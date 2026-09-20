Xiaomi 18 Fold eng koʻp sotilgan buklama telefon boʻldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xiaomi 18 Fold smartfoni sotuvga chiqqan ilk haftada 80 000 nusxadan ortiq sotilib, kompaniya tarixidagi eng tez sotilayotgan gadjetga aylandi.
- Ushbu buklama telefon joriy yilda ushbu toifadagi ikkinchi eng ommabop qurilma bo'ldi, faqat Huawei Pura X Max undan o'zib ketdi.
- Qurilmaning muvaffaqiyati uning 200 megapiksellik asosiy kamerasi, 6000 mA•ch akkumulyatori va 67 W tezkor quvvatlash texnologiyasi kabi ilg'or xususiyatlari bilan bog'liq.
Zamin.uz axborot saytining @RDObservation maʼlumotlariga tayanib xabar berishicha, yangi Xiaomi 18 Fold qurilmasi bozorda mutlaq rekord oʻrnatdi. Ushbu zamonaviy buklama smartfon savdoga chiqqan ilk haftadayoq yuqori natija qayd etib, kompaniya tarixidagi eng tez sotilayotgan turkumdagi gadjetga aylandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Smartfon taqdimoti joriy yilning 7-sentabr kuni boʻlib oʻtgan edi, ochiq savdolar esa 10-sentabrdan boshlandi. Sotuvga chiqarilganining dastlabki yetti kuni ichida qurilmadan naq 80 000 nusxa sotib olindi. Shundan taxminan 36 000 tasi savdolarning birinchi kuniyoq egasini topdi.
Texnik imkoniyatlar va bozordagi oʻrniMazkur ulkan qiziqish va xaridorlarning faolligi fonida Xiaomi zaxiradagi qurilmalar tezda tugab qolganini maʼlum qildi. Ushbu koʻrsatkich bilan Xiaomi 18 Fold joriy yilda ushbu toifadagi ikkinchi eng ommabop buklama telefonga aylandi va bu borada faqatgina Huawei brendiga imkoniyatni boy berdi, xolos.
Maʼlumot uchun, avvalroq Huawei oʻzining ikki tomonlama keng ekranli Pura X Max modeli toʻrt oy ichida 1,2 million nusxada sotilganini va foydalanuvchilar qoniqishi boʻyicha birinchi oʻrinni egallaganini maʼlum qilgan edi. Shunga qaramay, Xiaomi tomonidan erishilgan bir haftalik 80 000 nusxalik marra ham katta yutuq hisoblanadi.
Flagmanning asosiy xususiyatlariQurilmaning bunday muvaffaqiyat qozonishi uning ilgʻor texnik xususiyatlari va puxta oʻylangan jihozlanishi bilan bogʻliq. Xaridorlarga yuqori darajdagi qulaylik va imkoniyatlarni taqdim etish uchun smartfonga kuchli butlovchi qismlar oʻrnatilgan.
- Taniqli Leica brendi bilan hamkorlikda yaratilgan uch karrali kamera tizimi
- Quvvati 6000 mA•ch boʻlgan sigʻimli akkumulyator
- 67 W quvvatga ega simli hamda 50 W quvvatli simsiz tezkor quvvatlash texnologiyasi
- IP58 va IP59 standartlariga asoslangan zamonaviy himoya tizimi
Izohlar 0
…