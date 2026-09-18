Nike bilan xayrlashuv: Mbappe Shveysariyaning ON brendi bilan sensatsion shartnoma tuzdi

·53·Sport
Nike bilan xayrlashuv: Mbappe Shveysariyaning ON brendi bilan sensatsion shartnoma tuzdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Kilian Mbappe uzoq yillik hamkori Nike bilan hamkorlikni to‘xtatib, Shveysariyaning ON sport brendi bilan yangi uzoq muddatli shartnoma imzoladi.
  • Bu kelishuvda Fransiya futboli afsonasi Terri Anri muhim rol o‘ynagan, u yaqin orada ON kompaniyasining futbol bo‘yicha sport direktori lavozimiga tayinlanadi.

Jahon futboli va sport marketingi bozorida yilning eng yirik va kutilmagan voqealaridan biri sodir bo‘ldi. Madridning «Real» klubi hamda Fransiya milliy terma jamoasining bosh yulduzi Kilian Mbappe uzoq yillardan buyon o‘zining bosh texnik homiysi bo‘lib kelgan AQSHning gigant sport brendi Nike bilan rasman hamkorlikni to‘xtatdi. The Touchline nashri nufuzli The Athletic insayderlariga tayangan holda tarqatgan shov-shuvli xabarga ko‘ra, fransuz superhujumchisi Shveysariyaning tez rivojlanayotgan innovatsion sport brendi ON bilan uzoq muddatli shartnoma imzoladi.

Eng qiziq jihati — mazkur kelishuv ortida bevosita Fransiya futboli afsonasi Terri Anri turgani oydinlashmoqda: yaqin fursatlarda Anri Shveysariya kompaniyasining futbol bo‘yicha sport direktori lavozimiga rasman tayinlanishi kutilmoqda. Joriy 2026/2027 yilgi mavsumda Mbappe dahshatli formada bo‘lib, «qirollik klubi» libosida o‘tkazilgan bor-yo‘g‘i 7 ta uchrashuvda 8 ta gol urib, 2 ta golli uzatmaga mualliflik qildi. Ayni damda portugaliyalik taniqli mutaxassis Joze Mourinyu boshqaruvida La Liga turnir jadvalida peshqadam «Barselona»dan 3 ochko ortda qolgan holda 2-pog‘onani band etib turgan «qaymoqranglilar» 20 sentyabr kuni safarda ashaddiy raqib — «Atletiko Madrid»ga qarshi o‘ta keskin va murosasiz derbiga kirishadi.

Xo‘sh, Mbappeni Nike imperiyasidan voz kechib, Shveysariya brendiga o‘tishga nima undadi, Terri Anri loyihada qanday inqilob qilmoqchi va 20 sentyabrdagi derbi arafasida jamoadagi kayfiyat qanday?

«Nike bilan yakunlangan era va Shveysariya tanlovi»: Mbappening noodatiy qarori

Sport marketingidagi tarixiy burilishning 4 ta asosiy jihati:

  • Nike bilan uzoq yillik aloqalarning uzilishi: O‘zining ilk qadamlaridan boshlab Nike yuzi bo‘lib kelgan Kilian Mbappe Amerika brendi bilan katta hamkorlikni to‘xtatib, yangi yo‘nalishni tanladi;

  • ON brendining futbolga kirib kelishi: Avvallari yugurish va tennis (Rojer Federer loyihasi) yo‘nalishida mashhur bo‘lgan Shveysariya kompaniyasi futbol bozoriga Mbappedek dunyoning 1-raqamli yulduzi orqali zarbdor qadam bilan kirmoqda;

  • Terri Anrining hal qiluvchi roli: Yaqin orada ON brendida futbol bo‘yicha sport direktoriga aylanadigan Terri Anri Kilianni ushbu strategik hamkorlikka ko‘ndirishda bosh figura bo‘ldi;

  • Shaxsiy brend va mustaqillik: Mbappe shunchaki reklama yuzi emas, balki kompaniyaning futbol segmenti rivojida to‘g‘ridan to‘g‘ri ulushdor va markaziy qahramon maqomini olmoqda.

«7 o‘yinda 8 ta gol va 2 ta pas»: Mbappening 2026/2027 mavsumidagi benefisi

Fransuz hujumchisining «Real» safidagi dahshatli statistik ko‘rsatkichlari:

  • Mavsumdagi 8 ta to‘p: Mbappe 2026/2027 yilgi mavsumning dastlabki 7 ta rasmiy uchrashuvida 8 bor raqiblar darvozasini ishg‘ol qilib, «Pichichi» poygasida yakkapeshqadam bo‘lib turibdi;

  • Komandaviy foyda: Hujumchi jamoadoshlariga 2 ta aniq golli uzatma oshirib, jami 10 ta golda bevosita ishtirok etdi;

  • Mareska va Mourinyu tizimiga moslashuv: Madridga kelgan tajribali murabbiy Joze Mourinyu taktikasida Mbappe asosiy erkin hujumchi sifatida har qanday mudofaani chilparchin qilmoqda.

20 sentyabr — Madrid derbisi: «Vanda Metropolitano»dagi olovli jang

La Ligadagi chempionlik poygasi va navbatdagi tur intrigasi:

  • «Barselona»ni ta’qib etish: «Real Madrid» chempionat jadvalida 2-o‘rinda borayotgan bo‘lsa-da, peshqadam kataloniyaliklardan bor-yo‘g‘i 3 ochkolik farq bilan ortda qolmoqda;

  • «Atletiko»ga qarshi qiyin safar: 20 sentyabr kuni bo‘lib o‘tadigan Madrid derbisida «qaymoqranglilar» uchun faqat va faqat g‘alaba kerak, har qanday ochko yo‘qotish farqni oshirib yuborishi mumkin;

  • Mbappening derbidagi sinovi: Yangi homiylik shartnomasi va ajoyib golli seriya fonida Kilian «Atletiko»ning temir mudofaasini yorib o‘tishda jamoasining bosh quroliga aylanadi.

Kilian Mbappening Nike tarmog‘idan chiqib, Terri Anri yetakchiligidagi ON brendiga o‘tishi futbol sanoatida transferlar faqat yashil maydonlarda emas, balki global brendlar o‘rtasida ham shiddat bilan kechayotganini namoyish etdi.

Sizningcha, Kilian Mbappening Nike singari dunyo gigantidan voz kechib, Shveysariyaning ON brendi bilan shartnoma imzolashi uning moliyaviy va media darajasiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? 20 sentyabr kuni kechadigan «Atletiko»ga qarshi qaynoq Madrid derbisida Joze Mourinyu shogirdlari g‘alaba qozonib, peshqadam «Barselona»ga yetib ola biladimi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon futbolidagi ushbu sensatsion burilish tahlilini barcha futbol ishqibozlari hamda do‘stlaringizga ulashing!

Kilian MbappeON (shveysariya sport brendi)Terri AnriAtletiko Madrid
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gukesh 2700 ELO chegarasidan pastga sho‘ng‘idi: Nodirbek Yoqubboyev uning ortidan quvmoqda!Gukesh 2700 ELO chegarasidan pastga sho‘ng‘idi: Nodirbek Yoqubboyev uning ortidan quvmoqda!Bugun, 20:53Osiyo o‘yinlari: O‘zbekiston U-23 terma jamoasi Kuvaytni ishonchli hisobda mag‘lub etdiOsiyo o‘yinlari: O‘zbekiston U-23 terma jamoasi Kuvaytni ishonchli hisobda mag‘lub etdiBugun, 20:34Xorxe Xesus Portugaliya termasidagi ilk tarkibini eʼlon qildiXorxe Xesus Portugaliya termasidagi ilk tarkibini eʼlon qildiBugun, 17:12Revanshga loyiq emas: Arman Sarukyan Iliya Topuriyaning da’volarini keskin tanqid qildiRevanshga loyiq emas: Arman Sarukyan Iliya Topuriyaning da’volarini keskin tanqid qildiBugun, 16:30Kylian Mbappe tanqidchilarga javob qaytardiKylian Mbappe tanqidchilarga javob qaytardiBugun, 14:38Enzo Maresca yosh isteʼdod Floyd Samba debyuti haqida gapirdiEnzo Maresca yosh isteʼdod Floyd Samba debyuti haqida gapirdiBugun, 14:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng