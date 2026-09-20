«Lugano»dan safarda 4:0 va Karimovdan assist: Shveysariya peshqadami to‘xtamayapti (video)

·3·Sport
«Lugano»dan safarda 4:0 va Karimovdan assist: Shveysariya peshqadami to‘xtamayapti (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Shveysariya Superligasining 9-turida «Lugano» safarda «Lozanna»ni 4:0 hisobida mag‘lub etdi.
  • O‘zbekistonlik himoyachi Behruz Karimov «Lugano» safida 72 daqiqa harakat qilib, golli uzatma (assist) amalga oshirdi.
  • Ushbu g‘alabadan so‘ng «Lugano»
  • 25 ochko bilan yakka peshqadamligini mustahkamlab, 2-o‘rindagi «Yang Boyz»ni 6 ochkoga ortda qoldirdi.

Shveysariya Superligasining 9-turida yakka peshqadam — «Lugano» jamoasi safarda «Lozanna» klubi ustidan yirik va ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritdi. «Stad de la Tuler» stadionida kechgan bellashuv mehmonlarning mutlaq ustunligida o‘tib, 4:0 hisobidagi yirik muvaffaqiyat bilan yakunlandi. O‘zbekistonlik muxlislar uchun eng quvonarlisi, milliy jamoamiz himoyachisi Behruz Karimov «Lugano»ning asosiy tarkibida maydonga tushib, 72 daqiqa harakat qildi hamda golli uzatma (assist) muallifiga aylanib, jamoasining g‘alabasiga muhim hissa qo‘shdi.

«Lugano»dan safarda 4:0 va Karimovdan assist: Shveysariya peshqadami to‘xtamayapti (video)

Bellashuv qahramoniga aylangan hujumchi Delkrua uchta gol urib, xet-trik qayd etgan bo‘lsa, yana bir to‘pni mezbonlar himoyachisi Sou o‘z darvozasiga yo‘llab qo‘ydi. Ushbu g‘alabadan so‘ng «Lugano» o‘z ochkolarini 25 taga yetkazib, turnir jadvalidagi yakka peshqadamlik o‘rnini yanada mustahkamladi va 2-pog‘onadagi asosiy ta’qibchisi «Yang Boyz»ni 6 ochkoga ortda qoldirmoqda; 6 ochkoga ega «Lozanna» esa jadvalning eng so‘nggi pog‘onasida qoldi.

Xo‘sh, Behruz Karimovning Shveysariyadagi ishonchli o‘yini uning Yevropaning top-ligalariga yo‘l olishini tezlashtiradimi va «Lugano» ushbu mavsumda Shveysariya chempionligini tantana qila oladimi?

«Delkruadan xet-trik va Karimovning assisti»: Bahs xronikasi

«Stad de la Tuler» stadionidagi uchrashuvning eng muhim nuqtalari:

  • Delkruadan penalti va gollar benefisi: Hujumchi 35-daqiqada 11 metrlik jarima zarbasini aniq amalga oshirib, hisobni ochgan bo‘lsa, 48 va 52-daqiqalarda yana ikki bor darvozani ishg‘ol qilib, xet-trikni rasmiylashtirdi;

  • Behruz Karimovdan samarali harakat: O‘zbekistonlik himoyachi 72 daqiqa davomida faol o‘yin ko‘rsatib, sherigiga golli pas yetkazib berdi va yuqori bahoga loyiq ko‘rildi;

  • Mezbonlarning avtogoli: 61-daqiqada «Lozanna» himoyachisi Sou to‘pni o‘z darvozasiga kiritib qo‘yib, hisobni 4:0 ko‘rinishiga keltirdi;

  • Tarkibdagi taktik o‘zgarish: 72-daqiqada murabbiylar Karimov va Bislimini zaxiraga olib, ularning o‘rniga Markes hamda Kenduchini maydonga tushirdi;

  • Jadvaldagi 6 ochkolik ustunlik: 9 turdan so‘ng 25 ochko jamg‘argan «Lugano» «Yang Boyz» (19 ochko) jamoasidan xavfsiz masofaga uzoqlashib oldi.

Shveysariya Superligasi 9-tur: «Lozanna» — «Lugano» qaydnomasi

Uchrashuv ko‘rsatkichlari va turnir jadvalidagi holat taqqosi:

Ko‘rsatkichlar va mezonlar

«Lozanna» (Mezbon)

«Lugano» (Mehmon)

Yakuniy hisob

0

4

Gollar mualliflari

Delkrua 35 (pen.), 48, 52; Sou 61 (avtogol)

Behruz Karimovning ko‘rsatkichi

Asosiy tarkib, 72 daqiqa, 1 ta assist

Jamg‘arilgan ochkolar

6 ochko

25 ochko (Yakka peshqadam)

Turnir jadvalidagi o‘rni

So‘nggi o‘rin (12-pog‘ona)

1-o‘rin (Ta’qibchidan +6 ochko)

Rotatsiya vaqti

Taktik almashtirishlar

72-daqiqada Karimov o‘rniga Markes tushdi

Futbol tahlili: Ekspertlar Karimov va «Lugano» haqida

Yevropa futboli mutaxassislari va sport tahlilchilarining asosiy xulosalari:

  • Behruz Karimovning barqaror o‘sishi: Yosh himoyachining Yevropa chempionatida asosiy tarkibda muntazam o‘ynashi va hujumkor samaradorlik (assist) ko‘rsatishi uning yuqori salohiyatidan dalolat beradi;

  • Milliy terma jamoa uchun katta yutuq: Sentyabr-oktyabr oylaridagi Eron, Suriya va Janubiy Koreyaga qarshi muhim uchrashuvlar oldidan Karimovning yuqori formada ekani terma jamoa murabbiylariga mustahkam tayanch beradi;

  • «Lugano»ning chempionlik salohiyati: «Yang Boyz» kabi doimiy grandni 6 ochkoga ortda qoldirib, safarda 4 tadan gol urish jamoaning bu mavsumda chempionlikka asosiy da’vogar ekanini isbotlaydi;

  • Balansli o‘yin: Mehmonda to‘p surishiga qaramay, darvoza daxlsizligini saqlab qolish va raqibga deyarli imkoniyat qoldirmaslik «Lugano»ning kuchli taktik intizomini namoyish etadi.

Behruz Karimovning Shveysariya maydonlaridagi ushbu porlashi o‘zbek legionerlarining Yevropa arenalarida o‘z so‘zini dadil aytayotganining yana bir yorqin isboti bo‘ldi.

Sizningcha, Behruz Karimov «Lugano» bilan Shveysariya chempioni bo‘lib, keyinchalik Yevropaning top-5 ligasiga yo‘l oladimi? Milliy terma jamoaning bo‘lajak o‘yinlarida Karimov asosiy tarkibdagi o‘rnini mustahkamlay oladimi? O‘z fikr va tahlillaringizni izohlarda qoldiring hamda o‘zbek futbolining ushbu muhim muvaffaqiyatini barcha sport muxlislari va do‘stlaringizga ulashing!

LuganoBehruz KarimovShveysariya SuperligiLozanna
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Metropolitano»da derbi dramasi: «Real» kamchilikda qolib, «Atletiko»ga mag‘lub bo‘ldi!«Metropolitano»da derbi dramasi: «Real» kamchilikda qolib, «Atletiko»ga mag‘lub bo‘ldi!Bugun, 21:57«Jar»da erta gol va mustahkam mudofaa: «Surxon» muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi!«Jar»da erta gol va mustahkam mudofaa: «Surxon» muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi!Bugun, 20:11«Liverpul»ning zafari va Isakning super goli: «Bornmut» o‘z uyida tor-mor etildi!«Liverpul»ning zafari va Isakning super goli: «Bornmut» o‘z uyida tor-mor etildi!Bugun, 20:09«Etihad»da 8 ta gol va drama: «Manchester Siti» 5:3 hisobida g‘alaba qozondi!«Etihad»da 8 ta gol va drama: «Manchester Siti» 5:3 hisobida g‘alaba qozondi!Bugun, 20:07«Nasaf»dan irodali «kambek» va yirik g‘alaba: «Andijon» o‘z uyida tor-mor etildi!«Nasaf»dan irodali «kambek» va yirik g‘alaba: «Andijon» o‘z uyida tor-mor etildi!Bugun, 19:16«Messi sharafiga tarixiy o‘yin!»: Laporta yangi «Kamp Nou»dagi katta rejani ochdi«Messi sharafiga tarixiy o‘yin!»: Laporta yangi «Kamp Nou»dagi katta rejani ochdiBugun, 19:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng