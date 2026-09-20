Samsung, LG va Sony televizorlari narxi oshishi kutilmoqda

·12·Texno
Samsung, LG va Sony televizorlari narxi oshishi kutilmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Samsung, LG va Sony kabi yirik televizor ishlab chiqaruvchilari Xitoy displey zavodlari suyuq kristall (JK) panellar narxini oshirayotgani sababli qiyinchiliklarga duch kelmoqda.
  • BOE, TCL CSOT va HKC kabi Xitoy kompaniyalari o'zlarining ishlab chiqarish hajmini ongli ravishda cheklab, bozordagi ustunliklaridan foydalanib, narxlarni nazorat qilmoqda.

Jahon bozorida yirik televizorlar ishlab chiqaruvchi Samsung Electronics, LG Electronics va Sony kompaniyalari qiyin moliyaviy vaziyatga duch kelmoqda. Koreya resursining The Elec nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, yirik Xitoy displey zavodlari suyuq kristall (JK) panellar narxini oshirishni boshlagan va bu global brendlarga tegishli xabarnomalar allaqachon yetkazib berilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Oʻzgarishlar global bozor yetakchilari hisoblangan BOE, TCL CSOT hamda HKC kompaniyalariga daxldor. Xususan, BOE oʻzining yangi narx siyosatini joriy yilning toʻrtinchi choragidan boshlab joriy etishni rejalashtirgan. Biroq TCL CSOT va HKC kabi boshqa yirik oʻyinchilar ayrim turdagi panellar qiymatini kuz oylaridayoq koʻtarishga kirishib ketgan.

Narxlar nima sababdan oshmoqda?

Bunday narx siyosatining aynan kuz faslida boshlangani bejiz emas. Avgust va sentyabr oylari dunyoning yetakchi texnika brendlari uchun yil oxiridagi eng qizgʻin savdo mavsumiga tayyorgarlik koʻrish davri hisoblanadi. Aynan shu paytda kompaniyalar Qora juma, Rojdestvo va boshqa yirik bayram savdolari uchun asosiy ehtiyot qismlarini xarid qilishadi.

Hozirgi sharoitda Samsung, LG va boshqa ishlab chiqaruvchilar uchun xaridlarni keskin qisqartirish yoki boshqa muqobil choralarni koʻrish qiyin kechmoqda. Sababi, yillik eng yuqori savdo mavsumi oldidan butlovchi qismlarsiz qolish xavfi yuqori. Shuningdek, mazkur vaziyat bozorda taqchillik kuzatilayotgani bois yuzaga kelmagani eʼtiborga molikdir.

Xitoylik ishlab chiqaruvchilarning bozordagi hukmronligi

Oltin oʻrtachilikni saqlash maqsadida Omdia tahliliy agentligi maʼlumotlariga koʻra, Xitoy zavodlari oʻz quvvatlarini toʻliq ishlatmayapti. Ayrim korxonalar atigi 70 foizga yuklangan boʻlib, ishlab chiqaruvchilar ortiqcha taklif yuzaga kelishining oldini olish hamda yuqori narxlarni saqlab qolish uchun chiqarish hajmini ongli ravishda cheklamoqda.

Bunday strategiyani qoʻllashga xitoylik kompaniyalarning bozordagi mutlaq ustunligi imkon bermoqda. Omdia baholashicha, bugungi kunda BOE, TCL CSOT va HKC 65, 75 va 85 dyuymli yirik JK-panellar jahon bozorining 70 foizdan 85 foizgacha boʻlgan qismini nazorat qiladi. Oʻta yirik televizor ekranlari segmentida esa ularning ulushi deyarli toʻliq monopoliya darajasiga yaqinlashgan.

Vaziyatning keskinlashuviga Janubiy Koreya kompaniyalarining bu bozordan bosqichma-bosqich chiqib ketgani ham sabab boʻlgan. Xususan, Samsung Display 2022-yilda toʻlaqonli ravishda JK-panellar ishlab chiqarishni toʻxtatgan edi. LG Display ham Janubiy Koreyadagi televizor uchun LCD ishlab chiqarishni yopib, Guanchjou shahridagi korxonasini sotib yuborgan.

Natijada muqobil yetkazib beruvchilar soni keskin qisqarib ketdi. Bu esa Xitoy ishlab chiqaruvchilarining televizorlarning eng qimmat qismlaridan biri boʻlgan panellar narxiga taʼsir oʻtkazish imkoniyatlarini yanada kengaytirdi va kelgusida tayyor mahsulotlar qimmatlashishini muqarrar qilib qoʻydi.

TelevizorSamsungLGSonyTexnologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda iPhone 18 Pro modellari savdosi avvalgi avloddan yuqori boʻldiXitoyda iPhone 18 Pro modellari savdosi avvalgi avloddan yuqori boʻldiBugun, 21:28Toyota zavodlarida insonqiyofali robotlar paydo boʻladiToyota zavodlarida insonqiyofali robotlar paydo boʻladiBugun, 19:55Xiaomi kompaniyasi yangi Mijia Refrigerator 256L muzlatgichini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi Mijia Refrigerator 256L muzlatgichini taqdim etdiBugun, 19:25Asus yangi turdagi Googlebook noutbukining ilk suratlari tarqaldiAsus yangi turdagi Googlebook noutbukining ilk suratlari tarqaldiBugun, 18:58iPhone 18 Pro smartfonida 27 milliard parametrli sunʼiy intellekt ishga tushirildiiPhone 18 Pro smartfonida 27 milliard parametrli sunʼiy intellekt ishga tushirildiBugun, 18:21AQShda sunʼiy intellekt sohasi uchun maxsus tuzilma va yangi maslahatchi tayinlanadiAQShda sunʼiy intellekt sohasi uchun maxsus tuzilma va yangi maslahatchi tayinlanadiBugun, 17:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi