«Lugano»dan safarda 4:0 va Karimovdan assist: Shveysariya peshqadami to‘xtamayapti (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Shveysariya Superligasining 9-turida «Lugano» safarda «Lozanna»ni 4:0 hisobida mag‘lub etdi.
- O‘zbekistonlik himoyachi Behruz Karimov «Lugano» safida 72 daqiqa harakat qilib, golli uzatma (assist) amalga oshirdi.
- Ushbu g‘alabadan so‘ng «Lugano»
- 25 ochko bilan yakka peshqadamligini mustahkamlab, 2-o‘rindagi «Yang Boyz»ni 6 ochkoga ortda qoldirdi.
Shveysariya Superligasining 9-turida yakka peshqadam — «Lugano» jamoasi safarda «Lozanna» klubi ustidan yirik va ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritdi. «Stad de la Tuler» stadionida kechgan bellashuv mehmonlarning mutlaq ustunligida o‘tib, 4:0 hisobidagi yirik muvaffaqiyat bilan yakunlandi. O‘zbekistonlik muxlislar uchun eng quvonarlisi, milliy jamoamiz himoyachisi Behruz Karimov «Lugano»ning asosiy tarkibida maydonga tushib, 72 daqiqa harakat qildi hamda golli uzatma (assist) muallifiga aylanib, jamoasining g‘alabasiga muhim hissa qo‘shdi.
Bellashuv qahramoniga aylangan hujumchi Delkrua uchta gol urib, xet-trik qayd etgan bo‘lsa, yana bir to‘pni mezbonlar himoyachisi Sou o‘z darvozasiga yo‘llab qo‘ydi. Ushbu g‘alabadan so‘ng «Lugano» o‘z ochkolarini 25 taga yetkazib, turnir jadvalidagi yakka peshqadamlik o‘rnini yanada mustahkamladi va 2-pog‘onadagi asosiy ta’qibchisi «Yang Boyz»ni 6 ochkoga ortda qoldirmoqda; 6 ochkoga ega «Lozanna» esa jadvalning eng so‘nggi pog‘onasida qoldi.
Xo‘sh, Behruz Karimovning Shveysariyadagi ishonchli o‘yini uning Yevropaning top-ligalariga yo‘l olishini tezlashtiradimi va «Lugano» ushbu mavsumda Shveysariya chempionligini tantana qila oladimi?
«Delkruadan xet-trik va Karimovning assisti»: Bahs xronikasi
«Stad de la Tuler» stadionidagi uchrashuvning eng muhim nuqtalari:
Delkruadan penalti va gollar benefisi: Hujumchi 35-daqiqada 11 metrlik jarima zarbasini aniq amalga oshirib, hisobni ochgan bo‘lsa, 48 va 52-daqiqalarda yana ikki bor darvozani ishg‘ol qilib, xet-trikni rasmiylashtirdi;
Behruz Karimovdan samarali harakat: O‘zbekistonlik himoyachi 72 daqiqa davomida faol o‘yin ko‘rsatib, sherigiga golli pas yetkazib berdi va yuqori bahoga loyiq ko‘rildi;
Mezbonlarning avtogoli: 61-daqiqada «Lozanna» himoyachisi Sou to‘pni o‘z darvozasiga kiritib qo‘yib, hisobni 4:0 ko‘rinishiga keltirdi;
Tarkibdagi taktik o‘zgarish: 72-daqiqada murabbiylar Karimov va Bislimini zaxiraga olib, ularning o‘rniga Markes hamda Kenduchini maydonga tushirdi;
Jadvaldagi 6 ochkolik ustunlik: 9 turdan so‘ng 25 ochko jamg‘argan «Lugano» «Yang Boyz» (19 ochko) jamoasidan xavfsiz masofaga uzoqlashib oldi.
Shveysariya Superligasi 9-tur: «Lozanna» — «Lugano» qaydnomasi
Uchrashuv ko‘rsatkichlari va turnir jadvalidagi holat taqqosi:
Ko‘rsatkichlar va mezonlar
«Lozanna» (Mezbon)
«Lugano» (Mehmon)
Yakuniy hisob
0
4
Gollar mualliflari
—
Delkrua 35 (pen.), 48, 52; Sou 61 (avtogol)
Behruz Karimovning ko‘rsatkichi
—
Asosiy tarkib, 72 daqiqa, 1 ta assist
Jamg‘arilgan ochkolar
6 ochko
25 ochko (Yakka peshqadam)
Turnir jadvalidagi o‘rni
So‘nggi o‘rin (12-pog‘ona)
1-o‘rin (Ta’qibchidan +6 ochko)
Rotatsiya vaqti
Taktik almashtirishlar
72-daqiqada Karimov o‘rniga Markes tushdi
Futbol tahlili: Ekspertlar Karimov va «Lugano» haqida
Yevropa futboli mutaxassislari va sport tahlilchilarining asosiy xulosalari:
Behruz Karimovning barqaror o‘sishi: Yosh himoyachining Yevropa chempionatida asosiy tarkibda muntazam o‘ynashi va hujumkor samaradorlik (assist) ko‘rsatishi uning yuqori salohiyatidan dalolat beradi;
Milliy terma jamoa uchun katta yutuq: Sentyabr-oktyabr oylaridagi Eron, Suriya va Janubiy Koreyaga qarshi muhim uchrashuvlar oldidan Karimovning yuqori formada ekani terma jamoa murabbiylariga mustahkam tayanch beradi;
«Lugano»ning chempionlik salohiyati: «Yang Boyz» kabi doimiy grandni 6 ochkoga ortda qoldirib, safarda 4 tadan gol urish jamoaning bu mavsumda chempionlikka asosiy da’vogar ekanini isbotlaydi;
Balansli o‘yin: Mehmonda to‘p surishiga qaramay, darvoza daxlsizligini saqlab qolish va raqibga deyarli imkoniyat qoldirmaslik «Lugano»ning kuchli taktik intizomini namoyish etadi.
Behruz Karimovning Shveysariya maydonlaridagi ushbu porlashi o‘zbek legionerlarining Yevropa arenalarida o‘z so‘zini dadil aytayotganining yana bir yorqin isboti bo‘ldi.
Sizningcha, Behruz Karimov «Lugano» bilan Shveysariya chempioni bo‘lib, keyinchalik Yevropaning top-5 ligasiga yo‘l oladimi? Milliy terma jamoaning bo‘lajak o‘yinlarida Karimov asosiy tarkibdagi o‘rnini mustahkamlay oladimi? O‘z fikr va tahlillaringizni izohlarda qoldiring hamda o‘zbek futbolining ushbu muhim muvaffaqiyatini barcha sport muxlislari va do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…