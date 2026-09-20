Lamin Yamal Markus Reshfordning El Klasikodagi boshlangʻich qiyinchiliklari haqida gapirdi

·17·Sport
Lamin Yamal Markus Reshfordning El Klasikodagi boshlangʻich qiyinchiliklari haqida gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Barselona yosh futbolchisi Lamin Yamal, o'tgan mavsumda ijara asosida o'ynagan Markus Reshfordning El Klasikoga moslashish jarayoni haqida gapirib berdi.
  • Yamalning so'zlariga ko'ra, Reshfordning dastlabki El Klasikosi qiyin kechgan, ammo keyinchalik u muhitga tezda ko'nikib ketgan.
  • Barselona rahbariyati Reshfordni sotib olishdan ko'ra, Entoni Gordonni transfer qilishga ustuvorlik berdi.

Barselona yulduzi Lamin Yamal oʻtgan mavsum Kataloniya klubida ijara asosida toʻp surgan Markus Reshfordning Ispaniya futbolidagi eng yirik derbi — El Klasikoga moslashish jarayoni qanday kechgani haqida gapirib berdi. Movistar nashri maʼlumotiga koʻra, yosh isteʼdod egasi ingliz hujumchisining dastlabki qiyinchiliklari va keyinchalik qanday qilib bu muhitga tezda koʻnikib ketgani sirini ochib berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlumki, Markus Reshford oʻtgan mavsum Barselona safida 49 ta uchrashuvda maydonga tushib, 14 ta gol urishga muvaffaq boʻldi va jamoasining La Liga hamda Ispaniya Superkubogini qoʻlga kiritishiga oʻzining munosib hissasini qoʻshdi. Biroq, Manchester Yunayted akademiyasi tarbiyalanuvchisi boʻlgan futbolchi uchun kataloniyaliklar safidagi faoliyatining boshlanishi oson kechmadi, ayniqsa Real Madridga qarshi oʻyinlar uning uchun katta sinov boʻldi.

Ilk toʻqnashuvdagi muammolar

Reshfordning Santyago Bernabeu stadionida Real Madridga qarshi oʻtgan dastlabki El Klasikosi omadsiz chiqib, Barselona 1-2 hisobida magʻlubiyatga uchragandi. Oʻsha oʻyindagi harakatlari koʻpchilikda, jumladan jamoadoshlarida ham savollar tugʻdirgan edi. Jamoaning yosh hujumchisi Lamin Yamal oʻsha uchrashuv taassurotlari haqida quyidagilarni esladi: Reshfordning ilk El Klasikosi, biz Bernabeuda 1-2 hisobida yutqazgan oʻyin edi, uni oʻynayotganini koʻrib, u hali Klasiko nima ekanini bilmaydi, deb oʻylagandim.

Yamalning taʼkidlashicha, La Masia tarbiyalanuvchilari ilk kundanoq bu oʻyinning naqadar ulkan ahamiyatga ega ekanini va aslida bu haqiqiy jang ekanini tushunib ulgʻayishadi. Chet eldan kelgan futbolchi uchun esa bu bosimni his qilish va unga moslashish biroz vaqt talab etadi.

Kamp Nou'dagi oʻzgarish

Biroq Markus Reshford ikkinchi davradagi oʻyingacha vaziyatning jiddiyligini toʻla anglab yetdi. Kamp Nou stadionida boʻlib oʻtgan navbatdagi toʻqnashuvda ingliz hujumchisi mutlaqo boshqa darajadagi oʻyin namoyish etdi. U ajoyib jarima zarbasidan gol urib, Barselomaning ketma-ket chempionlik sari qoʻygan qadamiga ulkan hissa qoʻshdi hamda oʻyin davomida oʻta yuqori intensivlikda harakat qildi.

Ikkinchi oʻyinda u Klasiko aslida nima ekanini tushunib yetdi, jarima zarbasidan gol urdi va butunlay boshqa intensivlikda oʻynadi, deya qoʻshimcha qildi Yamal futbolchining ijobiy oʻzgarishini eʼtirof etib.

Transfer yakuni va yangi rejalar

Muvaffaqiyatli mavsum va ikki sovringa erishilganiga qaramay, Barselona rahbariyati Markus Reshfordning transferini 30 million yevro (26 million funt) evaziga toʻliq sotib olish bandini faollashtirmaslikka qaror qildi. Kataloniya klubi sport direktori Deku boshchiligida boshqa ustuvor vazifalar tanlandi.

Klub Nyukasl qanot hujumchisi Entoni Gordonni 70 million yevro (59 million funt) evaziga jamoaga olib kelishni maʼqul koʻrdi. Murabbiy Hansi Flikning yuqori pressingga asoslangan taktik tizimiga mos keluvchi, ayniqsa Rafinya yoʻqligida jamoaga energiya bagʻishlay oladigan aniq bir profildagi futbolchini izlagan Barselona rahbariyati 25 yoshli vingerni ustuvor maqsad sifatida belgiladi.

Lamin YamalMarkus ReshordEl KlasikoBarselonaLa Liga
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fermin Lopes Ispaniya termasiga qaytgani haqida gapirdiFermin Lopes Ispaniya termasiga qaytgani haqida gapirdiBugun, 12:51Tomas Tuxel Garri Maguayrga qattiq shart qoʻydi va terma jamoadagi kelajagiga nuqta qoʻydiTomas Tuxel Garri Maguayrga qattiq shart qoʻydi va terma jamoadagi kelajagiga nuqta qoʻydiBugun, 11:36«8 o‘yinda 17 ta ochko!»: Rafinyadan aqlbovar qilmas start va «Oltin to‘p» mojarosi!«8 o‘yinda 17 ta ochko!»: Rafinyadan aqlbovar qilmas start va «Oltin to‘p» mojarosi!Bugun, 11:12«Bu ideal natija!»: Xans-Diter Flik Rafinyaning het-trigi va 21 ochko haqida«Bu ideal natija!»: Xans-Diter Flik Rafinyaning het-trigi va 21 ochko haqidaBugun, 11:09«Biz hali tirikmiz»: Boshkovich «Bunyodkor»ning uyg‘onishi va «Paxtakor»ga qarshi reja haqida«Biz hali tirikmiz»: Boshkovich «Bunyodkor»ning uyg‘onishi va «Paxtakor»ga qarshi reja haqidaBugun, 11:07UFC 331: Sarukyandan dahshatli nokaut va 1-raunddagi chaqmoqdek g‘alaba!UFC 331: Sarukyandan dahshatli nokaut va 1-raunddagi chaqmoqdek g‘alaba!Bugun, 09:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng