda portugaliyalik taniqli mutaxassis Joze Mourinyu boshqaruvida La Liga turnir jadvalida peshqadam «Barselona»dan 3 ochko ortda qolgan holda 2-pog‘onani band etib turgan «qaymoqranglilar» 20 sentyabr kuni safarda ashaddiy raqib — «Atletiko Madrid»ga qarshi o‘ta keskin va murosasiz derbiga kirishadi.
Xo‘sh, Mbappeni Nike imperiyasidan voz kechib, Shveysariya brendiga o‘tishga nima undadi, Terri Anri loyihada qanday inqilob qilmoqchi va 20 sentyabrdagi derbi arafasida jamoadagi kayfiyat qanday?
«Nike bilan yakunlangan era va Shveysariya tanlovi»: Mbappening noodatiy qarori
Sport marketingidagi tarixiy burilishning 4 ta asosiy jihati:
Nike bilan uzoq yillik aloqalarning uzilishi: O‘zining ilk qadamlaridan boshlab Nike yuzi bo‘lib kelgan Kilian Mbappe Amerika brendi bilan katta hamkorlikni to‘xtatib, yangi yo‘nalishni tanladi;
ON brendining futbolga kirib kelishi: Avvallari yugurish va tennis (Rojer Federer loyihasi) yo‘nalishida mashhur bo‘lgan Shveysariya kompaniyasi futbol bozoriga Mbappedek dunyoning 1-raqamli yulduzi orqali zarbdor qadam bilan kirmoqda;
Terri Anrining hal qiluvchi roli: Yaqin orada ON brendida futbol bo‘yicha sport direktoriga aylanadigan Terri Anri Kilianni ushbu strategik hamkorlikka ko‘ndirishda bosh figura bo‘ldi;
Shaxsiy brend va mustaqillik: Mbappe shunchaki reklama yuzi emas, balki kompaniyaning futbol segmenti rivojida to‘g‘ridan to‘g‘ri ulushdor va markaziy qahramon maqomini olmoqda.
«7 o‘yinda 8 ta gol va 2 ta pas»: Mbappening 2026/2027 mavsumidagi benefisi
Fransuz hujumchisining «Real» safidagi dahshatli statistik ko‘rsatkichlari:
Mavsumdagi 8 ta to‘p: Mbappe 2026/2027 yilgi mavsumning dastlabki 7 ta rasmiy uchrashuvida 8 bor raqiblar darvozasini ishg‘ol qilib, «Pichichi» poygasida yakkapeshqadam bo‘lib turibdi;
Komandaviy foyda: Hujumchi jamoadoshlariga 2 ta aniq golli uzatma oshirib, jami 10 ta golda bevosita ishtirok etdi;
Mareska va Mourinyu tizimiga moslashuv: Madridga kelgan tajribali murabbiy Joze Mourinyu taktikasida Mbappe asosiy erkin hujumchi sifatida har qanday mudofaani chilparchin qilmoqda.
20 sentyabr — Madrid derbisi: «Vanda Metropolitano»dagi olovli jang
La Ligadagi chempionlik poygasi va navbatdagi tur intrigasi:
«Barselona»ni ta’qib etish: «Real Madrid» chempionat jadvalida 2-o‘rinda borayotgan bo‘lsa-da, peshqadam kataloniyaliklardan bor-yo‘g‘i 3 ochkolik farq bilan ortda qolmoqda;
«Atletiko»ga qarshi qiyin safar: 20 sentyabr kuni bo‘lib o‘tadigan Madrid derbisida «qaymoqranglilar» uchun faqat va faqat g‘alaba kerak, har qanday ochko yo‘qotish farqni oshirib yuborishi mumkin;
Mbappening derbidagi sinovi: Yangi homiylik shartnomasi va ajoyib golli seriya fonida Kilian «Atletiko»ning temir mudofaasini yorib o‘tishda jamoasining bosh quroliga aylanadi.
Kilian Mbappening Nike tarmog‘idan chiqib, Terri Anri yetakchiligidagi ON brendiga o‘tishi futbol sanoatida transferlar faqat yashil maydonlarda emas, balki global brendlar o‘rtasida ham shiddat bilan kechayotganini namoyish etdi.
Sizningcha, Kilian Mbappening Nike singari dunyo gigantidan voz kechib, Shveysariyaning ON brendi bilan shartnoma imzolashi uning moliyaviy va media darajasiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? 20 sentyabr kuni kechadigan «Atletiko»ga qarshi qaynoq Madrid derbisida Joze Mourinyu shogirdlari g‘alaba qozonib, peshqadam «Barselona»ga yetib ola biladimi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon futbolidagi ushbu sensatsion burilish tahlilini barcha futbol ishqibozlari hamda do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…