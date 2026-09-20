Lamin Yamal Markus Reshfordning El Klasikodagi boshlangʻich qiyinchiliklari haqida gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Barselona yosh futbolchisi Lamin Yamal, o'tgan mavsumda ijara asosida o'ynagan Markus Reshfordning El Klasikoga moslashish jarayoni haqida gapirib berdi.
- Yamalning so'zlariga ko'ra, Reshfordning dastlabki El Klasikosi qiyin kechgan, ammo keyinchalik u muhitga tezda ko'nikib ketgan.
- Barselona rahbariyati Reshfordni sotib olishdan ko'ra, Entoni Gordonni transfer qilishga ustuvorlik berdi.
Barselona yulduzi Lamin Yamal oʻtgan mavsum Kataloniya klubida ijara asosida toʻp surgan Markus Reshfordning Ispaniya futbolidagi eng yirik derbi — El Klasikoga moslashish jarayoni qanday kechgani haqida gapirib berdi. Movistar nashri maʼlumotiga koʻra, yosh isteʼdod egasi ingliz hujumchisining dastlabki qiyinchiliklari va keyinchalik qanday qilib bu muhitga tezda koʻnikib ketgani sirini ochib berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlumki, Markus Reshford oʻtgan mavsum Barselona safida 49 ta uchrashuvda maydonga tushib, 14 ta gol urishga muvaffaq boʻldi va jamoasining La Liga hamda Ispaniya Superkubogini qoʻlga kiritishiga oʻzining munosib hissasini qoʻshdi. Biroq, Manchester Yunayted akademiyasi tarbiyalanuvchisi boʻlgan futbolchi uchun kataloniyaliklar safidagi faoliyatining boshlanishi oson kechmadi, ayniqsa Real Madridga qarshi oʻyinlar uning uchun katta sinov boʻldi.
Ilk toʻqnashuvdagi muammolarReshfordning Santyago Bernabeu stadionida Real Madridga qarshi oʻtgan dastlabki El Klasikosi omadsiz chiqib, Barselona 1-2 hisobida magʻlubiyatga uchragandi. Oʻsha oʻyindagi harakatlari koʻpchilikda, jumladan jamoadoshlarida ham savollar tugʻdirgan edi. Jamoaning yosh hujumchisi Lamin Yamal oʻsha uchrashuv taassurotlari haqida quyidagilarni esladi: Reshfordning ilk El Klasikosi, biz Bernabeuda 1-2 hisobida yutqazgan oʻyin edi, uni oʻynayotganini koʻrib, u hali Klasiko nima ekanini bilmaydi, deb oʻylagandim.
Yamalning taʼkidlashicha, La Masia tarbiyalanuvchilari ilk kundanoq bu oʻyinning naqadar ulkan ahamiyatga ega ekanini va aslida bu haqiqiy jang ekanini tushunib ulgʻayishadi. Chet eldan kelgan futbolchi uchun esa bu bosimni his qilish va unga moslashish biroz vaqt talab etadi.
Kamp Nou'dagi oʻzgarishBiroq Markus Reshford ikkinchi davradagi oʻyingacha vaziyatning jiddiyligini toʻla anglab yetdi. Kamp Nou stadionida boʻlib oʻtgan navbatdagi toʻqnashuvda ingliz hujumchisi mutlaqo boshqa darajadagi oʻyin namoyish etdi. U ajoyib jarima zarbasidan gol urib, Barselomaning ketma-ket chempionlik sari qoʻygan qadamiga ulkan hissa qoʻshdi hamda oʻyin davomida oʻta yuqori intensivlikda harakat qildi.
Ikkinchi oʻyinda u Klasiko aslida nima ekanini tushunib yetdi, jarima zarbasidan gol urdi va butunlay boshqa intensivlikda oʻynadi, deya qoʻshimcha qildi Yamal futbolchining ijobiy oʻzgarishini eʼtirof etib.
Transfer yakuni va yangi rejalarMuvaffaqiyatli mavsum va ikki sovringa erishilganiga qaramay, Barselona rahbariyati Markus Reshfordning transferini 30 million yevro (26 million funt) evaziga toʻliq sotib olish bandini faollashtirmaslikka qaror qildi. Kataloniya klubi sport direktori Deku boshchiligida boshqa ustuvor vazifalar tanlandi.
Klub Nyukasl qanot hujumchisi Entoni Gordonni 70 million yevro (59 million funt) evaziga jamoaga olib kelishni maʼqul koʻrdi. Murabbiy Hansi Flikning yuqori pressingga asoslangan taktik tizimiga mos keluvchi, ayniqsa Rafinya yoʻqligida jamoaga energiya bagʻishlay oladigan aniq bir profildagi futbolchini izlagan Barselona rahbariyati 25 yoshli vingerni ustuvor maqsad sifatida belgiladi.
Izohlar 0
…