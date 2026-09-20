Xiaomi 18 Fold eng koʻp sotilgan buklama telefon boʻldi

·19·Texno
Xiaomi 18 Fold eng koʻp sotilgan buklama telefon boʻldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xiaomi 18 Fold smartfoni sotuvga chiqqan ilk haftada 80 000 nusxadan ortiq sotilib, kompaniya tarixidagi eng tez sotilayotgan gadjetga aylandi.
  • Ushbu buklama telefon joriy yilda ushbu toifadagi ikkinchi eng ommabop qurilma bo'ldi, faqat Huawei Pura X Max undan o'zib ketdi.
  • Qurilmaning muvaffaqiyati uning 200 megapiksellik asosiy kamerasi, 6000 mA•ch akkumulyatori va 67 W tezkor quvvatlash texnologiyasi kabi ilg'or xususiyatlari bilan bog'liq.

Zamin.uz axborot saytining @RDObservation maʼlumotlariga tayanib xabar berishicha, yangi Xiaomi 18 Fold qurilmasi bozorda mutlaq rekord oʻrnatdi. Ushbu zamonaviy buklama smartfon savdoga chiqqan ilk haftadayoq yuqori natija qayd etib, kompaniya tarixidagi eng tez sotilayotgan turkumdagi gadjetga aylandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Smartfon taqdimoti joriy yilning 7-sentabr kuni boʻlib oʻtgan edi, ochiq savdolar esa 10-sentabrdan boshlandi. Sotuvga chiqarilganining dastlabki yetti kuni ichida qurilmadan naq 80 000 nusxa sotib olindi. Shundan taxminan 36 000 tasi savdolarning birinchi kuniyoq egasini topdi.

Texnik imkoniyatlar va bozordagi oʻrni

Mazkur ulkan qiziqish va xaridorlarning faolligi fonida Xiaomi zaxiradagi qurilmalar tezda tugab qolganini maʼlum qildi. Ushbu koʻrsatkich bilan Xiaomi 18 Fold joriy yilda ushbu toifadagi ikkinchi eng ommabop buklama telefonga aylandi va bu borada faqatgina Huawei brendiga imkoniyatni boy berdi, xolos.

Maʼlumot uchun, avvalroq Huawei oʻzining ikki tomonlama keng ekranli Pura X Max modeli toʻrt oy ichida 1,2 million nusxada sotilganini va foydalanuvchilar qoniqishi boʻyicha birinchi oʻrinni egallaganini maʼlum qilgan edi. Shunga qaramay, Xiaomi tomonidan erishilgan bir haftalik 80 000 nusxalik marra ham katta yutuq hisoblanadi.

Flagmanning asosiy xususiyatlari

Qurilmaning bunday muvaffaqiyat qozonishi uning ilgʻor texnik xususiyatlari va puxta oʻylangan jihozlanishi bilan bogʻliq. Xaridorlarga yuqori darajdagi qulaylik va imkoniyatlarni taqdim etish uchun smartfonga kuchli butlovchi qismlar oʻrnatilgan.

  • Taniqli Leica brendi bilan hamkorlikda yaratilgan uch karrali kamera tizimi
  • Quvvati 6000 mA•ch boʻlgan sigʻimli akkumulyator
  • 67 W quvvatga ega simli hamda 50 W quvvatli simsiz tezkor quvvatlash texnologiyasi
  • IP58 va IP59 standartlariga asoslangan zamonaviy himoya tizimi
Smartfonning optik imkoniyatlari ham eʼtiborga molik. Qurilma 200 megapiksellik HP5 asosiy sensor, 3,5 karrali optik zumga ega 50 megapiksellik JN5 periskop moduli hamda 17 mm fokus masofasiga ega oʻta keng burchakli obyekt bilan jihozlangan. Shuningdek, model UWB texnologiyasi va sifatli qoʻshaloq dinamiklarga ega.

XiaomiXiaomi 18 FoldBuklama smartfonGadjetlarTexnologiyalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Motorola 200 megapikselli kameraga ega yangi flagmanini taqdim etadiMotorola 200 megapikselli kameraga ega yangi flagmanini taqdim etadiBugun, 13:24Muhandislar oʻta mustahkam va noyob issiqlik izolyatorini yaratishdiMuhandislar oʻta mustahkam va noyob issiqlik izolyatorini yaratishdiBugun, 12:21OnePlus 16 flagmani Geekbench testida rekord natija koʻrsatdiOnePlus 16 flagmani Geekbench testida rekord natija koʻrsatdiBugun, 11:57Xitoyda gumanoid robot sinov vaqtida muhandis qo‘lidagi pultni tepib yubordiXitoyda gumanoid robot sinov vaqtida muhandis qo‘lidagi pultni tepib yubordiBugun, 11:40Xitoyda Kinetica-1 raketasi yordamida toʻqqizta yangi sunʼiy yoʻldosh uchirildiXitoyda Kinetica-1 raketasi yordamida toʻqqizta yangi sunʼiy yoʻldosh uchirildiBugun, 11:28Jeyms Uebb teleskopi eng sovuq qoʻngʻir mitti ob’ektining ob-havosini oʻrgandiJeyms Uebb teleskopi eng sovuq qoʻngʻir mitti ob’ektining ob-havosini oʻrgandiBugun, 05:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi